Comisia Europeană a deschis o investigație împotriva Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), compania care îmbuteliază și distribuie produsele Coca-Cola în mai multe state europene. Bruxelles-ul verifică dacă firma a folosit practici prin care a limitat posibilitatea comercianților de a cumpăra băuturi răcoritoare din alte țări ale Uniunii Europene, unde prețurile ar fi fost mai mici.

Coca-Cola, acuzată că a împiedicat magazinele să cumpere băuturi mai ieftine din alte țări Foto: arhivă

Ancheta vizează posibile practici care ar fi restrâns comerțul între statele membre și ar fi redus concurența pe piața băuturilor răcoritoare carbogazoase și a băuturilor pentru sportivi. Comisia verifică și dacă unii distribuitori angro au fost împiedicați să negocieze contracte de achiziție la nivel internațional.

Una dintre suspiciunile analizate este că retailerii ar fi primit reduceri și alte avantaje comerciale cu condiția să nu revândă produsele în alte țări. În acest fel, magazinele ar fi avut mai puține motive să cumpere băuturi din state unde acestea se vindeau la prețuri mai mici.

Comisia verifică și dacă firma ar fi folosit ambalaje sau cantități diferite de la o țară la alta, astfel încât produsele să fie mai greu de comparat și de comercializat peste granițe. O altă suspiciune privește stimulentele oferite unor comercianți din Spania pentru a-i determina să limiteze importurile.

Ce riscă firma dacă acuzațiile se confirmă

Investigația privește compania Coca-Cola Europacific Partners, unul dintre cei mai mari îmbuteliatori de băuturi din Europa. Firma are sediul în Regatul Unit și este cel mai mare furnizor de băuturi răcoritoare carbogazoase în opt state membre ale UE: Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Suedia.

Comisia Europeană verifică dacă practicile suspectate au încălcat regulile europene care interzic companiilor dominante să abuzeze de poziția lor pe piață. Aceste reguli urmăresc să mențină concurența și să le permită comercianților să aleagă furnizorii și produsele în funcție de preț și de condițiile comerciale.

În martie 2025, inspectorii europeni au făcut verificări neanunțate la sediile CCEP din mai multe state membre. Investigația oficială, înregistrată sub numărul AT.40860, a fost deschisă la 23 noiembrie 2026.

„Consumatorii nu ar trebui să plătească mai mult doar pentru că locuiesc într-o anumită țară a Uniunii Europene”, a transmis Teresa Ribera, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene. Potrivit acesteia, practicile investigate ar putea reduce concurența și opțiunile disponibile cumpărătorilor, ceea ce s-ar putea reflecta în prețuri mai mari.

CCEP a transmis că tratează cu seriozitate respectarea legislației în domeniul concurenței și că va coopera cu autoritățile europene. Compania nu a oferit alte comentarii în această etapă.

Dacă va constata încălcarea regulilor europene, Comisia poate aplica amenzi de până la 10% din cifra de afaceri anuală globală a companiei.

O anchetă anterioară, închisă fără sancțiuni

Comisia Europeană a mai investigat în 2023 activitatea unor companii din grupul Coca-Cola, inclusiv The Coca-Cola Company, Coca-Cola Europacific Partners și Coca-Cola Hellenic. Acea procedură a fost închisă din cauza lipsei unor dovezi suficiente.

Noua investigație vizează un alt set de suspiciuni, legate în principal de comerțul dintre statele membre și de condițiile în care distribuitorii și comercianții pot cumpăra băuturile.