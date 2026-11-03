 Trump pregătește un audit al cheltuielilor electorale ale republicanilor după alegerile de la jumătatea mandatului | adevarul.ro
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Trump pregătește un audit al cheltuielilor electorale ale republicanilor după alegerile de la jumătatea mandatului

Alegeri intermediare SUA 2026
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Președintele american ar fi cerut o verificare detaliată a modului în care au fost cheltuite fondurile uriașe ale organizației MAGA Inc. și ale Comitetului Național Republican. Echipa sa politică se pregătește să prezinte un raport la Casa Albă, pe fondul temerilor privind rezultatele electorale și utilizarea banilor de campanie.

Președintele SUA, DOnald Trump la un miting electoral
Președintele SUA, Donald Trump Foto: Profimedia

Donald Trump a discutat în ultimele săptămâni despre posibilitatea de a solicita un „audit  forensic” al cheltuielilor organizației MAGA Inc. și ale Comitetului Național Republican (RNC), potrivit unor surse citate de CNN.

Membrii echipei politice a președintelui se pregătesc să fie convocați la Casa Albă pentru a-i prezenta un raport detaliat despre modul în care au fost utilizate fondurile.

Una dintre sursele citate de CNN a declarat că Trump a cerut o verificare similară și echipei sale de campanie din 2024, solicitând informații precise despre destinația și utilizarea banilor.

În discuții private, președintele ar fi afirmat că sumele investite de super PAC-ul său în aceste competiții electorale le-au oferit republicanilor „o șansă de luptă”.

O altă sursă a declarat că Trump și-a exprimat în privat îngrijorarea că unii dintre consilierii săi ar putea obține câștiguri exagerate din aceste fonduri.

Întrebări privind veniturile consilierilor politici

O parte dintre suspiciunile președintelui ar fi fost alimentate de informații potrivit cărora doi dintre principalii săi consilieri politici, Chris LaCivita și James Blair, ar fi încasat sute de mii de dolari pentru activitatea desfășurată în beneficiul Republicii Srpska.

Potrivit uneia dintre sursele citate, cei doi nu sunt așteptați să fie incluși în eventualul audit. Aceștia ar fi donat sumele primite către fondul destinat bibliotecii prezidențiale a lui Donald Trump.

Nu este clar dacă verificarea va viza toate cheltuielile organizațiilor politice sau doar anumite categorii de plăți.

Trump se teme de un rezultat electoral nefavorabil

Surse apropiate președintelui au declarat pentru CNN că Trump a părut uneori optimist în privința alegerilor de la jumătatea mandatului, sperând că sondajele care indicau rezultate slabe pentru republicani se vor dovedi greșite.

În discuțiile private, el ar fi sugerat că partidul său ar putea obține rezultate mai bune decât estimările publice.

Cu toate acestea, aceleași surse afirmă că președintele a admis în privat și posibilitatea unui scenariu extrem de nefavorabil pentru republicani.

Eventualul audit ar putea oferi administrației Trump o imagine detaliată asupra modului în care au fost utilizate resursele financiare mobilizate pentru susținerea candidaților republicani, într-un moment în care rezultatele electorale și eficiența investițiilor politice sunt puse sub semnul întrebării.

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