 Alegeri parțiale în SUA. Care sunt cursele electorale de urmărit și de ce sunt importante? | adevarul.ro
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Alegeri parțiale în SUA. Care sunt cursele electorale de urmărit și de ce sunt importante?

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Alegerile parțiale din SUA, de pe 3 noiembrie, pot schimba echilibrul puterii la Washington pentru restul mandatului lui Donald Trump, iar cursele pentru Senat din Michigan, Georgia, Maine, Ohio și Texas ar putea face diferența.

Trump, la un miting de susținere a candidaților republicani din Georgia
Președintele Donald Trump, la un miting electoral în Gerogia Foto: AFP

Donald Trump va fi în continuare președintele SUA în dimineața zilei de 4 noiembrie. Dar s-ar putea confrunta cu un peisaj politic foarte diferit, în funcție de rezultatele alegerilor parțiale (midterms) desfășurate cu o zi înainte.

După cum sugerează și numele, alegerile de la jumătatea mandatului au loc aproape la mijlocul perioadei petrecute de un președinte la Casa Albă. Ele sunt adesea un referendum relevant asupra performanței șefului statului, iar Trump încurajează chiar el această interpretare, îndemnându-i pe alegători să își imagineze că este pe buletinul de vot. De data aceasta, americanii vor decide dacă Partidul Republican al lui Trump își poate păstra controlul asupra Congresului.

Democrații speră să profite de nemulțumirea tot mai mare față de Trump pentru a prelua controlul Camerei Reprezentanților și, posibil, al Senatului. Republicanii se luptă să își apere majoritățile din Congres și să evite o nouă perioadă de blocaj legislativ și de anchete îndreptate spre Casa Albă.

Ce se decide?

Congresul SUA, cu sediul la Washington, are două camere: Camera Reprezentanților și Senatul. Ambele trebuie să aprobe o lege federală pentru ca aceasta să intre în vigoare, iar ambele au un rol important în supravegherea puterii executive.

Camera Reprezentanților se alege la fiecare doi ani, deci toate cele 435 de locuri cu drept de vot sunt disputate la fiecare scrutin pentru Congres. Senatul are 100 de membri cu mandate eșalonate de șase ani, astfel că aproximativ o treime dintre locuri sunt puse în joc la fiecare doi ani.

Pe buletinele de vot din acest an se află:

-Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților. Republicanii își apără o majoritate îngustă, iar democrații au nevoie de un câștig net de patru locuri pentru a prelua controlul.

-35 de locuri în Senat. Pentru 33 dintre ele se organizează alegeri obișnuite, la care se adaugă două alegeri speciale, în Florida și în Ohio, pentru a completa mandate rămase vacante înainte de termen. Republicanii dețin în prezent 53 de locuri, față de 47 ale democraților și ale independenților care votează cu ei. Democrații au nevoie de patru locuri în plus pentru a obține majoritatea.

-39 de funcții de guvernator. Alegătorii vor desemna guvernatori în 36 de state și în trei teritorii ale SUA.

-Mii de locuri în legislativele statale, precum și funcții locale, alegeri judecătorești și referendumuri pe teme precum taxele, dreptul la avort și regulile de vot.

Alegerile pentru Congres vor stabili care partid controlează forul legislativ în ultimii doi ani ai celui de-al doilea mandat al lui Trump. Cursele pentru guvernatori și pentru legislativele statale vor influența deciziile politice mai aproape de casa alegătorilor, de la educație și drepturi reproductive până la taxe și organizarea alegerilor.

De ce contează alegerile de la jumătatea mandatului?

Istoric, ele pedepsesc adesea ocupantul Casei Albe. Partidul președintelui a pierdut locuri în Camera Reprezentanților la 18 dintre ultimele 20 de scrutine de acest tip, adică în 90% din cazuri, tendință care se întinde înapoi până în 1946.

Tiparul nu este însă inevitabil. Republicanii lui George W. Bush au câștigat locuri la alegerile parțiale din 2002, după atacurile din 11 septembrie. În schimb, democrații lui Barack Obama au suferit o „bătaie zdravănă“ în 2010, iar republicanii lui Trump au pierdut Camera în 2018.

Media sondajelor naționale generice, calculată de RealClearPolitics, îi arăta pe democrați în față cu 8,2 puncte procentuale la începutul lunii octombrie. Trump a fost nevoit să organizeze mitinguri electorale în state care ar trebui să fie sigure pentru republicani.

Totuși, polarizarea politică și ani de redesenare a districtelor au redus numărul districtelor cu adevărat competitive din Cameră, ceea ce face mai greu ca un val național în favoarea unui partid să se transforme într-o schimbare majoră a numărului de locuri. Agenția Reuters estimează că doar 40-50 de curse pentru Cameră sunt cu adevărat strânse.

Care sunt cursele de urmărit?

Mai multe curse pentru Senat au devenit bătălii-cheie. În Michigan, progresistul Abdul El-Sayed încearcă să păstreze pentru democrați un loc fără titular, după ce senatorul în funcție, Gary Peters, a decis să nu mai candideze. În Georgia, senatorul democrat Jon Ossoff are un avans confortabil în sondaje față de contracandidatul republican Mike Collins.

În Maine, stat câștigat de democrata Kamala Harris în 2024, senatoarea republicană Susan Collins își apără locul în fața democratului Troy Jackson. Ohio oferă un alt test important: democratul Sherrod Brown încearcă să revină în Senat, având ca adversar pe republicanul Jon Husted.

Texasul a devenit un stat urmărit cu un interes deosebit. Democratul James Talarico îl înfruntă pe republicanul Ken Paxton, procurorul general al statului. Republicanii au cheltuit circa 210 milioane de dolari pentru a-l sprijini pe Paxton, afectat de scandaluri. Niciun democrat nu a câștigat o alegere la nivel de stat în Texas din 1994, iar Trump a câștigat aici cu aproape 14 puncte în 2024.

Alte curse, din Alaska, Kansas, Iowa, Carolina de Nord și New Hampshire, ar putea contribui la stabilirea partidului care controlează Senatul. În cazul unei egalități de 50-50, votul decisiv îi revine vicepreședintelui republican JD Vance. Cele mai recente sondaje îi arată pe democrați în avantaj în Maine, Carolina de Nord și Kansas și competitivi în Alaska și Ohio.

În Cameră, confruntarea este împărțită între zeci de districte. Republicanii își apără locuri vulnerabile în state precum New York, Texas și Iowa, în timp ce democrații se luptă să-și protejeze aleșii în districte devenite mai dificile din cauza redesenării granițelor electorale. Alegeri notabile pentru funcția de guvernator au loc în Alaska, Iowa, Florida, Georgia, Ohio și Texas.

Care sunt principalele teme?

Costul vieții se află constant în fruntea sondajelor de opinie. Democrații fac campanie intensă pe tema accesibilității prețurilor la alimente, locuințe, carburanți și servicii medicale. Războiul din Iran a adus o complicație suplimentară pentru republicani.

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Imigrația rămâne o altă temă definitorie, sondajele sugerând că mulți alegători consideră că abordarea dură a Serviciului de Imigrări și Control Vamal (ICE) a mers prea departe. Acest lucru ar putea anula o mare parte din câștigurile obținute de Trump în rândul alegătorilor latino în 2024.

Centrele de date, inteligența artificială, taxele vamale, comerțul, dreptul la avort, regulile de vot și viitorul democrației sunt, de asemenea, teme importante. Socialiștii democrați au obținut victorii notabile în alegerile primare ale Partidului Democrat, ceea ce a creat un impuls pe flancul stâng al formațiunii.

În cursele strânse, însă, credibilitatea personală, legăturile locale, capacitatea de a atrage alegătorii independenți și o avalanșă de reclame TV pot cântări mai mult decât mesajul național al partidului.

Vor fi alegerile libere și corecte?

Integritatea scrutinului este monitorizată atent, iar îngrijorările variază de la înscrierea alegătorilor până la certificarea rezultatelor. Trump a amplificat aceste temeri, lansând o serie de afirmații false și înșelătoare despre amenințările la adresa alegerilor din SUA.

Departamentul de Justiție a dat în judecată mai multe state pentru a obține acces la listele electorale complete, fără date eliminate, pe care vrea să le compare cu o bază de date federală de imigrare, pentru a identifica alegătorii neeligibili. Un judecător federal a decis că politica departamentului este ilegală, invocând limitele competențelor sale și riscul unor date inexacte.

Există îngrijorări și în legătură cu utilizarea datelor din domeniul controlului imigrației în anchete privind fraudele electorale, cu eforturile administrației de a modifica regulile privind votul prin corespondență și cu perspectiva prezenței unor observatori federali la secțiile de votare. Organizația NAACP a dat în judecată autoritățile din cauza desfășurării planificate a observatorilor, argumentând că prezența lor ar putea intimida alegătorii.

Riscurile nu dispar odată cu închiderea secțiilor de votare. Organizațiile pentru drepturile de vot urmăresc și eventualele presiuni asupra oficialilor locali pentru certificarea rezultatelor, contestațiile în masă ale buletinelor de vot și disputele juridice care ar putea întârzia sau submina transferul puterii.

Ce se întâmplă dacă democrații câștigă?

O victorie democrată în oricare dintre camere ar limita semnificativ capacitatea lui Trump de a-și promova agenda internă și ar accelera tranziția președintelui spre statutul de „rață șchioapă“ („lame duck“).

Dacă democrații preiau Camera, republicanii și-ar pierde posibilitatea de a adopta legi prin această cameră fără sprijin democrat. O majoritate democrată ar putea lansa anchete împotriva administrației, ar putea cere documente și mărturii și ar putea supune înalți oficiali unui control parlamentar susținut. Aleșii democrați ar putea fi supuși presiunii bazei electorale de a declanșa procedura de demitere a lui Trump.

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Senatul confirmă membrii cabinetului, ambasadorii și judecătorii federali, inclusiv candidații la Curtea Supremă. O majoritate democrată ar putea bloca sau întârzia multe dintre numirile lui Trump și ar forța Casa Albă să negocieze pe marginea legilor.

Chiar dacă republicanii păstrează una sau ambele camere, o majoritate redusă ar putea îngreuna guvernarea, mai ales atunci când legile necesită sprijinul aproape unanim al propriilor parlamentari.

De ce contează alegerile din state?

Guvernatorii și legislativele statale influențează accesul la avort, educația, taxele și procedurile de vot. Legislativele statale joacă, de asemenea, un rol central în trasarea granițelor districtelor electorale pentru Congres, deși regulile diferă de la un stat la altul, iar unele hărți fac obiectul unor contestații în instanță sau sunt stabilite de comisii independente.

Regulile de vot reprezintă o altă sursă de dispută. În mai multe state controlate de republicani au intrat în vigoare noi restricții privind identificarea, înscrierea și votul prin corespondență. Susținătorii le prezintă drept garanții pentru integritatea alegerilor, în timp ce criticii susțin că ele riscă să îngreuneze votul cetățenilor eligibili.

Aceste dispute sunt cu atât mai importante într-un climat politic în care Trump a pus în mod repetat sub semnul întrebării procedurile electorale și legitimitatea rezultatelor care nu îi convin.

Când vom afla cine a câștigat?

Votul are loc marți, 3 noiembrie, iar primele rezultate vor apărea după închiderea primelor secții de votare, la ora 18:00, ora Coastei de Est (23:00 GMT, adică 01:00, ora României, în noaptea de 3 spre 4 noiembrie), dar pentru unele curse strânse ar putea dura zile întregi până să fie tranșate.

Cursele strânse, regulile diferite de la un stat la altul privind numărarea buletinelor depuse anticipat sau prin poștă, precum și eventualele renumărări sau contestații în instanță ar putea amâna rezultatul final.

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