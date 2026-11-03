 Europa nu ar trebui să sărbătorească o victorie a democraților la alegerile intermediare din SUA. De ce ar putea urma o perioadă mai tensionată | adevarul.ro
search
Marți, 3 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Europa nu ar trebui să sărbătorească o victorie a democraților la alegerile intermediare din SUA. De ce ar putea urma o perioadă mai tensionată

Alegeri intermediare SUA 2026
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Dacă democrații vor obține la alegerile intermediare de marți, 3 noiembrie, din SUA rezultatul la care se așteaptă mulți, în capitalele europene se vor desface șampanii. Cei care ridică paharul ar face bine să se gândească și la ziua de după.

Președintele Donald Trump
Donald Trump se poate concentra pe politica externă dacă democrații câștigă alegerile Foto: Profimedia

O victorie democrată în Congres nu ar aduce probabil o ușurare imediată pentru Europa. Limitat pe plan intern, Trump s-ar putea concentra și mai mult pe politica externă și pe comerț, domenii în care executivul american întâmpină relativ puține obstacole din partea Congresului. Astfel crește riscul unor noi dispute și al unor cereri mai dure la adresa Europei, scrie politico.eu.

„Ar fi o greșeală ca europenii să creadă că relațiile transatlantice vor deveni mai calde“, a spus Wolfgang Ischinger, diplomat german cu experiență îndelungată și fost președinte al Conferinței de Securitate de la München. „Eu cred că se va întâmpla exact opusul.“

„Ar fi otrăvitor“

Potrivit unui sondaj recent realizat în UE, 58% dintre respondenți îi susțin pe democrați, față de doar 18% pentru republicanii lui Trump. Chiar dacă sondajele indică faptul că detractorii europeni ai președintelui american vor primi ce își doresc, Ischinger îi sfătuiește să evite orice triumfalism.

„Vor exista în Europa voci, unele importante, care vor dori să îi felicite și să îi sărbătorească pe democrați, dar cred că ar fi otrăvitor“, a declarat el pentru POLITICO.

„Le-aș recomanda prietenilor mei europeni să fie reținuți și să nu ofere Casei Albe niciun pretext să se supere pe Europa, mai mult decât este deja“, a adăugat el, râzând.

Alți experți se îndoiesc că rezerva ar schimba ceva. Printre ei se numără Nathalie Tocci, fostă consilieră a doi șefi ai diplomației UE.

„Sincer, nu cred că Trump are nevoie de motive sau de scuze ca să atace Europa“, a spus ea. Potrivit ei, va fi greu să nu te bucuri dacă îți pasă de democrație, având în vedere legăturile dintre mișcarea MAGA a lui Trump și politicienii populiști de extremă dreapta din Europa.

Un eșec al lui Trump ar putea ridica moralul liberalilor și al centriștilor europeni. Aceștia au văzut în înfrângerile electorale ale lui Viktor Orbán în Ungaria și Aleksandar Vučić în Serbia o dovadă că populismul și-a atins apogeul sau cel puțin a stagnat.

Concluzia ar putea fi prematură. Scorurile bune ale Marinei Le Pen în sondaje și succesele recente ale Alternativei pentru Germania arată că populismul rămâne puternic. Totuși, un eșec al MAGA le-ar da liberalilor și centriștilor un impuls moral, a spus Tocci.

Trump, între anchete și politica externă

Ar beneficia UE de o victorie democrată pe termen scurt? „Nu prea mult“, a răspuns Ischinger. În opinia lui, preluarea Congresului de către democrați ar avea un impact practic redus asupra Europei și ar putea chiar înrăutăți lucrurile.

Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului în SUA? Ghid explicativ

„Dacă Trump se trezește prins în anchete parlamentare și proceduri de demitere și limitat pe plan intern de un Congres ostil, va gravita inevitabil spre domeniile în care Congresul este slab, adică politica externă și comerțul“, a spus el. „Trebuie să ne pregătim nu pentru relații transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multă ostilitate și pentru și mai multe cereri din partea lui Trump față de Europa.“

Kurt Volker, ultimul ambasador american la NATO din timpul președintelui George W. Bush, are aceeași părere.

„Nu vă așteptați la prea multe schimbări din partea administrației Trump“, a avertizat el. „Congresul va ancheta totul: pe Trump, familia lui, afacerile familiei, pe Steve Witkoff și Jared Kushner, pe Elon Musk, pe Pete Hegseth și pe Kash Patel de la FBI. Trump se va lupta până la capăt și va fi un adevărat circ.“

„Democrații vor sprijini mult mai ferm Ucraina și NATO, dar nu îi pot ordona lui Trump ce să facă“, a adăugat Volker. „Pot aproba fonduri, dar Trump va spune: «Nu sunt obligat să le cheltuiesc».“

Volker se așteaptă ca Trump să recurgă mai des la „pocket rescission“, o teorie juridică contestată care permite retragerea fondurilor alocate de Congres. „Așa a procedat în multe privințe, în special în cazul taxelor vamale“, a spus el. „În multe cazuri preferă să tragă de timp și să dea bătălia în instanțe.“

Fostul ambasador nu știe ce va face Trump în privința Iranului: va relua operațiunile militare sau va lăsa criza în seama Europei și Asiei. În ce privește NATO și reducerea trupelor americane din Europa, Volker bănuiește că Trump va fi prudent, de teama reacției negative de acasă.

„Americanii nu se mai văd în Europa ca înainte“

Pe de altă parte, Trump este „extraordinar de greu de anticipat“, a spus Bronwen Maddox, directoarea Chatham House, think tank britanic. „Poate că, după o primă reacție furioasă la rezultatul alegerilor, se va retrage și se va concentra pe monumentele pe care le plănuiește, inclusiv sala de bal de la Casa Albă“, a speculat ea, cu speranță, dar fără prea multă convingere.

Maddox nu vede motive de sărbătoare, indiferent de rezultatul scrutinului sau de reacția lui Trump. Liderii europeni ar trebui, în schimb, să se gândească cât de mult s-au schimbat Statele Unite. „Alegătorii americani l-au ales pe Trump de două ori și, chiar dacă acum se întorc împotriva lui, aceste alegeri arată că atenția lor este acum îndreptată spre interior“, a spus ea.

Europenii au înțeles târziu importanța MAGA și cât de durabilă poate fi mișcarea, a mai spus Maddox. În opinia ei, se recunoaște încă prea puțin cât de mult s-a schimbat peisajul politic american, inclusiv Partidul Democrat.

„Nu cred că America se mai vede în Europa așa cum o făcea înainte“, a spus ea. „Pentru mine, mesajul acesta e limpede de ceva vreme.“

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tragedie în fotbal! A murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
digi24.ro
image
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro din bazar”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”
stirileprotv.ro
image
Ce cred românii care votează în America despre viitorul lui Trump după „midterms”. Ciprian Igreti, om de afaceri in IT stabilit în California: „Chiar și republicanii sunt dezamăgiți. Este aproape garantat el că va pierde Camera Reprezentanților. Întrebarea e dacă va pierde și Senatul”
gandul.ro
image
Spania introduce concediul medical plătit pentru menopauză. Câte zile libere vor putea primi femeile și când intră în vigoare legea
mediafax.ro
image
Dan Șucu i-a decis soarta lui Daniel Pancu! Ședință de urgență la Rapid: ce se întâmplă cu Andrei Șucu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ciclonul Agneta lovește sudul României în următoarele 24 de ore, apoi se retrage spre Turcia. Furtuna face prăpăd în Grecia, Italia și Bulgaria
libertatea.ro
image
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut
digisport.ro
image
Gestul neașteptat al unui hoț după ce a furat un ceas de 260.000 de euro. Angajații magazinului au fost șocați
click.ro
image
Surse: Ce s-a mâncat şi cât a fost darul la botezul cu 400 de invitaţi de la Timişoara. Imaginile cu liderii PSD au stârnit controverse
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Furtuna Agneta aduce fenomene extreme în România. Ar putea ninge în Bucureşti în noiembrie
observatornews.ro
image
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
cancan.ro
image
2.200.000 pensionari iau, fără să știe, pensii mai mici decât au contribuit. Avocat: Așa își recuperează banii
newsweek.ro
image
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
prosport.ro
image
Ce amendă primești dacă lași noroi pe șosea. Legea se aplică inclusiv vehiculelor care ies de pe terenuri
playtech.ro
image
Oficial: Robert Niță, șef la Rapid! Fostul fotbalist decide transferurile si bugetul giuleștenilor alături de Şucu şi Angelescu
fanatik.ro
image
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
ziare.com
image
Spania, reacție-fulger după ce China și-a pus amenințarea în practică
digisport.ro
image
S-au împăcat după cearta de la Asia Express? Ce spune Valerie Lungu despre relația cu Mirela Vaida
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
romaniatv.net
image
S-a decis cu cât cresc pensiile. Anunț de ultimă oră făcut de ministrul Muncii pentru milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele
click.ro
image
Dana Săvuică, din nou fericită în dragoste! Cum arată relația pe care o trăiește după divorț și ce calități apreciază la iubitul ei. „Am pus toate cărțile pe masă de la început.
click.ro
image
Alimentul pe care Gina Pistol nu îl include în meniul fiicei sale. Ce se mănâncă în familia vedetei și a lui Smiley
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Castelul de la Hunedoara. Gravură de epocă
„Spaima și zăpăceala nobililor refugiați” în Castelul Corvinilor, în timpul Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”
image
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele

OK! Magazine

image
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei