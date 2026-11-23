Mămăliga, fasolea și ciorba cu roșii și cartofi, considerate astăzi mâncăruri tradiționale românești, nu existau pe vremea lui Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș. În urmă cu aproximativ 500 de ani, alimentația oamenilor de rând se baza pe mei, din care se preparau turte coapte pe vatră, iar pâinea albă din grâu era un lux pe care puțini și-l permiteau.

Mămăliga nu exista pe vremea lui Ștefan cel Mare Foto: arhivă, Adevărul

Bucătăria românească din Evul Mediu era foarte diferită de cea pe care o cunoaștem astăzi. Multe dintre ingredientele devenite nelipsite din preparatele tradiționale au ajuns în această parte a Europei abia după descoperirea Americii. Porumbul, cartofii, roșiile și ardeii nu făceau parte din alimentația localnicilor în timpul domniei marilor voievozi medievali.

Informațiile apar într-o analiză istorică prezentată în episodul „Ce mâncau și ce beau românii în Evul Mediu?”, publicat pe canalul de YouTube Corpus Draculianum.

Proiectul academic internațional reunește și publică documente și mărturii despre Vlad Țepeș, dar încearcă să reconstituie și lumea în care a trăit domnitorul, de la relațiile comerciale până la obiceiurile cotidiene.

Ciorbă de porc Foto: arhivă, adevărul

De ce nu exista mămăliga pe vremea lui Ștefan cel Mare

Porumbul, ingredientul principal al mămăligii de astăzi, este originar din America și a ajuns în Europa după marile descoperiri geografice. În Țările Române, cultivarea lui s-a răspândit abia spre sfârșitul secolului al XVII-lea, iar mămăliga din porumb a devenit hrana de bază a țăranilor în jurul anului 1800.

„Porumbul este însă o plantă americană. Iar pe la 1460, porumbul nici măcar nu visa la marinărie”, explică autorul episodului, într-o formulare ironică, potrivit G4food.

Prin urmare, nici Vlad Țepeș, nici Ștefan cel Mare și nici Mihai Viteazul nu au cunoscut mămăliga pe care românii o asociază astăzi cu bucătăria tradițională. Nici fasolea, roșiile, ardeii și cartofii nu ajunseseră în alimentația locală.

„Ceea ce ne închipuim noi astăzi a fi ciorbă românească, cu roșii, cu ardei, cu cartofi, este o invenție recentă”, arată autorul analizei.

Meiul, alimentul de bază al oamenilor de rând

În Evul Mediu, cereala care ocupa un loc central în alimentația oamenilor simpli era meiul, nu grâul. Acesta din urmă se cultiva în Țările Române, însă o parte importantă a producției era destinată exportului și consumului celor înstăriți.

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„Temelia mesei erau cerealele, însă nu grâul, ci meiul”, explică autorul episodului.

Din mei se obținea făina folosită la prepararea unor turte nedospite, coapte direct pe vatră, sub test sau în spuză. Călătorii străini care au trecut prin Țările Române au lăsat mărturii despre acest aliment simplu, care reprezenta o parte importantă din hrana localnicilor.

Misionarul Marco Bandini, martor al secolului al XVII-lea, descria turtele din făină de mei ca fiind asemănătoare tărâțelor. Acestea erau coapte în cenușă și, potrivit relatării sale, se consumau inclusiv la marile sărbători.

O altă observație a călătorilor străini era că cei mai mulți dintre localnici „nu mănâncă pâine”. Afirmația nu însemna că oamenii nu consumau produse din cereale, ci făcea referire la pâinea dospită, preparată din grâu.

„Pâinea albă și pufoasă era un semn de demarcație socială. O mâncau boierii, restul lumii o vedea duminica, la liturghie”, explică autorul.

Pe lângă mei, în alimentație intrau orzul, ovăzul, hrișca și, într-o măsură mai redusă la sud de Carpați, secara.

Ce legume, fructe și alte alimente consumau românii

Turtele din mei nu erau singurul aliment de pe masa oamenilor de rând. Grădinile și pădurile completau hrana cu legume, verdețuri și fructe, unele dintre acestea fiind păstrate pentru lunile reci.

Printre legumele cultivate și consumate în acea perioadă se numărau ceapa, usturoiul, prazul, varza, bobul, lintea, mazărea, napii, sfecla și ridichile negre.

De asemenea, merele, prunele și cireșele erau uscate la soare sau pe loșniță, pentru a putea fi păstrate peste iarnă.

Potrivit sursei citate, mierea era principalul îndulcitor al vremii. Zahărul exista, însă era o marfă de import scumpă, rezervată în special meselor celor înstăriți.

Peștele reprezenta o altă resursă importantă, mai ales pentru domnitori și mănăstiri. „Dunărea gemea de morun, nisetru și crap”, spune autorul, care amintește că heleșteiele apar în documentele domnești încă din secolele al XIV-lea și al XV-lea. Peștele sărat era transportat apoi cu carele către diferite regiuni ale țării.

Carnea nu era, însă, un aliment consumat zilnic de țărani. Deși Țările Române aveau numeroase vite și exportau boi în cantități mari, oamenii de rând ajungeau să mănânce carne mai ales de Crăciun, de Paște, la nunți sau la praznice.

De unde provin informațiile despre alimentația medievală

Reconstituirea alimentației din Evul Mediu este dificilă, deoarece documentele care ar fi putut oferi informații directe despre mesele oamenilor s-au pierdut în mare parte. Nu există meniuri complete, inventare ale cămărilor sau cărți de bucate care să descrie ce preparau zilnic românii.

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„Istoria serioasă se scrie nu despre ce vrea istoricul, ci despre ce îi permit izvoarele să vorbească”, atrage atenția autorul episodului.

Potrivit acestuia, peste 95%, poate chiar 98% dintre documentele de cancelarie s-au pierdut.

„Până la Constantin Brâncoveanu nu avem nicio carte de bucate. Nu avem meniuri, nu avem inventare de cămări țărănești, boierești ori domnești. Nu avem socoteli de bucătărie”, explică acesta.

Registrele vamale ale Brașovului și Sibiului din secolul al XVI-lea arată, de exemplu, ce produse erau aduse în țară pentru mesele celor bogați: piper, șofran, orez, lămâi și ulei de măsline.

„Cunoaștem mult mai bine masa bogatului, în mediul căruia s-au produs izvoarele scrise, și infinit mai puțin masa păturilor sărace și analfabete”, concluzionează autorul analizei.

Corpus Draculianum este un proiect academic internațional dedicat cercetării surselor scrise de și despre Vlad Țepeș din perioada 1448–1650.

Colecția cuprinde documente de cancelarie, corespondență diplomatică și comercială, cronici, mărturii narative, reprezentări picturale, inscripții, monede și sigilii.

Sursele, redactate în 17 limbi europene și orientale, au fost cercetate în arhive, biblioteci și muzee din România și din străinătate.