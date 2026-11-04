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Iranul reacționează după înfrângerea republicanilor: „Americanii au spus NU războiului”

Alegeri intermediare SUA 2026
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Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian și negociatorul-șef al Teheranului în discuțiile cu Washingtonul, a interpretat rezultatele alegerilor intermediare din SUA drept un semnal de respingere a războiului de către electoratul american, după ce democrații au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului.

Președintele Parlamentului iranian
Președintele Parlamentului iranian Foto: FB Mohammad Bagher Ghalibaf

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul iranian a afirmat că alegătorii americani au transmis un mesaj clar împotriva conflictului cu Iranul.

„Fie din conștiință, fie din cauza costului vieții, americanii au spus NU RĂZBOIULUI, iar noi susținem acest mesaj”, a scris Ghalibaf.

Președintele Parlamentului iranian a lansat și un avertisment la adresa administrației americane.

„Dacă guvernul SUA trădează voința poporului pentru a servi interesele unor finanțatori și șantajiști internaționali, va afla că «NU»-ul nostru vine însoțit de un coșmar”, a adăugat oficialul iranian.

Declarațiile vin într-un context în care războiul cu Iranul s-a numărat printre principalele teme ale campaniei electorale americane, amintește CNBC 

Conflictul, declanșat după loviturile comune lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului în februarie, a contribuit la creșterea prețurilor la energie și a amplificat preocupările alegătorilor legate de costul vieții.

Inclusiv președintele Donald Trump a admis că războiul a influențat rezultatul alegerilor.

Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă a declarat că „Iranul a fost o parte din ecuație” atunci când a fost întrebat dacă conflictul a contribuit la înfrângerea republicanilor.

Potrivit analiștilor citați de CNBC, noua majoritate democrată din Congres ar putea încerca să promoveze o rezoluție privind puterile de război, care ar obliga administrația Trump să pună capăt conflictului cu Iranul dacă operațiunile militare nu primesc o autorizare explicită din partea Congresului.

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