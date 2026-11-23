Județe cu aproximativ un milion de locuitori, dar fără schimbarea denumirii istorice. Aceasta este propunerea avansată de Dragoș Benea, coordonatorul proiectului de reorganizare administrativ-teritorială al PSD, care consideră că actuala împărțire a României o dezavantajează în competiția europeană pentru finanțare. „Avem datoria să trimitem la pensie harta lui Ceaușescu”, a afirmat acesta.

Dragoș Benea, coordonatorul proiectului de reorganizare administrativ-teritorială al PSD Foto: Dragoș Benea/FB

Dragoș Benea a susținut că reorganizarea administrativ-teritorială este necesară în perspectiva viitoarei competiții pentru fondurile europene de coeziune. În opinia sa, România trebuie să aibă structuri teritoriale comparabile ca populație cu cele din alte state membre ale Uniunii Europene.

„Se circulă și se ventilează hărți la televizor, ceea ce nu este rău din punctul meu de vedere, că a început această dezbatere. Noi suntem condamnați, ca partid de guvernământ, să venim cu propunerea finală înainte de angajarea răspunderii și un referendum la nivel național. Regulile nu sunt structuri ale administrației publice locale, sunt niște pârghii până la urmă, sunt niște agenții ale statului român, pârghii de implementare fonduri europene”, a declarat acesta, la Digi 24.

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Coordonatorul proiectului PSD a făcut referire și la declarațiile primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, precizând că aceasta a vorbit despre harta aferentă organizării Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR), nu despre sistemul acestora în sine.

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Acesta a explicat și de ce noile structuri teritoriale ar trebui să-și păstreze denumirea de județe, invocând inclusiv prevederile Constituției.

„Se vor numi județe, ca să nu intrăm în conflict cu Constituția. Județele sunt de pe vremea lui Ștefan cel Mare, pomenite în hrisoave. Nu văd de ce am importa acest cuvânt (regiune), care este la modă la nivelul Uniunii Europene. Vor fi modificări”, a declarat Dragoș Benea.

În ceea ce privește dimensiunea noilor unități administrative, acesta propune un prag orientativ de aproximativ un milion de locuitori. Benea a precizat că cifra nu trebuie tratată rigid, astfel încât două județe care însumează 950.000 de locuitori să nu fie obligate să atragă un al treilea doar pentru a depăși pragul.

„Eu am mai vorbit de o cifră, aproximativ 1 milion de oameni. Că dacă ajungi cu două județe însumate la 950.000, n-are rost să cauți un alt județ ca să depășești milionul cu orice preț”, a explicat acesta.

Studiu pe 16 țări europene: 163 de regiuni au peste un milion de locuitori

Dragoș Benea a afirmat că a analizat organizarea teritorială din 16 state europene comparabile cu România ca suprafață și populație, printre care Danemarca, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Franța, Italia, Spania și Portugalia.

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Potrivit cifrelor prezentate de social-democrat, din cele 198 de regiuni analizate, 163 au cel puțin un milion de locuitori. Alte unități teritoriale sunt insule sau teritorii autonome, iar 20 au populații cuprinse între 500.000 și 700.000 de locuitori.

„Eu pun invers întrebarea. Noi suntem singura țară din Uniunea Europeană care n-avem nicio regiune de un milion, cu excepția Bucureștiului, care e un capitol aparte. O țară comparabilă cu celelalte 16 de care vorbeam. Nu vorbim de Malta, Slovenia”, a declarat coordonatorul proiectului PSD.

Dragoș Benea consideră că reorganizarea administrativ-teritorială este importantă mai ales în perspectiva viitoarei perioade de finanțare europeană.

Întrebat despre opoziția exprimată de UDMR față de eventuale modificări ale structurii județelor în care trăiește o populație importantă de etnie maghiară, Dragoș Benea a evitat o confruntare directă cu reprezentanții formațiunii.

„Având în vedere că la nici 24 de ore de la conferința de presă în care am jalonat câteva din principiile și criteriile cu care vrem să operăm în această reorganizare, declarațiile au fost foarte abrupte, dacă pot să spun așa, mi-aș permite să nu intru în această polemică belicoasă cu UDMR-ul, într-o dezbatere contraproductivă deocamdată”, a declarat acesta.

Reorganizarea ar trebui încheiată până în primul trimestru din 2027

Dragoș Benea a avansat și un termen pentru finalizarea reorganizării administrativ-teritoriale. Potrivit acestuia, reforma ar trebui încheiată în primul trimestru al anului 2027, în caz contrar existând riscul ca proiectul să fie abandonat.

„Ar trebui să fie finalizată în primul trimestru al anului 2027. Altfel nu mai facem. Ori va fi reorganizare administrativ-teritorială, ori nu va mai fi. Nu se poate reorganizarea unei țări doar din cauza unor rivalități”, a spus Dragoș Benea.

Social-democratul a vorbit și despre rivalitățile locale care ar putea apărea în procesul de comasare a județelor, oferind câteva exemple de asocieri pe care le consideră firești din punct de vedere geografic.

„Nici eu nu văd Aradul la Timiș. Ca opinie personală îl văd mult mai natural alături de Bihor. Am văzut că dispare Maramureșul. Dispare doar Consiliul Județean. Îl văd alături de Satu Mare. Sălajul e lângă Cluj, natural, organic. Județele care nu stau foarte bine ca cifre pot fi tractate de altele. Este și geografie, nu neagă nimeni. Geografia nu o poți negocia, nu o poți schimba”, a declarat coordonatorul proiectului PSD.

„Avem datoria să trimitem la pensie harta lui Ceaușescu”

Social-democratul consideră că toate formațiunile politice ar trebui să participe la acest proces și să contribuie la înlocuirea actualei organizări administrative.

„Eu știu că este un partid cu un pedigree care îl condamnă să participe la efortul colectiv al acestei țări de a scoate la pensie harta lui Ceaușescu. La 20 de ani de la intrarea în Uniunea Europeană, cu toți actorii politici, avem datoria să trimitem la pensie harta lui Ceaușescu. Pentru că ea a fost construită în 1968, când televizorul alb-negru era expresia luxului desăvârșit”, a declarat Benea.

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Un referendum național privind reforma administrativ-teritorială a României ar putea fi organizat în primăvara anului 2027, înainte de reorganizarea administrației locale programată pentru 2028.

Ideea a fost avansată tot de Dragoș Benea, care a explicat că un astfel de scrutin ar putea evita organizarea a sute sau chiar mii de referendumuri locale. DETALII AICI