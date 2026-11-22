Potrivit site-ului „Gazeta Sporturilor”, moartea fostului mare golgheter Dudu Georgescu n-ar fi fost una naturală, din cauza unor probleme de sănătate. Astfel, soția acestuia l-ar fi găsit seara în casă, cu leziuni grave pe corp. Poliția din Toronto investighează moartea, fiind luate în calcul două variante: sinucidere sau crimă.

Dudu Georgescu a câștigat de două ori „Gheata de Aur” Foto: Mediafax

Poliția din Toronto a deschis imediat o anchetă de moarte suspectă, care se află în acest moment în derulare. O variantă ar fi că Dudu Georgescu și-ar fi luat singur viața fiindcă, de o bună bucată de vreme, ar fi avut mari probleme de sănătate.

O altă variantă ar fi că fostul fotbalist a fost ucis.

Soția celui care a închiriat casa familiei Georgescu, Irina Șandor, a spus într-o declarație pentru GSP: „Situația este foarte critică. Poliția investighează și a anunțat că este vorba de crimă sau de sinucidere. Apartamentul unde el a locuit cu soția este 24 de ore sub supravegherea Poliției. (...) Am înțeles că Marina (n.r. - soția lui Dudu Georgescu) a sunat Salvarea, care a venit, a constatat ce a constatat, și s-a considerat că e nevoie de sosirea altei Salvări. Am înțeles că au venit deja prea târziu, fiind deja mort. (...) Apoi s-a dat telefon la Poliție, care a constatat. Apoi a venit morga. Marina a fost ridicată ca prim suspect de către Poliție”.

S-a precizat că un cuțit ar fi fost găsit în corpul lui Dudu Georgescu.

Poliția din Toronto nu a emis un comunicat de presă oficial în care numele lui Dudu Georgescu să fie menționat. Ceea ce nu este ceva neobișnuit, aceasta fiind procedura în privința unei anchete în curs de desfășurare.

Născut în 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a debutat în fotbal la Progresul București, dar consacrarea a cunoscut-o la Dinamo, echipă pentru care a evoluat între 1973 și 1983.

A debutat în Divizia A în 11 iunie 1969, în meciul pe care Progresul l-a câștigat cu 3-0 în fața Universității Craiova. În 1973, a plecat la CSM Reșița, unde a reușit o „dublă” chiar împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat cu 4-1.

În același an a fost transferat la clubul bucureștean. Cu gruparea din șoseaua Ștefan cel Mare a câștigat 4 campionate (1975, 1977, 1982, 1983) și o Cupă (1982). De asemenea, a fost de patru ori consecutiv golgheter al României, între 1975 și 1978. Dudu Georgescu a disputat 370 de meciuri în Divizia A, marcând 252 de goluri, record neegalat până în prezent, el păstrându-și și acum titlul de cel mai bun marcator din istoria Diviziei A.

A câștigat „Gheata de Aur" în 1975 - 33 goluri și 1977- 47 goluri. De asemenea, a jucat și în echipa de fotbal a României, pentru care a înscris 21 de goluri în 44 de meciuri.

A avut oferte de New York Cosmos (S.U.A.) și Al-Hilal (Arabia Saudită), dar fiind la echipa Ministerului de Interne, i s-a refuzat categoric orice eventual transfer afară.

După retragere, Dudu Georgescu a antrenat pe CSM Reșița, Corvinul, Acvila Giurgiu, Dunărea Călărași, Zimbrul Chișinău sau Al-Nejmeh din Arabia Saudită (2001), apoi a emigrat în Toronto, Canada cu familia, unde are o școală de fotbal.

În martie 2008, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru participarea la Campionatul European din 1984 și pentru întreaga activitate.