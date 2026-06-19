Foto Bazinul renovat de administrația Trump cu 15 milioane de dolari e invadat de alge, iar vopseaua se cojește

La doar câteva zile după finalizarea unor lucrări de refacere de aproape 15 milioane de dolari, bazinul din fața Memorialului Lincoln din Washington, cunoscut sub numele de Reflecting Pool, a înregistrat unul dintre cele mai ridicate niveluri de alge din ultimii ani, relatează The Washington Post.

Proiectul a fost inițiat după ce președintele Donald Trump a criticat în aprilie starea apei din bazin, pe care a descris-o drept „murdară” și „dezgustătoare”. El a promis refacerea suprafeței bazinului pentru a elimina infiltrațiile și vopsirea fundului într-o nuanță pe care a numit-o „albastru de steag american”.

După reumplerea bazinului, începută pe 4 iunie, Trump a lăudat aspectul noii amenajări și a vorbit despre o apă „curată și frumoasă”.

Însă, potrivit unei analize realizate pentru The Washington Post de Alana Menendez, cercetătoare la Departamentul de Științe ale Mediului al Universității Virginia, nivelul algelor observat în bazin la câteva zile după redeschidere a fost cel mai ridicat înregistrat pentru luna iunie din ultimii cel puțin cinci ani.

Analiza s-a bazat pe imagini și date colectate de satelitul european Sentinel-2 și pe măsurarea clorofilei-a, un pigment prezent în alge.

„Ne-am aștepta ca în iunie să existe mai multe alge decât în februarie, martie sau aprilie, deoarece există mai multă lumină și temperaturi mai ridicate”, a declarat Menendez pentru The Washington Post.

Autoritățile încearcă să combată fenomenul

Departamentul de Interne al SUA, instituția care a coordonat lucrările prin intermediul Serviciului Parcurilor Naționale, a anunțat că tratează apa cu peroxid de hidrogen și utilizează „tehnologie avansată cu nanobule de ozon” pentru a limita dezvoltarea algelor.

Taylor Rogers, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat pentru The Washington Post că echipamentele instalate vor „menține Reflecting Pool curat ca lacrima”.

„Datorită președintelui Trump, noul strat de protecție și materialele industriale vor sigila permanent Reflecting Pool, care pierdea anterior 16 milioane de galoane de apă pe an și iroseau banii contribuabililor”, a afirmat aceasta.

Casa Albă a înlocuit portretul lui Obama cu o pictură reprezentând tentativa de asasinare a președintelui Trump

→ Imaginea 1/5: Alge pe fundul bazinului din fața Memorialului Lincoln FOTO AFP

Problemele legate de alge nu sunt însă noi. Reflecting Pool, inaugurat în anii '20, a fost afectat periodic de astfel de episoade. O intervenție anterioară, finalizată în timpul administrației Barack Obama și evaluată la peste 30 de milioane de dolari, nu a eliminat definitiv fenomenul, notează The Washington Post.

Materialul albastru de pe fundul bazinului începe să se desprindă

În paralel, CNN relatează că o parte din materialul albastru aplicat pe fundul bazinului pare să se desprindă la doar câteva zile după finalizarea lucrărilor.

Jurnaliștii au observat o porțiune de material ridicată de pe fundul bazinului și plutind la suprafață. Nu este clar dacă este vorba despre vopsea sau despre un strat de etanșare și nici ce a provocat desprinderea.

Eddie Wood, proprietarul companiei Atlantic Industrial Coatings, care a realizat lucrările, a declarat pentru CNN că imaginile nu oferă suficiente informații pentru a stabili exact natura problemei.

„Sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le verificăm când revenim pentru mentenanță, iar orice astfel de situație va fi remediată, dacă este într-adevăr o problemă”, a spus acesta.

Tim Auerhahn, specialist în infrastructura bazinelor și președinte al Aquatic Council, a declarat pentru CNN că este dificil de stabilit cauza doar pe baza imaginilor disponibile.

„Dacă stratul aplicat își pierde aderența în mai multe locuri, acest lucru ar putea indica o problemă mai serioasă”, a explicat expertul.

Potrivit CNN, costul proiectului a crescut de la estimarea inițială de 1,8 milioane de dolari la aproximativ 14,7 milioane de dolari.