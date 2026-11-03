Europa nu ar trebui să sărbătorească o victorie a democraților la alegerile intermediare din SUA. De ce ar putea urma o perioadă mai tensionată

Dacă democrații vor obține la alegerile intermediare de marți, 3 noiembrie, din SUA rezultatul la care se așteaptă mulți, în capitalele europene se vor desface șampanii. Cei care ridică paharul ar face bine să se gândească și la ziua de după.

Donald Trump se poate concentra pe politica externă dacă democrații câștigă alegerile Foto: Profimedia

O victorie democrată în Congres nu ar aduce probabil o ușurare imediată pentru Europa. Limitat pe plan intern, Trump s-ar putea concentra și mai mult pe politica externă și pe comerț, domenii în care executivul american întâmpină relativ puține obstacole din partea Congresului. Astfel crește riscul unor noi dispute și al unor cereri mai dure la adresa Europei, scrie politico.eu.

„Ar fi o greșeală ca europenii să creadă că relațiile transatlantice vor deveni mai calde“, a spus Wolfgang Ischinger, diplomat german cu experiență îndelungată și fost președinte al Conferinței de Securitate de la München. „Eu cred că se va întâmpla exact opusul.“

„Ar fi otrăvitor“

Potrivit unui sondaj recent realizat în UE, 58% dintre respondenți îi susțin pe democrați, față de doar 18% pentru republicanii lui Trump. Chiar dacă sondajele indică faptul că detractorii europeni ai președintelui american vor primi ce își doresc, Ischinger îi sfătuiește să evite orice triumfalism.

„Vor exista în Europa voci, unele importante, care vor dori să îi felicite și să îi sărbătorească pe democrați, dar cred că ar fi otrăvitor“, a declarat el pentru POLITICO.

„Le-aș recomanda prietenilor mei europeni să fie reținuți și să nu ofere Casei Albe niciun pretext să se supere pe Europa, mai mult decât este deja“, a adăugat el, râzând.

Alți experți se îndoiesc că rezerva ar schimba ceva. Printre ei se numără Nathalie Tocci, fostă consilieră a doi șefi ai diplomației UE.

„Sincer, nu cred că Trump are nevoie de motive sau de scuze ca să atace Europa“, a spus ea. Potrivit ei, va fi greu să nu te bucuri dacă îți pasă de democrație, având în vedere legăturile dintre mișcarea MAGA a lui Trump și politicienii populiști de extremă dreapta din Europa.

Un eșec al lui Trump ar putea ridica moralul liberalilor și al centriștilor europeni. Aceștia au văzut în înfrângerile electorale ale lui Viktor Orbán în Ungaria și Aleksandar Vučić în Serbia o dovadă că populismul și-a atins apogeul sau cel puțin a stagnat.

Concluzia ar putea fi prematură. Scorurile bune ale Marinei Le Pen în sondaje și succesele recente ale Alternativei pentru Germania arată că populismul rămâne puternic. Totuși, un eșec al MAGA le-ar da liberalilor și centriștilor un impuls moral, a spus Tocci.

Trump, între anchete și politica externă

Ar beneficia UE de o victorie democrată pe termen scurt? „Nu prea mult“, a răspuns Ischinger. În opinia lui, preluarea Congresului de către democrați ar avea un impact practic redus asupra Europei și ar putea chiar înrăutăți lucrurile.

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„Dacă Trump se trezește prins în anchete parlamentare și proceduri de demitere și limitat pe plan intern de un Congres ostil, va gravita inevitabil spre domeniile în care Congresul este slab, adică politica externă și comerțul“, a spus el. „Trebuie să ne pregătim nu pentru relații transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multă ostilitate și pentru și mai multe cereri din partea lui Trump față de Europa.“

Kurt Volker, ultimul ambasador american la NATO din timpul președintelui George W. Bush, are aceeași părere.

„Nu vă așteptați la prea multe schimbări din partea administrației Trump“, a avertizat el. „Congresul va ancheta totul: pe Trump, familia lui, afacerile familiei, pe Steve Witkoff și Jared Kushner, pe Elon Musk, pe Pete Hegseth și pe Kash Patel de la FBI. Trump se va lupta până la capăt și va fi un adevărat circ.“

„Democrații vor sprijini mult mai ferm Ucraina și NATO, dar nu îi pot ordona lui Trump ce să facă“, a adăugat Volker. „Pot aproba fonduri, dar Trump va spune: «Nu sunt obligat să le cheltuiesc».“

Volker se așteaptă ca Trump să recurgă mai des la „pocket rescission“, o teorie juridică contestată care permite retragerea fondurilor alocate de Congres. „Așa a procedat în multe privințe, în special în cazul taxelor vamale“, a spus el. „În multe cazuri preferă să tragă de timp și să dea bătălia în instanțe.“

Fostul ambasador nu știe ce va face Trump în privința Iranului: va relua operațiunile militare sau va lăsa criza în seama Europei și Asiei. În ce privește NATO și reducerea trupelor americane din Europa, Volker bănuiește că Trump va fi prudent, de teama reacției negative de acasă.

„Americanii nu se mai văd în Europa ca înainte“

Pe de altă parte, Trump este „extraordinar de greu de anticipat“, a spus Bronwen Maddox, directoarea Chatham House, think tank britanic. „Poate că, după o primă reacție furioasă la rezultatul alegerilor, se va retrage și se va concentra pe monumentele pe care le plănuiește, inclusiv sala de bal de la Casa Albă“, a speculat ea, cu speranță, dar fără prea multă convingere.

Maddox nu vede motive de sărbătoare, indiferent de rezultatul scrutinului sau de reacția lui Trump. Liderii europeni ar trebui, în schimb, să se gândească cât de mult s-au schimbat Statele Unite. „Alegătorii americani l-au ales pe Trump de două ori și, chiar dacă acum se întorc împotriva lui, aceste alegeri arată că atenția lor este acum îndreptată spre interior“, a spus ea.

Europenii au înțeles târziu importanța MAGA și cât de durabilă poate fi mișcarea, a mai spus Maddox. În opinia ei, se recunoaște încă prea puțin cât de mult s-a schimbat peisajul politic american, inclusiv Partidul Democrat.

„Nu cred că America se mai vede în Europa așa cum o făcea înainte“, a spus ea. „Pentru mine, mesajul acesta e limpede de ceva vreme.“