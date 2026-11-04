 Reacția presei din Rusia după înfrângerea usturătoare a republicanilor lui Trump la alegerile din SUA. Ce au scris agențiile de la Moscova | adevarul.ro
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Reacția presei din Rusia după înfrângerea usturătoare a republicanilor lui Trump la alegerile din SUA. Ce au scris agențiile de la Moscova

Alegeri intermediare SUA 2026
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Victoria categorică a democraților la alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite a fost relatată pe larg de presa din Rusia. Mai multe agenții importante de știri de la Moscova au evidențiat înfrângerea republicanilor lui Donald Trump și schimbarea discursului președintelui american după rezultatele scrutinului din 3 noiembrie.

Victoria le oferă democraților controlul ambelor camere ale Congresului.
Victoria le oferă democraților controlul ambelor camere ale Congresului. Foto: Profimedia

Partidul Democrat a obținut 255 dintre cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și cel puțin 51 dintre cele 100 de locuri din Senat, numărul senatorilor democrați putând ajunge la 56 după centralizarea tuturor voturilor.

Victoria le oferă democraților controlul ambelor camere ale Congresului, într-un rezultat considerat unul dintre cele mai importante succese electorale ale partidului din ultimele decenii.

Agenția rusă Interfax a pus accentul pe reacția lui Donald Trump după înfrângerea republicanilor. Potrivit Interfax, președintele american i-a felicitat pe democrați pentru rezultatele obținute și și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu aceștia. Într-un interviu acordat publicației Politico, Trump a amintit însă că are drept de veto și a spus că speră să nu fie nevoit să îl folosească în mod constant.

La rândul său, agenția de stat TASS a relatat că liderul de la Casa Albă este pregătit să coopereze cu democrații, care urmează să preia controlul asupra Congresului. Trump a susținut că unii reprezentanți ai opoziției l-au contactat deja pentru a discuta despre colaborare.

O abordare diferită a avut publicația Kommersant, care a descris rezultatul scrutinului drept o înfrângere categorică pentru republicani, apreciind că Donald Trump nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Nemulțumirea față de Trump, reflectată în rezultatul alegerilor

Victoria democraților s-a extins inclusiv în state considerate tradițional fiefuri republicane, precum Carolina de Sud, Texas și Iowa. Rezultatul scrutinului a reflectat nemulțumirea unei părți importante a electoratului față de administrația Trump, în special în privința economiei și a creșterii costului vieții.

Un alt factor care a influențat votul a fost decizia președintelui american de a declanșa, în februarie, un război împotriva Iranului, măsură urmată de o creștere puternică a prețurilor la combustibili.

Alegerile de la jumătatea mandatului au avut loc pe 3 noiembrie și au reprezentat un test major pentru administrația Trump. Președintele ceruse ca scrutinul să fie privit drept un referendum asupra activității sale, însă rezultatul a adus o victorie importantă pentru opoziția democrată.

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