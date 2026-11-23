Incendiul izbucnit la Hotelul Alpin, unul dintre cele mai cunoscute resorturi din Poiana Brașov, a fost stins după aproape 24 de ore de intervenție, însă pompierii continuă să caute focarele ascunse, pentru a preveni reaprinderea acestora. Aproximativ 3.000 de metri pătrați din clădire au fost afectați.

Hotelul Alpin, în flăcări Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, incendiul nu se mai manifestă în prezent cu flacără deschisă. Echipajele rămase la fața locului verifică în continuare acoperișul, mansarda și celelalte zone afectate ale construcției.

„Suprafața afectată de flăcări este estimată la aproximativ 3.000 de metri pătrați. Flăcările au afectat acoperișul, mansarda, trei etaje ale construcției, precum și parțial alte două etaje.

Pompierii rămân la locul intervenției pentru înlăturarea tuturor efectelor negative ale incendiului și prevenirea reaprinderii acestuia”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.

150 de turiști au fost evacuați. Incendiul a izbucnit în timpul cinei

Incendiul a izbucnit duminică, în jurul orei 19:30, când numeroși turiști se aflau la cină. Potrivit reprezentanților hotelului, primele flăcări au apărut pe terasa unui apartament, după care focul s-a extins rapid la mansardă și la alte niveluri ale clădirii.

1/7 INSTANT POIANA BRASOV INCENDIU ALPIN 06 INQUAM Photos Alex Nicodim jpg Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Aproximativ 150 de persoane se aflau în hotel în momentul izbucnirii incendiului. Toate au fost evacuate în siguranță.

În condițiile în care incendiul s-a extins rapid, mai mulți turiști nu au mai putut reveni în camere pentru a-și recupera bagajele.

O parte dintre persoanele evacuate au fost îndrumate către alte spații de cazare, în timp ce altele au ales să plece din stațiune sau să își găsească singure alternative de cazare.

Intervenția pompierilor s-a prelungit pe parcursul întregii nopți. Acoperișul hotelului, realizat din lemn și acoperit cu tablă, a cedat treptat, iar materialele combustibile de pe fațadă și din structura acoperișului au continuat să ardă mocnit.

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Pentru identificarea focarelor ascunse, pompierii au folosit camere cu termoviziune și au ridicat o dronă pentru evaluarea situației. La intervenție au participat aproximativ 150 de pompieri militari din Brașov și alte șase județe.

Incendiul a dat peste cap și un eveniment care urma să aibă loc la hotel. Alpin Hotel trebuia să găzduiască Congresul Național al Fitofarmaciștilor, la care erau așteptați aproximativ 250 de invitați. Evenimentul a fost anulat, iar participanții au fost nevoiți să se întoarcă acasă, potrivit Observator.

Hotelul Alpin, o investiție de zeci de milioane de euro

Hotelul Alpin este unul dintre cele mai cunoscute resorturi din Poiana Brașov. Construit în 1976, hotelul a fost preluat de familia Aron în 2004 și a trecut printr-un amplu proces de modernizare și extindere.

Investițiile realizate ulterior, de peste 40 de milioane de euro, au transformat vechiul hotel într-un complex cu facilități pentru turism, agrement și evenimente corporate.

Resortul include și Alpin Conference Center, cu o suprafață totală de aproximativ 7.500 de metri pătrați destinată conferințelor și expozițiilor, fiind unul dintre cele mai mari centre de evenimente corporate cu servicii hoteliere integrate din România.

Hotelul este administrat de firma Alpin 2003 SRL, controlată de Claudiu Aron și Ileana-Roxana Aron, fiecare cu o participație de 45%, în timp ce David Aron deține 10%, potrivit datelor Termene.ro.

Compania a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 70,7 milioane de lei, în scădere cu 4% față de anul precedent.