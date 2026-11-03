 Ambasadorul României în SUA prevede o victorie a democraților: Vom vedea anchete împotriva lui Trump | adevarul.ro
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Ambasadorul României în SUA prevede o victorie a democraților: Vom vedea anchete împotriva lui Trump

Alegeri intermediare SUA 2026
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Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, estimează că democrații vor obține o victorie importantă în alegerile pentru Camera Reprezentanților și ar putea declanșa o serie de anchete împotriva președintelui Donald Trump și a administrației sale. Diplomatul a explicat și ce efecte ar putea avea rezultatul scrutinului asupra politicii americane și a relației cu România.

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru. Foto: Facebook

Andrei Muraru a declarat pentru Antena 3 CNN că România are susținători atât în tabăra republicană, cât și în cea democrată, indiferent de configurația politică a Congresului american. El a afirmat că a avut chiar marți o întâlnire cu reprezentanți ai Comitetului pentru Forțe Armate din Senat, care au transmis aprecieri la adresa României.

Ce se poate întâmpla dacă democrații câștigă ambele camere ale Congresului

Ambasadorul estimează că democrații ar putea câștiga Camera Reprezentanților cu un avans de 20-30 de locuri față de republicani. În acest scenariu, administrația Trump s-ar putea confrunta cu o ofensivă politică și instituțională, inclusiv prin anchete și investigații care ar putea începe din ianuarie, odată cu instalarea noului Congres.

Dacă democrații vor obține și controlul Senatului, spațiul de manevră al președintelui american ar putea fi limitat semnificativ, în special în privința cheltuielilor, a bugetului apărării, a plafonului de îndatorare și a politicii externe.

Muraru a atras atenția că, în eventualitatea pierderii ambelor camere, republicanii ar putea încerca să promoveze cât mai multe inițiative până la 3 ianuarie, când se instalează noul Congres. Diplomatul a menționat inclusiv posibile evoluții militare în războiul din Iran.

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Ce vom vedea, în definitiv, în următorii trei ani? Vom vedea, pentru că Camera Reprezentanților, așa cum anticipează majoritatea experților și analiștilor de aici, este deja câștigată de către democrați, la un scor foarte mare, probabil la 20-30 de locuri față de republicani. Vom vedea o ofensivă teribilă împotriva președintelui Trump și împotriva Guvernului, anchete și investigații care vor începe chiar din ianuarie, când se instalează noul Congres. În Senat, dacă democrații câștigă și această Cameră, vom vedea o limitare drastică a spațiului de manevră al președintelui în ceea ce privește cheltuielile, Legea bugetului apărării, plafonul de îndatorare al SUA și chiar politica externă. Prin acest joc al forțelor politice din SUA, dacă republicanii pierd ambele Camere, până în 3 ianuarie vor încerca să își ducă la îndeplinire multe inițiative. Războiul din Iran s-ar putea să aibă desfășurări de forțe chiar în această săptămână. Legea bugetului apărării, pentru a le da posibilitatea să își facă spațiul de manevră tot mai mare, și noi sperăm să vedem din partea Senatului și a Camerei Reprezentanților o și mai mare susținere pentru prezența americană consolidată în sudul flancului estic”, a declarat Muraru.

Prezența militară americană în România, un obiectiv strategic

În ceea ce privește relația bilaterală, Andrei Muraru a afirmat că România își dorește o prezență consolidată a forțelor americane pe flancul estic al NATO, în special în sudul acestuia.

Ambasadorul a susținut că prezența militară americană are implicații care depășesc dimensiunea securității, influențând inclusiv prosperitatea, prețurile energiei și atractivitatea României pentru investitori.

El a precizat că România s-a angajat să aloce 5% din PIB pentru apărare, în linie cu angajamentele asumate de statele NATO, și că în acest an cheltuielile sunt estimate la 3,5% din PIB.

„România este lăudată, americanii mulțumesc României pentru efortul pe care îl face. În discuție nu este vorba despre a plăti ceva partenerilor americani, pentru că România oricum s-a angajat la cheltuieli mari, așa cum s-au angajat toate țările NATO, de 5% din PIB pentru apărare. Suntem la 3,5% din PIB anul acesta. Vom îndeplini această cifră cu 7 ani mai devreme decât momentul stabilit la Haga. Ne dorim să vedem o prezență consolidată a forțelor SUA în România, de care depind foarte multe lucruri: prosperitatea, prețul energiei, reputația investițională a României. Foarte multe lucruri depind de modul în care se vor așeza aceste forțe în viitor”, a afirmat diplomatul.

Ce spune ambasadorul despre programul Visa Waiver

Întrebat despre includerea României în programul Visa Waiver, Andrei Muraru a explicat că decizia aparține exclusiv Guvernului Statelor Unite, în baza legislației și a criteriilor americane.

„Nu este ceva ce poate să facă Congresul”, a precizat diplomatul, completând că legislativul american nu are competența de a decide admiterea sau respingerea unei țări în program.

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