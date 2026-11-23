Autoritățile sanitare britanice semnalează o creștere a numărului de îmbolnăviri provocate de norovirus, un agent patogen foarte contagios, care poate cauza vărsături și diaree. Specialiștii le recomandă oamenilor să respecte cu strictețe regulile de igienă și să curețe periodic obiectele și suprafețele utilizate de mai multe persoane.

Virusul se răspândește în Anglia. Foto: Arhivă

Potrivit informațiilor prezentate de presa britanică, virusul poate rămâne activ până la 12 zile pe unele materiale textile și chiar 14 zile pe obiecte precum paharele, cănile sau farfuriile, în cazul în care acestea nu sunt igienizate corespunzător, notează publicația Express.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a observat o intensificare a circulației norovirusului în Anglia, în contextul apropierii sezonului rece. Medicii avertizează că transmiterea poate fi limitată prin măsuri simple, precum spălarea corectă a mâinilor și dezinfectarea suprafețelor atinse frecvent.

Tot mai multe cazuri de norovirus raportate în Anglia

Datele UKHSA indică 257 de cazuri înregistrate în intervalul de monitorizare de două săptămâni încheiat la jumătatea lunii noiembrie. Mai exact, pentru perioada 26 octombrie – 8 noiembrie, raportările au depășit cu 40,4% media specifică acestei perioade.

Deși nivelul infecțiilor se încadrează în limitele anticipate de specialiști, autoritățile se așteaptă ca îmbolnăvirile să se înmulțească pe măsură ce temperaturile scad și se apropie iarna.

Dr. Corné Hurter, director medical pentru servicii și furnizare în cadrul AXA Health, a atras atenția asupra modului facil în care se transmite virusul și asupra importanței igienei: „Norovirusul este un virus extrem de contagios, care se răspândește prin contact și poate provoca vărsături și diaree persoanelor infectate. De aceea, este esențial să menținem o igienă corespunzătoare și să asigurăm curățenia, în condițiile în care numărul cazurilor continuă să crească”

Obiectele și suprafețele care pot favoriza răspândirea virusului

Anumite lucruri folosite zilnic pot deveni surse de contaminare dacă nu sunt curățate și dezinfectate corespunzător. Printre acestea se numără:

Bureții de vase – Folosiți în mod repetat, aceștia pot acumula microorganisme. Specialiștii recomandă schimbarea lor periodică și dezinfectarea atentă.

Paharele, cănile și farfuriile – Virusul poate persista pe veselă o perioadă îndelungată dacă aceasta nu este spălată temeinic. Este indicată curățarea cu apă fierbinte și produse adecvate pentru eliminarea norovirusului.

Mânerele ușilor – Sunt atinse de numeroase persoane și pot contribui la transmiterea infecției. De aceea, trebuie dezinfectate frecvent, iar mâinile spălate după contactul cu astfel de suprafețe.

Echipamentele din sălile de fitness – Aparatele sunt utilizate succesiv de mai mulți oameni, ceea ce crește riscul de contaminare. Recomandarea este ca acestea să fie șterse înainte și după folosire, iar mâinile să fie spălate după antrenament.

Prosoapele și hainele – Norovirusul poate rămâne pe unele țesături până la 12 zile. Prosoapele nu ar trebui folosite în comun, iar textilele contaminate trebuie spălate la temperaturi de aproximativ 60 de grade Celsius.

Cum se manifestă infecția cu norovirus

Conform Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), primele simptome apar, de regulă, la 24-48 de ore de la infectare. Manifestările se instalează brusc și, în cele mai multe cazuri, dispar după două-trei zile.

Printre semnele caracteristice infecției se află:

greața;

vărsăturile;

diareea apoasă;

febra;

durerile de cap;

durerile de stomac și cele musculare.

Pentru a evita transmiterea virusului, NHS recomandă persoanelor bolnave să nu meargă la serviciu sau la școală și să evite vizitele în spitale până când au trecut cel puțin 48 de ore de la încetarea simptomelor. De asemenea, în acest interval, persoanele infectate nu ar trebui să pregătească mâncare pentru alții.

Spălarea mâinilor cu apă și săpun rămâne una dintre cele mai importante măsuri de prevenție. Gelurile dezinfectante pe bază de alcool nu elimină eficient norovirusul și nu pot înlocui această măsură.

Totodată, suprafețele atinse în mod repetat trebuie curățate și dezinfectate regulat, în special atunci când în locuință există o persoană infectată.