Wall Street, între panică și optimism după triumful democraților în Congres. Sectorul AI și criptomonedele, sub presiune. Ce temeri au investitorii

Contractele futures de pe Wall Street au revenit pe creștere miercuri, după scăderile puternice înregistrate imediat după prefigurarea victoriei democraților în alegerile de la jumătatea mandatului, care le-a adus controlul atât asupra Senatului, cât și asupra Camerei Reprezentanților.

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Investitorii încearcă acum să înțeleagă ce înseamnă noul raport de forțe de la Washington pentru marile companii tehnologice, industria inteligenței artificiale și piața criptomonedelor, potrivit Reuters.

Inițial, piețele au reacționat negativ la rezultatele alegerilor, pe fondul temerilor privind posibile reglementări mai stricte, taxe mai mari și o supraveghere accentuată a unor domenii precum AI și activele digitale.

Contractele futures pe Nasdaq au pierdut până la 2,4%, iar cele pe S&P 500 au scăzut cu 1,4%, înainte de a recupera o mare parte din pierderi.

Revenirea a fost susținută și de reacția președintelui Donald Trump, care a acceptat rezultatele alegerilor și a recunoscut că războiul cu Iranul a contribuit la înfrângerea republicanilor.

Toți ochii sunt pe sectorul AI

Sectorul inteligenței artificiale rămâne însă în centrul atenției. Democrații au obținut câștiguri importante în state-cheie pentru dezvoltarea centrelor de date, în contextul în care opoziția publică față de extinderea rapidă a industriei AI este în creștere.

Aidan Yao, strateg de investiții la Amundi Investment Institute, avertizează că eventualele restricții impuse industriei ar putea genera „incertitudini semnificative pentru economia americană, inflație și politica monetară”.

Pe fondul acestor îngrijorări, mai multe companii legate de infrastructura pentru inteligență artificială și centre de date au înregistrat scăderi înaintea deschiderii ședinței de tranzacționare. În schimb, producătorul de cipuri AMD a urcat cu peste 6%, după ce a anunțat perspective de creștere peste așteptări pentru 2027.

Analiștii urmăresc și impactul pe care noul Congres l-ar putea avea asupra situației fiscale a Statelor Unite.

Un Washington divizat politic ar putea îngreuna adoptarea unor noi programe de cheltuieli și ar putea limita expansiunea deficitului bugetar, un scenariu privit favorabil de o parte a investitorilor.

Investitorii încearcă să evalueze impactul unui Congres controlat de opoziție asupra ultimilor doi ani ai mandatului lui Trump

Într-un articol publicat anterior, Reuters arăta că victoria categorică a democraților în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA a generat îngrijorări pe piețele financiare privind perspectivele pentru sectorul inteligenței artificiale, criptomonede și marile companii tehnologice.

Potrivit unor analiști, ă principalul risc imediat este legat de posibilitatea unor reglementări mai stricte pentru industria AI și pentru sectorul cripto.

Potrivit lui Jake Dollarhide, director executiv al Longbow Asset Management, o majoritate democrată ar putea aduce „presiune de reglementare asupra tuturor activităților legate de inteligența artificială”, după ani de creștere accelerată a sectorului.

În același timp, specialiștii ai avertizeazat că un Congres controlat de democrați ar putea intensifica supravegherea industriei criptomonedelor.

Nick Ferres, director de investiții la Vantage Point Asset Management, a apreciat că investitorii se tem de „reglementări mai stricte pentru ecosistemele AI și crypto”, în timp ce experții din industrie avertizează că dezvoltarea cadrului legislativ favorabil activelor digitale ar putea întâmpina obstacole suplimentare.

Pe de altă parte, mai mulți analiști subliniază că influența lui Donald Trump asupra economiei nu dispare odată cu pierderea Congresului.

Există însă și voci care consideră că reacția piețelor este exagerată. Michael Arone, strateg-șef de investiții la State Street Global Advisors, susține că „marele risc pentru piețe nu vine din valul albastru”, ci din posibilitatea ca investitorii să reacționeze excesiv la noua configurație politică de la Washington.