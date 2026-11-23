Maye Musk va participa pe 4 decembrie 2026 la un eveniment organizat de NISSA în București, cu ocazia lansării volumului „TIMELESS – The Art of Reinvention and Resilience at Any Age”. Programul include un dialog cu Mihaela Rădulescu.

Maye Musk și Elon Musk Foto: Getty Images

Maye Musk, model și autoare, mama lui Elon Musk, va ajunge în România pe 4 decembrie 2026, la invitația brandului românesc NISSA. Vizita este prilejuită de lansarea noii sale cărți, „TIMELESS – The Art of Reinvention and Resilience at Any Age”.

Evenimentul din București va reuni invitați din modă, cultură și afaceri. Volumul abordează teme precum reinventarea, curajul și depășirea dificultăților, pornind de la experiențele personale și profesionale ale autoarei, potrivit Click!.

Dialog cu Mihaela Rădulescu și întrebări din public

Unul dintre momentele serii va fi o conversație între Maye Musk și Mihaela Rădulescu. Discuția va aborda cariera internațională a modelului, experiența de mamă, încrederea în sine și noile începuturi la orice vârstă, relatează aceeași sursă.

Programul mai include o sesiune de întrebări și răspunsuri și un moment dedicat cărților semnate de autoare. Pe durata vizitei, Maye Musk va participa și la un proiect editorial realizat în colaborare cu ELLE România.

Maye Musk și-a început activitatea în modeling la 15 ani și și-a construit, în paralel, o carieră de dietetician. De-a lungul timpului, a apărut pe copertele unor reviste precum Vogue, ELLE și Harper's Bazaar și a participat la campanii internaționale de modă.

Legăturile cu România

În 2024, Maye Musk a prezenta publicului din România cartea „O femeie își face un plan: Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes“, iar anul trecut a lăudat Târgul de Crăciun de la Craiova, distribuind o postare și un videoclip despre eveniment, însoțită de un scurt comentariu: „frumos”.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat imediat. „Chiar și mamei lui Elon Musk i se pare frumos Târgul de Crăciun de la Craiova…”, a scris aceasta.