 Alegeri interimare în SUA. Aliați ai lui Donald Trump promovează teorii ale conspirației după o defecțiune a aparatelor de vot din statul New York | adevarul.ro
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Alegeri interimare în SUA. Aliați ai lui Donald Trump promovează teorii ale conspirației după o defecțiune a aparatelor de vot din statul New York

Alegeri intermediare SUA 2026
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O problemă tehnică apărută la scanerele buletinelor de vot din comitatul Westchester a fost prezentată de mai mulți susținători ai președintelui american drept o presupusă tentativă a democraților de a „fura” alegerile. Autoritățile locale au explicat că a fost vorba despre o eroare de programare și au dat asigurări că toate voturile valide vor fi numărate.

Defecțiune a mașiii de vot
Defecțiune a aparatelor de scanare a buletinelor de vot din comitatul Westchester Foto: X@MarioNawfal

Mai mulți aliați influenți ai președintelui Donald Trump au profitat de o defecțiune a aparatelor de scanare a buletinelor de vot din comitatul Westchester, statul New York, pentru a răspândi teorii ale conspirației privind presupusa fraudare a alegerilor.

„Democrații încearcă deja să fure alegerile în New York”, a scris pe platforma X activista de extremă dreapta Laura Loomer.

Autoritățile din comitatul Westchester au precizat marți că problema a fost provocată de o eroare de programare. După modificarea unei competiții electorale într-o localitate din comitat, majoritatea aparatelor au rămas cu o versiune învechită a programului și nu au mai putut recunoaște și procesa buletinele de vot utilizate în ziua alegerilor.

Potrivit oficialilor, scanerele au respins buletinele pe care nu le puteau identifica în mod corespunzător, în loc să le numere greșit. Autoritățile au dat asigurări că „fiecare vot valid va fi numărat”.

Deși aparatele nu au putut procesa buletinele de hârtie, alegătorii au avut în continuare posibilitatea de a vota. Aceștia și-au putut introduce buletinele în pungi speciale portocalii, destinate situațiilor de urgență electorală, care urmau să fie păstrate în siguranță și monitorizate până la numărare.

O parte din comitatul Westchester se află în circumscripția electorală 17 din New York, unde republicanul Mike Lawler încearcă să-și păstreze mandatul în Congres, într-o competiție strânsă.

Lawler a declarat că are încredere în corectitudinea procesului electoral, în pofida problemelor tehnice.

„Fiecare buletin va fi numărat și toată lumea poate fi sigură că votul său va conta”, a spus el pentru CNN, la secția unde și-a exprimat votul.

Alți republicani au sugerat însă că defecțiunea ar face parte dintr-un presupus plan de fraudare a alegerilor.

Katie Miller, prezentatoare de podcast conservatoare, fostă oficială a administrației Trump și soția adjunctului șefului de cabinet de la Casa Albă, Stephen Miller, a scris pe X: „Așa fură stânga alegerile”.

La rândul său, republicana Claudia Tenney, membră a Camerei Reprezentanților din partea statului New York, a acuzat Partidul Democrat că ar fi responsabil pentru incident.

„Democrații din New York vor face orice și tot ce le stă în putință pentru a trișa”, a scris aceasta pe platforma X.

Până în prezent, autoritățile locale au indicat că defecțiunea a fost cauzată de o eroare tehnică de programare și au susținut că mecanismul alternativ de colectare a buletinelor asigură păstrarea și numărarea tuturor voturilor valide.

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