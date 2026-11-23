Județul Ilfov ar trebui inclus în structura administrativă a Bucureștiului, consideră europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al partidului pentru reforma administrativ-teritorială. Acesta a vorbit despre reorganizarea Capitalei precizând însă că propunerea reprezintă punctul său de vedere personal, nu o poziție oficială a PSD.

Europarlamentarul PSD Dragoș Benea susținea integrarea Ilfovului în București Foto: Arhivă

Întrebat dacă Bucureștiul ar trebui să își păstreze actualul statut administrativ sau să fie reorganizat împreună cu județul Ilfov, Benea a susținut varianta integrării celor două unități.

„Ca opinie personală, Ilfovul în București”, a declarat Benea, la Digi24.

Europarlamentarul a explicat că situația Capitalei seamănă cu cea a municipiilor reședință de județ, în jurul cărora s-au extins localități care, deși au încă statut de comune, funcționează în realitate ca zone suburbane.

„E ca un municipiu reședință de județ cu comune periurbane, dar care nu mai sunt comune de mult. Voluntariul nu e comună, nu?”, a explicat europarlamentarul, făcând referire la orașul Voluntari din județul Ilfov.

Propunerea privind Bucureștiul face parte dintr-o viziune mai amplă asupra reformei administrative. Benea consideră că și localitățile aflate în jurul municipiilor reședință de județ ar trebui incluse în viitoarea structură administrativă a acestora.

„Ca și la municipiile reședință de județ, comunele să facă parte din viitorul corp al municipiilor reședință de județ”, a declarat acesta.

În opinia sa, actuala împărțire administrativă creează dificultăți în gestionarea serviciilor publice, în special în zonele metropolitane, unde deciziile trebuie coordonate între mai multe administrații locale.

Europarlamentarul a dat ca exemplu transportul în comun și serviciile de salubrizare, care sunt asigurate de municipiile mari și în localitățile din apropiere, dar a căror organizare este îngreunată de fragmentarea responsabilităților.

„Realitatea este că municipiile reședință de județ prestează servicii de transport în comun, de salubrizare, mai eficiente sau mai puțin eficiente, tocmai pentru că au existat discontinuități pe lanțul de decizie cu primarii și consiliile locale din zonele metropolitane”, a explicat Benea.

Potrivit acestuia, o structură administrativă unitară ar permite o mai bună coordonare a transportului public, a salubrizării și a celorlalte servicii de care beneficiază locuitorii marilor orașe și ai localităților învecinate.