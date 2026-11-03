„Imposibilul este mereu posibil“. Cum se pregătesc americanii pentru cel mai rău scenariu în alegerile intermediare

Oficialii electorali din SUA se pregătesc de luni de zile pentru scrutinul din 2026 și iau în calcul tot ce l-ar putea perturba. Ei au instruit angajații, au întărit măsurile de securitate și au pregătit contestații în instanță pentru amenințări care ar putea continua mult după ziua votului.

Secțiile de vot, pregătite să primească alegătorii Foto: Profimedia

„Trebuie să luăm în calcul scenarii cu adevărat sumbre, în cel mai rău caz, fie că vorbim de actori externi sau de actori străini“, a spus Thomas Galvin, membru al consiliului județului Maricopa din Arizona. „Dar cel mai important este să fim pregătiți.“

Pregătirea pentru situații dificile face parte din organizarea alegerilor. Anul acesta însă, măsurile luate de autoritățile statale și locale vin pe fondul unei campanii intensificate a președintelui Donald Trump și a aliaților săi. Aceștia încearcă să submineze încrederea în integritatea votului și să impună un control federal mai strict asupra alegerilor.

„Din păcate, pe listă a apărut un pericol nou, care nu mai fusese niciodată acolo: posibilitatea ca propriul nostru guvern federal să încerce să se amestece, direct sau indirect“, a declarat pentru CNN Steve Simon, secretarul de stat al Minnesotei, democrat.

Ce ar putea face Trump

Oficialii analizează de luni de zile cum ar putea arăta o astfel de intervenție: un ordin executiv emis în ultimul moment, confiscarea buletinelor de vot, prezența agenților federali la secțiile de votare sau eforturi de a submina încrederea în rezultate.

Trump și aliații săi continuă să susțină că ar exista vot ilegal al necetățenilor și fraudă electorală pe scară largă, inclusiv în votul deja început pentru alegerile intermediare. Ei au amenințat că îi vor urmări penal pe oficialii electorali care nu asigură securitatea scrutinului sau care permit necetățenilor să voteze. Au depus și procese pentru restrângerea numărării unor buletine contestate în California și a certificării rezultatelor în Alaska.

„Cu cât apar mai des aceste acuzații, bazate pe atâta dezinformare sau pe jumătăți de adevăr, cu atât devine mai frustrant“, a spus Matt Crane, directorul executiv al Asociației grefierilor de județ din Colorado, republican. „Vom continua să muncim din greu ca alegerile de marți să se desfășoare bine și ca oamenii să poată avea încredere în proces.“

Unii lideri electorali s-au pregătit pentru posibilitatea ca administrația să facă pași și mai drastici în Ziua Alegerilor sau după aceasta: perturbarea secțiilor de votare, confiscarea buletinelor sau a echipamentelor, contestarea rezultatelor ori vizarea administratorilor electorali.

Până acum, încercările de intervenție ale lui Trump s-au desfășurat mai ales în instanțe și prin scrisori în care cere oficialilor să pună deoparte anumite buletine, pentru ca cei care le-au completat să poată fi investigați. Administratorii au respins aceste cereri. Votul anticipat în persoană are loc în mai multe state, în unele de săptămâni întregi, iar nu au existat informații despre perturbări majore în care să fie implicat guvernul federal.

Oficialii spun însă că sunt pregătiți în cazul în care situația se schimbă.

Săptămâna trecută, Trump a atacat alegerile din Minnesota, așa cum a făcut-o și cu cele din alte state. Pe Truth Social, el a scris că un candidat republican ar putea pierde doar „dacă trișează, jonglând cu buletinele pe măsură ce sosesc“.

„Guvernul federal va urmări îndeaproape“, a scris Trump.

Pentru liderii din Minnesota, mesajul a confirmat doar temerile și pregătirile lor. Acestea au inclus două deplasări la conferințe închise, în acest an, unde au discutat cu oficiali din alte state scenarii catastrofale și modul în care ar reacționa.

„Facem un fel de box cu umbra“, a spus Simon. „Nu știm când sau dacă lovitura va veni și sperăm să nu vină niciodată. Dar am fi nesăbuiți să nu ne gândim la cel mai rău scenariu.“

Alții se tem că cea mai mare amenințare de intervenție federală ar putea apărea după alegerile intermediare, alimentată de contestarea rezultatelor și de acuzații de fraudă.

„Ce va spune administrația ca să arunce o umbră asupra întregului proces?“, a întrebat Crane. „Iar pe măsură ce retorica asta se intensifică, riscul este mereu ca și violența împotriva oficialilor electorali și a sediilor noastre să crească, odată cu dezinformarea.“

Temeri legate de incidente la secțiile de votare

Autoritățile statale și locale își instruiesc membrii birourilor electorale și colaborează cu poliția locală pentru a stabili cum să reacționeze dacă la secțiile de votare apar ofițeri ai Serviciului de Imigrări și Controlul Vămilor (ICE) sau alți agenți federali.

Comisia Electorală din Wisconsin a recomandat responsabililor de secții să anunțe primăriile, să verifice legitimațiile sau mandatele, să documenteze incidentele și, pe cât posibil, să îi țină pe agenți în afara clădirii. Comitatul Cherokee din Georgia, condus de un director electoral republican, a introdus instruiri similare pentru angajați. Decizia a venit după ce Consiliul Electoral al statului, aliat cu Trump, a cerut administrației să investigheze sistemele electorale din Georgia.

Comitatul Arlington din Virginia a dat în judecată autoritățile pentru a ține ofițerii federali înarmați departe de secțiile sale de votare. În Arizona, organizația pentru drepturi de vot LUCHA a instruit observatori electorali să urmărească prezența agenților de imigrare.

Oficialii din Minnesota îi asigură de luni de zile pe alegători că secțiile de votare sunt sigure și că autoritățile sunt pregătite dacă apare ICE. Statul a trecut la începutul acestui an printr-o amplă intensificare a controalelor de imigrare la Minneapolis.

Unii lideri locali au repetat un scenariu și mai grav: sosirea agenților federali pentru a confisca buletine sau echipamente de vot. Comitatul Boulder din Colorado a organizat instruiri pentru oficiali despre cum arată un mandat federal și i-a încurajat să stabilească împreună cu biroul juridic al comitatului cum ar reacționa. Alții din stat s-au concentrat pe evidențe riguroase ale lanțului de custodie, pentru a putea stabili exact ce a fost luat în cazul unei confiscări.

„Este un teritoriu nou, cred, pentru aproape toată lumea“, a declarat pentru CNN Molly Fitzpatrick, grefiera comitatului Boulder. „Așa că am oferit îndrumări pentru ca oamenii să respecte întotdeauna legea.“

Pentru comitatul Fulton din Georgia, temerea vine după perchiziția FBI de la un centru electoral din ianuarie, când agenții au luat sute de cutii cu buletine și documente de la alegerile din 2020. Președintele consiliului comitatului, Robb Pitts, spune că nici acum nu știe unde se află aceste documente și încearcă să le recupereze. El se teme de o nouă intervenție în Ziua Alegerilor.

„Cel mai rău scenariu posibil: în Ziua Alegerilor, înainte ca voturile să fie numărate, intră, confiscă buletinele și le iau. Ce facem atunci?“, a spus Pitts pentru CNN. „Oamenii zic că așa ceva e imposibil. Ei bine, am învățat cu această administrație că imposibilul este mereu posibil. Dar suntem pregătiți.“

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Monitorii Departamentului de Justiție, sub lupă

Departamentul de Justiție (DOJ) intenționează să trimită peste 1.000 de monitori electorali în toate cele 50 de state, ceea ce deschide un alt front. Ei sunt avocați federali, nu forțe de ordine, și au puteri strict delimitate, dar liderii electorali se tem că un DOJ remodelat sub Trump ar putea depăși aceste limite.

Minnesota și Wyoming sunt printre statele care le interzic monitorilor DOJ accesul direct în secțiile de votare. Liderii republicani din Wyoming i-au acuzat pe doi monitori că și-au depășit atribuțiile la primarele din august, când au încercat să interogheze alegători și angajați și să inspecteze aparatele de vot.

Colorado a oferit acces cu condiții, inclusiv însoțirea de un reprezentant al secretarului de stat. DOJ a refuzat și își va ține monitorii în afara secțiilor. Minnesota, la rândul ei, își trimite proprii observatori pentru a-i urmări pe cei federali, adică „monitorizează monitorii“.

Administrația afirmă că monitorii, prezență de lungă durată la alegerile din SUA, nu vor perturba votul. Rolul lor este să observe și să documenteze eventuale probleme, pentru investigații și contestații ulterioare.

„Ce îngrijorează este că ei caută ceva. Ceva ce niciun alt monitor electoral nu a putut găsi vreodată“, a spus pentru CNN Barb Byrum, grefiera comitatului Ingham din Michigan.

Byrum ocupă această funcție din 2013 și nu mai văzuse monitori ai DOJ în comitatul ei până anul acesta. Ea spune că prezența lor la primarele din august a stârnit suspiciuni, deoarece justificarea DOJ includea afirmații incorecte despre cozi lungi și nereguli în procesul de vot din comitatul ei. Totul a decurs însă fără probleme.

„Nu au văzut nimic neobișnuit“, a adăugat ea. „Atunci de ce se întorc? Cred că se întorc pentru a semăna și mai multe îndoieli cu privire la integritatea alegerilor noastre.“

Procese pregătite din timp

Mai multe state au redactat dinainte posibile acțiuni în justiție, iar altele au angajat deja avocați externi. Ele sunt pregătite să ajungă rapid în instanță și să obțină măsuri de urgență dacă intervenția federală devine realitate.

Secretarul de stat din Nevada, Cisco Aguilar, a descris documente juridice de tip „Mad Libs“, cu nume și jurisdicții lăsate necompletate, pentru ca avocații să poată acționa rapid, mai ales dacă agenții apar la secții sau încearcă să confiște aparate ori buletine.

„Ne-am asigurat că avem documente juridice redactate din timp și multă cercetare juridică gata, ca să putem reacționa în câteva clipe dacă se întâmplă ceva“, a spus Aguilar. „Primele două mari probleme erau, în primul rând, agenții federali la secțiile de votare și, în al doilea rând, federalii care vin și iau aparatele și buletinele.“

Nevada se află deja sub control federal. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) afirmă că a identificat mii de posibili necetățeni înscriși pe listele electorale de acolo, cifre contestate de liderii statului.

Oficialii din Nevada au primit în ultimele luni șapte citații ale marelui juri, dar au refuzat să dea detalii, invocând constrângeri legale. Aguilar spune că i s-a comunicat că este vizat de o investigație a DOJ.

Angajații lui jonglează cu aceste cerințe și cu munca de organizare a alegerilor.

„În principal, trebuie să îi liniștesc că vom face tot posibilul să îi protejăm“, a spus el.

DOJ a emis citații către oficialii electorali din California și a dat statul în judecată luna trecută. Departamentul susține că circa 20.000 de posibili necetățeni figurează pe listele electorale și ar putea vota la alegerile intermediare. Administrația vrea ca acele buletine să fie separate și excluse din numărătoare până la verificarea cetățeniei.

Crane, republicanul care conduce Asociația grefierilor din Colorado, spune că oficialii locali cu care lucrează au aceste citații „în minte“ în timp ce organizează alegerile.

„Presiunea este mai mare acum, pentru că o mică greșeală poate fi amplificată într-o campanie națională de dezinformare“, a declarat Crane pentru CNN.

„Vor să vorbim despre asta“

Oficialii electorali merg pe o linie delicată înainte de Ziua Alegerilor: se pregătesc pentru ce e mai rău, fără a le inspira alegătorilor teamă de a merge la vot.

Secretarul de stat din Arizona, Adrian Fontes, a minimalizat îngrijorările legate de acțiuni federale. El consideră că teama face parte din strategia administrației și că amenințările ei se lovesc de limite legale.

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„Amenințările în sine sunt intimidarea alegătorilor. Faptul că oamenii se tem înseamnă că administrația obține ce vrea“, a spus Fontes pentru CNN. „Nu vreau să par neglijent, dar realitatea este că, până când nu se întâmplă ceva, e doar o amenințare goală.“

Alți lideri electorali împărtășesc temerea că promisiunile administrației de a scruta alegerile intermediare i-ar putea ține pe oameni acasă. Ei subliniază că nu au dovezi privind perturbări planificate pentru Ziua Alegerilor care i-ar împiedica pe oameni să voteze.

Pregătirile lor, spun ei, sunt o precauție, nu un motiv de a evita urnele.

Fontes și-a petrecut totuși luni întregi asigurându-se că oficialii locali înțeleg competențele statelor în materie de alegeri și că poliția locală este pregătită să impună limitele supravegherii federale.

Mesajul lui: oricine intervine împotriva alegătorilor, fie activist, fie agent federal, va suporta consecințe.

„Dacă încalcă legea, îi vom urmări penal“, a spus el. „Atât de simplu.“

Siguranța angajaților din secțiile de votare

Oficialii electorali se pregătesc și pentru cazul în care cetățeni obișnuiți, activiști sau observatori partizani ar perturba secțiile de votare ori centrele de numărare.

Pe internet, activiștii răspândesc deja afirmații reciclate despre alegeri măsluite și presupuse probleme cu buletinele și aparatele de vot. Minnesota a inculpat doi influenceri de dreapta, printre care James O’Keefe, pentru infracțiuni de vot ilegal și furt de identitate, în urma unei înscenări filmate la mai multe secții de votare în timpul primarelor din august.

Oficialii se tem că aceste narațiuni ar putea deveni muniție pentru contestarea rezultatelor sau pentru subminarea încrederii publice.

De ani de zile, birourile electorale își întăresc apărarea împotriva amenințărilor, cu camere de supraveghere, geamuri antiglonț și controale de acces mai stricte. În ultimele săptămâni, angajații electorali din Georgia au manipulat corespondența purtând mănuși și măști, după ce scrisori suspecte au ajuns la birourile electorale și la parlamentari din toată țara.

În comitatul Irwin din Georgia, angajații secțiilor de votare vor avea la dispoziție butoane de panică.