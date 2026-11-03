Președintele Trump anunță că SUA vor opri ajutorul militar acordat Israelului până la sfârșitul anului, în ziua alegerilor intermediare

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor înceta acordarea ajutorului militar pentru Israel la sfârșitul acestui an. Declarația, făcută în mod surprinzător chiar în ziua alegerilor de la jumătatea mandatului, pare să se adreseze alegătorilor care critică sprijinul Washingtonului pentru guvernul israelian și pentru războiul din Gaza.

Benjamin Netanyahu și Donald Trump Foto: EPA/EFE

Într-un interviu telefonic acordat postului Fox News, marți dimineață, după începerea votului, Trump a spus că Statele Unite vor elimina ajutorul militar în valoare de aproape patru miliarde de dolari, argumentând că Israelul „nu are nevoie” de acești bani.

„Le ofeream patru miliarde de dolari... Dar acest ajutor va fi oprit la sfârșitul anului”, a declarat președintele american.

Trump a sugerat că decizia de a pune capăt finanțării ar fi fost influențată și de criticile tot mai frecvente la adresa politicii externe americane, formulate de candidați politici precum democratul Abdul El-Sayed, din Michigan. Potrivit lui Trump, ajutorul ar urma să fie înlocuit cu vânzări de armament către Israel.

„De ce ar trebui să suportăm atacurile unor nebuni precum El-Sayed, când Israelul nu are nevoie de acești bani? Este un argument politic prost”, a spus Trump.

În timpul interviului, președintele american a susținut că propunerea de a opri ajutorul a venit chiar din partea premierului israelian Benjamin Netanyahu.

„Le oferim echipamente și bani în valoare de patru miliarde de dolari, iar ei nu au nevoie de toate acestea. Bibi Netanyahu a venit la mine cu această propunere. Discutăm despre ea de câțiva ani, pentru că este vorba despre o sumă foarte mare”, a afirmat Trump.

Netanyahu sugerase anterior reducerea treptată a ajutorului militar american pe parcursul următorului deceniu. Anunțul lui Trump ar accelera însă considerabil acest calendar.

Ce înseamnă ajutorul militar american pentru Israel

În 2025, Israelul a primit cea mai mare parte din cele aproximativ 3,8 miliarde de dolari acordate prin programul american de finanțare militară externă. Aceste fonduri permit statului israelian să cumpere echipamente militare produse în Statele Unite, inclusiv avioane de luptă F-35.

Alte 500 de milioane de dolari au fost alocate programelor comune de apărare antirachetă.

Anunțul lui Trump pare să fi fost făcut și cu scopul de a influența rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului. Politica externă americană și sprijinul acordat Israelului au avut o importanță neobișnuit de mare în mai multe competiții electorale, inclusiv în cursa pentru Senat din Michigan.

Democratul Abdul El-Sayed candidează împotriva republicanului Mike Rogers. Dacă va câștiga, El-Sayed ar deveni primul senator musulman din istoria Statelor Unite.

Un sondaj Quinnipiac University, publicat în septembrie, arăta că 48% dintre americani considerau că Washingtonul oferă prea mult sprijin Israelului. Alte cercetări recente indică o schimbare fără precedent în opinia publică americană, în sensul diminuării susținerii pentru Israel și pentru guvernul condus de Netanyahu.

Nemulțumirea provocată de criza umanitară din Gaza a contribuit la ascensiunea unei noi generații de candidați progresiști din Partidul Democrat, printre care și El-Sayed.

La rândul său, vicepreședintele american JD Vance a acuzat public Israelul că încearcă să saboteze negocierile Washingtonului cu Iranul.

Într-un interviu acordat publicației The New York Times în iunie, Vance a criticat abordarea israeliană în materie de securitate, afirmând: „Nu poți rezolva fiecare problemă de securitate națională doar ucigând oameni”.

Trump laudă relația cu Netanyahu

În interviul acordat Fox News, Trump a vorbit în termeni favorabili despre premierul israelian și s-a lăudat cu popularitatea de care se bucură în Israel.

„Dacă oamenii s-ar sătura vreodată de mine în Statele Unite, m-aș muta în Israel și aș deveni prim-ministru”, a spus președintele american.