Gigi Becali nu mai este proprietarul casei pe care o avea în cartierul Păcurari din Iași, renunțând la clădire după aproape 23 de ani. Tranzacția i-ar fi adus omului de afaceri nu mai puțin de 400.000 de euro.

Fosta casă a lui Gigi Becali din cartierul Păcurari, Iași Foto: Google Maps

Imobilul se remarcă prin dimensiunile sale generoase, având în jur de 500 de metri pătrați construiți și fiind împărțit pe patru niveluri. Proprietatea se află într-o zonă cunoscută a orașului, în apropierea casei creatoarei de modă Irina Schrotter.

Povestea vilei începe înainte ca aceasta să ajungă în patrimoniul lui Gigi Becali

Patronul FCSB a devenit proprietar în 2002, după ce a preluat imobilul în contul unor sume pe care trebuia să le recupereze în urma achiziției Avicola Iași. Casa fusese construită de un cetățean basarabean și ajunsese ulterior în posesia patronului companiei, înainte de a fi preluată de Becali, potrivit informațiilor apărute în presa locală la acea vreme. Timp de mulți ani, vila din Păcurari a fost unul dintre locurile în care Gigi Becali și familia sa poposeau atunci când ajungeau la Iași. Vizitele erau mai dese în perioada sărbătorii Sfintei Parascheva, când orașul primește numeroși pelerini. În anumite ocazii, omul de afaceri venea însoțit de apropiați cu un avion privat de tip Cessna, existând inclusiv o cursă identificată în datele unei scurgeri de informații din domeniul aviatic, conform politis.ro.

Casa a fost renovată din temelii

Casa a trecut prin schimbări importante, nu doar printr-o simplă reîmprospătare a aspectului exterior. Au fost înlocuite ferestrele, iar unele deschideri au fost lărgite, astfel încât fațada are acum suprafețe vitrate mult mai mari. Acoperișul roșiatic a fost schimbat cu unul metalic, gri-antracit, iar exteriorul a primit un finisaj deschis la culoare.

Lucrările nu par însă încheiate. Terasa de la parter și curtea sunt încă neamenajate, iar unele elemente ale construcției au fost demontate. Cu toate acestea, vila nu a fost extinsă și nici nu a primit un etaj suplimentar. Potrivit sursei citate anterior, proprietatea are 488 de metri pătrați desfășurați și este amplasată pe un teren de 633 de metri pătrați în acte. Contractul de vânzare a fost semnat în februarie 2025, când vila figura încă în declarația de avere a lui Gigi Becali.

Cine a cumpărat vila?

Noul proprietar al fostei locuințe din Păcurari este Trinity Contractors SRL, o societate care activează în domeniul construcțiilor și are aproximativ 50 de angajați. Firma a fost înființată în 2023, iar în primii doi ani de activitate a raportat încasări de peste 40 de milioane de lei și un profit total de aproximativ un milion de lei.

În spatele companiei se află Daniel Mihoc, un antreprenor din județul Neamț, care mai deține afaceri atât în Iași, cât și în zona de domiciliu. Una dintre societățile sale din Iași este D&G Euroconstruct, înregistrată în comuna Rediu, care nu a transmis bilanțuri timp de 14 ani. Abia la finalul lui 2025 a fost depusă o declarație prin care se preciza că firma nu desfășurase activitate de la înființare.

În Neamț, Mihoc figurează în conducerea altor două societăți, Construct Lucia și Mihoc Construcții Montaj, cu rezultate financiare mai mici decât cele raportate de Trinity Contractors. Jurnaliștii Politis.ro au încercat să obțină un punct de vedere de la omul de afaceri, însă numerele de telefon identificate în sursele publice nu au putut fi contactate.