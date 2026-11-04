Democratul Xavier Becerra, primul latino-american ales guvernator al Californiei după 150 de ani

Democratul Xavier Becerra a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator al Californiei, învingându-l pe republicanul Steve Hilton și asigurând continuitatea administrației democrate în cel mai populat stat american. Este primul latino-american ales guvernator al Californiei după mai bine de un secol și jumătate.

Xavier Becerra a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator al Californiei, Foto: FB Xavier Becerra

Fost procuror general al Californiei și fost secretar al Sănătății în administrația președintelui Joe Biden, Becerra îi va succeda democratului Gavin Newsom, care nu a mai putut candida pentru un nou mandat, potrivit CBS News

Victoria sa are și o semnificație istorică: Becerra devine primul latino-american ales guvernator al Californiei după mai bine de 150 de ani (ultimul latino-american care a ocupat funcția de guvernator al Californiei a fost Romualdo Pacheco, în anul 1875).

Cursa pentru conducerea Californiei a început cu un număr mare de candidați și fără un favorit clar. În final, Becerra și Hilton au fost cei care au trecut de alegerile preliminare din iunie, după ce au obținut cele mai multe voturi.

Becerra a intrat în campanie cu sprijinul unor figuri importante din Partidul Democrat, inclusiv al lui Gavin Newsom și al fostei vicepreședinte Kamala Harris, în timp ce Hilton a beneficiat de susținerea președintelui Donald Trump.

Tema dominantă a campaniei a fost costul ridicat al vieții în California, una dintre principalele preocupări ale alegătorilor. Cei doi candidați au propus soluții diferite pentru probleme precum prețul locuințelor, costul carburanților, imigrația și combaterea fenomenului persoanelor fără adăpost.

Hilton a susținut reducerea taxelor, eliminarea taxei de stat pe veniturile de până la 150.000 de dolari și anularea taxei pe carburanți, argumentând că politicile climatice ale Californiei sunt responsabile pentru costurile ridicate ale energiei.

De cealaltă parte, Becerra a promis măsuri pentru reducerea costurilor suportate de familii, creșterea ofertei de locuințe și menținerea tranziției statului către energie curată. Acesta a susținut că propunerile fiscale ale adversarului său ar afecta familiile cu venituri medii și mici și a pledat pentru măsuri care să faciliteze accesul la proprietate pentru cumpărătorii obișnuiți.

Imigrația a reprezentat, de asemenea, un punct major de divergență între cei doi candidați. În timp ce Hilton s-a pronunțat pentru o cooperare mai strânsă cu autoritățile federale în aplicarea legislației privind imigrația, Becerra și-a reafirmat susținerea pentru legislația prin care California limitează colaborarea cu agențiile federale de imigrare.

Victoria lui Xavier Becerra consolidează dominația Partidului Democrat în California și menține statul pe o traiectorie politică opusă administrației Trump în dosare precum imigrația, energia și drepturile civile.

Amintim că proiecțiile rezultatelor alegeri intermediare în SUA indică o victorie a democraților pentru ambele camere ale Congresului SUA.