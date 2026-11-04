Republicana Victoria Spartz, congresmenă americană de origine ucraineană, a pierdut alegerile din 3 noiembrie pentru un nou mandat în Camera Reprezentanților.

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Ea a fost învinsă în circumscripția a 5-a din Indiana de democratul J. D. Ford, senator în legislativul statului, după șase ani petrecuți în Congres.

Ford a obținut 51,7% din voturi, față de 48,3% pentru Spartz, conform datelor Washington Post. La momentul publicării materialului, pe 4 noiembrie, erau numărate 99% din voturi.

Democratul s-a impus într-o circumscripție care vota în mod tradițional cu republicanii. La alegerile prezidențiale din 2024, Donald Trump câștigase aici cu un avans de aproximativ 17 puncte procentuale.

Cine este Victoria Spartz

Născută la Nosivka, în regiunea Cernihiv, Victoria Spartz s-a mutat în Statele Unite în 2000. A fost senatoare în legislativul statului Indiana între 2017 și 2020, apoi a câștigat un mandat în Camera Reprezentanților, devenind prima persoană născută în Ucraina aleasă în Congresul american.

După declanșarea invaziei ruse pe scară largă, în 2022, Spartz a susținut inițial Ucraina. Ulterior, a început să critice atât pe președintele Volodimir Zelenski, despre care a spus că trebuie înlăturat din fruntea Ucrainei, cât și ajutorul militar american acordat Kievului.

În aprilie 2024, a votat împotriva pachetului de ajutor pentru Ucraina în valoare de aproximativ 61 de miliarde de dolari. Și-a justificat poziția prin necesitatea unui control mai strict asupra folosirii fondurilor americane și a unei strategii mai clare de sprijinire a Ucrainei.

Într-un interviu acordat publicației britanice The Telegraph în aprilie 2025, Spartz a descris Ucraina condusă de Zelenski drept o „cauză pierdută”. Ea a afirmat că, pentru a obține un armistițiu, Kievul va trebui să accepte pierderea temporară a teritoriilor ocupate, potrivit relatării Novyny.LIVE.

Declarațiile au provocat reacții la Kiev. „Spre deosebire de Victoria, întregul nostru pământ a fost întotdeauna și va rămâne întotdeauna ucrainean”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tîhîi. Președintele parlamentului ucrainean, Ruslan Stefanciuk, a acuzat-o, la rândul său, că repetă tezele Kremlinului.

Spartz a susținut, în schimb, demersurile președintelui american Donald Trump pentru negocieri în vederea încheierii războiului și a criticat modul în care administrația Joe Biden a abordat războiul ruso-ucrainean.

Democrații au obținut majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial. Potrivit aceleiași publicații, ambele camere erau controlate de republicani înaintea scrutinului.