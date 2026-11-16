Ce ar fi dacă, în dimineața de Crăciun, sub brad te-ar aștepta ceva ce până acum ai văzut doar în filmele SF? Nu un gadget obișnuit, nici o jucărie cu funcții spectaculoase pe ambalaj, ci o întreagă generație de roboți capabili să interacționeze cu lumea din jur. Unii explorează locuința, alții devin parteneri de joacă pentru animalele tale de companie sau îi introduc pe copii în tainele programării. Iar alții duc lucrurile și mai departe, apropiind de realitate acea lume tehnologică pe care o credem încă de domeniul ficțiunii. Surpriza? Nu trebuie să așteptăm viitorul. A sosit deja.

EDITOR'S CHOICE 2026 – SF CHRISTMAS GIFT Enabot EBO X – robot inteligent pentru întreaga familie Imaginează-ți că anul acesta, sub brad, nu găsești un simplu gadget, ci primul tău companion robotic desprins parcă dintr-un film SF. Un musafir din viitor, pregătit să schimbe regulile vieții de zi cu zi. Vezi prețul și alte detalii

Trăim într-o perioadă în care granița dintre imaginația science-fiction și tehnologia de zi cu zi devine tot mai subțire. Roboții nu mai sunt doar mașinării industriale sau personaje spectaculoase de pe marele ecran. Au început să intre în locuințe, să interacționeze cu animalele de companie, să-i învețe pe copii primele noțiuni de programare și să transforme felul în care comunicăm sau ne raportăm la propria casă. Iar pentru cei pasionați de tehnologie, un asemenea cadou poate însemna mult mai mult decât o surpriză desfăcută în dimineața de Crăciun: poate fi începutul unei experiențe noi.

Cadouri SF de Crăciun: roboți inteligenți pentru copii și întreaga familie Foto: Daciana Stoica

Tocmai de aceea, am pregătit un ghid dedicat celor care vor să iasă din tiparele cadourilor obișnuite și să ofere ceva cu adevărat diferit. Am explorat universul roboților inteligenți și am selectat produse care impresionează nu doar prin aspectul futurist, ci și prin ceea ce pot face în realitate. Unele sunt surprinzător de practice, altele educative și creative, iar câteva par desprinse direct din viitor. Nu toate sunt neapărat la îndemâna oricărui buget, dar tocmai caracterul lor neobișnuit le transformă în propuneri atât de captivante.

De la mici companioni pentru animalele de companie și roboți educaționali pentru viitorii programatori până la kituri avansate de construcție și asistenți inteligenți care integrează inteligența artificială, am adunat cinci recomandări principale și două idei bonus pentru cei care vor să meargă și mai departe. Nu este un clasament al celui mai bun robot, ci o selecție de experiențe diferite, gândite pentru oameni cu pasiuni, așteptări și posibilități diferite.

Dar dincolo de Crăciun, acești roboți pot fi cadouri inspirate și pentru aniversări sau alte ocazii speciale, iar experiența lor de utilizare se poate extinde de la joaca în familie și activitățile de după școală până la cluburi de robotică și cursuri STEM.

Pentru că, uneori, cel mai frumos cadou nu este cel la care te aștepți, ci acela care te face să te întrebi, pentru câteva clipe, dacă nu cumva ai primit o bucățică din viitor.

Foto: Makeblock Cadou STEM pentru copii: un robot care transformă joaca în învățare

EDITOR'S CHOICE 2026 – când viitorul nu mai bate la ușă, ci intră în casă

Există cadouri care surprind, cadouri care impresionează și, foarte rar, cadouri care reușesc să schimbe complet perspectiva asupra a ceea ce poate face tehnologia. Enabot EBO X Family Robot Companion face parte din ultima categorie. Nu este doar un gadget neobișnuit, ci o incursiune într-un viitor în care roboții încep să devină parte din universul nostru domestic, nu doar instrumente pe care le folosim ocazional. Tocmai această trecere de la simplul dispozitiv electronic la ideea unui companion robotic inteligent ne-a convins că merită o distincție aparte.

I-am acordat titlul Editor's Choice 2026 – SF Christmas Gift pentru că întruchipează cel mai bine promisiunea acestui ghid: să descoperim cadouri care depășesc tiparele obișnuite și transformă imaginația SF într-o experiență pe care o putem aduce acasă. Nu este o distincție acordată celui mai bun produs pentru orice cumpărător, ci o recunoaștere a celui care reușește să concentreze cel mai bine spiritul futurist, caracterul spectaculos și potențialul de surpriză al selecției noastre.



Iar dacă vrei să afli ce se ascunde în spatele acestei apariții din viitor, care sunt punctele sale forte și unde apar compromisurile, vei descoperi toate detaliile, alături de celelalte propuneri, în rubrica „Șapte recomandări pentru un Crăciun 2026 desprins din viitor”.

Cum am selectat cei mai surprinzători roboți de Crăciun 2026: 5 criterii esențiale

Pentru acest ghid de shopping am pornit de la oferta disponibilă în categoria Roboți de pe Vexio, o platformă românească de comerț online unde pot fi găsite produse din numeroase categorii, de la electronice și gadgeturi până la echipamente IT, electrocasnice și accesorii. Am analizat produsele disponibile și am urmărit să identificăm modele care oferă mai mult decât un aspect futurist sau funcții de inteligență artificială trecute în lista de specificații.

Am urmărit cinci criterii principale: utilitatea în viața reală, validarea cumpărătorilor, raportul calitate-preț, originalitatea și fiabilitatea. Ne-a interesat ce poate face efectiv fiecare robot, cât de ușor poate fi folosit, dacă experiența oferită justifică investiția și ce limitări ar trebui să cunoască un viitor cumpărător.

Foto: Makeblock Roboți educaționali pentru joacă, familie și activități STEM

Pentru că informațiile și recenziile cumpărătorilor disponibile pe platformă nu au oferit suficiente repere pentru o evaluare completă, am extins documentarea către surse externe, în special recenzii independente, experiențe ale utilizatorilor și informații tehnice din publicații și comunități internaționale. Am acordat atenție și aspectelor mai puțin spectaculoase, dar importante înainte de cumpărare: autonomie, conectivitate, aplicații, compatibilitate, actualizări și eventuale costuri suplimentare. Am separat informațiile promoționale ale producătorilor de evaluările independente, pentru a nu confunda promisiunile de marketing cu experiența reală de utilizare.

Selecția finală reflectă aceste criterii, dar și diversitatea produselor disponibile: nu toate modelele au aceeași destinație, aceleași funcții sau același public. Tocmai de aceea, am urmărit să evaluăm fiecare produs în raport cu scopul pentru care a fost conceput, fără să confundăm un robot educațional cu un asistent inteligent pentru locuință sau un accesoriu interactiv cu un robot autonom.

Foto: Makeblock Robotică STEM la clasă: programare și construcție de roboți

Șapte recomandări pentru un Crăciun 2026 desprins din viitor

Am pregătit șapte recomandări dedicate unor preferințe, nevoi și bugete diferite. Primele cinci formează selecția principală a ghidului, dar nu reprezintă un clasament în care un produs este considerat superior celorlalte. Le-am organizat în funcție de ceea ce oferă, de publicul căruia i se adresează și de tipul de experiență pe care îl propun. Astfel, vom descoperi roboți de companie și soluții interactive pentru iubitorii de animale, jucării educaționale pentru copiii curioși, kituri de robotică pentru pasionații de construcție și programare, dar și un asistent inteligent destinat celor interesați de tehnologia smart home.

Selecția este completată de două bonusuri, pe care le-am ales ca idei de cadouri complementare, mai neobișnuite și poate chiar mai îndrăznețe. Nu sunt roboți independenți care să concureze cu recomandările principale, ci accesorii și extensii care adaugă noi posibilități de joacă sau experimentare unor produse compatibile. Le-am grupat în funcție de destinație: unul dedicat experienței de joacă a animalelor de companie și altul pentru copiii care vor să exploreze mai mult universul roboticii.

Fiecare dintre cele șapte produse beneficiază de propria prezentare, în care explicăm ce știe să facă, ce funcții oferă, cui i se potrivește și care sunt argumentele pentru care merită luat în considerare. Casetele tehnice reunesc principalele specificații și caracteristici, iar prezentările detaliate evidențiază avantajele, eventualele limitări și observațiile relevante din recenzii și experiențele utilizatorilor, acolo unde am avut surse disponibile.

Pentru a putea verifica rapid detaliile comerciale și a continua către o eventuală achiziție, fiecare casetă tehnică include un link afiliat către pagina produsului din magazinul online Vexio, unde pot fi consultate prețul și disponibilitatea actualizate în timp real. Linkurile oferă și posibilitatea de a continua direct către cumpărăturile online, dacă una dintre recomandări se dovedește a fi cadoul potrivit.

Așadar, să descoperim cei cinci roboți și companionii lor tehnologici care pot transforma sărbătorile de iarnă într-o experiență cu adevărat SF, aducând puțin din viitor mai aproape de bradul de Crăciun!

Foto: Makeblock Primii pași în robotică: construiește, programează și experimentează

1. Robot pentru animale de companie: supraveghere și interacțiune de la distanță

Nu toate cadourile tehnologice trebuie să fie destinate oamenilor. Enabot ROLA Mini este un robot de companie conceput pentru proprietarii de animale care vor să știe ce fac prietenii lor necuvântători atunci când nu sunt acasă. Spre deosebire de o cameră de supraveghere obișnuită, acesta se poate deplasa prin locuință, oferind o perspectivă mai flexibilă asupra activităților animalelor și posibilitatea de a interacționa cu ele de la distanță.

FOR PET LOVERS Enabot ROLA Mini – robot mobil de companie Cameră 2K cu unghi de vizualizare de 137°, vedere nocturnă și comunicare audio bidirecțională. Bateria de 5.000 mAh, controlul prin aplicație și suportul pentru carduri microSD de 16–256 GB completează funcțiile de supraveghere și interacțiune. Vezi prețul și alte detalii

De ce îl recomandăm: Robotul ROLA Mini este unul dintre cele mai interesante cadouri din selecție pentru iubitorii de animale care vor să știe ce fac pisicile sau câinii lor atunci când rămân singuri acasă. Spre deosebire de o cameră de supraveghere obișnuită, acest mic robot se poate deplasa prin locuință, oferindu-le proprietarilor posibilitatea de a verifica diferite încăperi și de a interacționa cu animalele de la distanță. Pot vorbi cu ele, le pot atrage atenția și pot vedea ce se întâmplă acasă chiar și atunci când nu sunt în apropiere.

Un argument în favoarea produsului vine dintr-o recenzie publicată de The AU Review, care i-a acordat 4,5 din 5 stele, apreciind calitatea imaginii, mobilitatea și funcțiile de comunicare. Testul a evidențiat însă și o limitare: robotul poate întâmpina dificultăți în depășirea pragurilor și a suprafețelor mai înalte. Părerile cumpărătorilor de pe Chewy sunt, la rândul lor, împărțite. Unii apreciază posibilitatea de a-și urmări animalele din mai multe zone ale locuinței, în timp ce alții semnalează probleme de conectivitate sau dificultăți de deplasare.

Trebuie cunoscute și câteva aspecte practice înainte de cumpărare. ROLA Mini nu se deplasează complet autonom și nu revine singur la încărcare, fiind necesară atât controlarea sa prin aplicație, cât și conectarea manuală a cablului pentru reîncărcare. De asemenea, nu distribuie hrană și nu înlocuiește un dispenser automat: funcția sa principală fiind de supraveghere și interacțiune cu animalele.

Per ansamblu, robotul ROLA Mini este o alternativă interesantă la camerele de supraveghere clasice, mai ales pentru proprietarii care își doresc să păstreze legătura cu animalele de companie în timpul absenței lor. Nu poate înlocui prezența stăpânului, dar aduce un plus de mobilitate și interacțiune într-o activitate pe care, în mod obișnuit, o asociem cu simpla supraveghere video.

2. Robot educațional pentru copii: primul pas în programare și robotică

Dacă vrem să oferim un cadou care să îmbine joaca și învățarea, un robot programabil este o alegere inspirată. Makeblock Codey Rocky este conceput pentru copiii aflați la început de drum în lumea roboticii și transformă programarea într-o activitate interactivă: în loc să învețe doar concepte abstracte, cei mici pot crea instrucțiuni și pot urmări cum robotul le pune în practică. Este o variantă potrivită pentru copiii curioși, care vor să descopere cum funcționează tehnologia din spatele gadgeturilor.

FOR FUTURE PROGRAMMERS Makeblock Codey Rocky – robot educațional programabil Peste 10 module electronice integrate, inclusiv senzori de lumină, sunet și mișcare, afișaj LED și senzor de culoare. Suportă programarea vizuală prin blocuri și limbajul Python, prin intermediul platformei mBlock, și poate fi controlat prin aplicație. Vezi prețul și alte detalii

De ce îl recomandăm: Robotul Codey Rocky este un cadou inspirat pentru copiii curioși, care vor să descopere programarea și robotica prin joacă. Un prim avantaj este că robotul vine deja asamblat. Prin intermediul platformei mBlock, îi pot da instrucțiuni folosind blocuri vizuale, fără să fie nevoie să scrie cod. Îl pot programa să se deplaseze, să evite obstacole, să recunoască anumite culori sau să reacționeze la sunete. Pe măsură ce capătă experiență, pot trece la Python, ceea ce le oferă posibilitatea de a explora treptat programarea la un nivel mai avansat.

Codey Rocky este interesant și prin varietatea funcțiilor integrate. Senzorii îi permit să reacționeze la mediul înconjurător, afișajul LED poate reda expresii și animații, iar difuzorul adaugă efecte sonore interacțiunilor. Astfel, copiii nu se limitează la a controla un robot prin câteva comenzi, ci pot crea propriile scenarii și experimente. În plus, producătorul pune la dispoziție lecții și proiecte demonstrative care îi ajută să descopere treptat posibilitățile produsului.

Un argument suplimentar vine dintr-o recenzie independentă publicată în iunie 2026 de publicația britanică AI Toys, care i-a acordat 4,5 din 5 stele. Au fost apreciate în special ușurința cu care copiii pot începe să programeze, varietatea senzorilor și posibilitatea de a trece ulterior la Python. Recenzia evidențiază însă și câteva aspecte importante: pentru programare este necesar un computer sau o tabletă compatibilă, iar robotul nu este un kit de construcție, ci un produs gata asamblat.

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Merită precizat că de fapt Codey Rocky nu este un robot autonom cu inteligență artificială, ci un instrument educațional prin care copiii învață principiile programării și roboticii. Producătorul îl recomandă începând cu vârsta de 6 ani, fiind potrivit în special pentru școlarii care vor să descopere tehnologia într-un mod interactiv.

Per ansamblu, Codey Rocky este o alegere inspirată pentru părinții care caută un cadou educațional, dar suficient de distractiv încât să stârnească interesul copiilor. Posibilitatea de a începe cu instrucțiuni simple și de a ajunge treptat la programarea în Python îi oferă un avantaj important: poate transforma curiozitatea pentru roboți într-un prim pas către învățarea programării.

3. Robot programabil - următorul nivel în robotică: experimentează cu senzori, electronică și Python

Dacă robotul Codey Rocky este o alegere potrivită pentru copiii care descoperă pentru prima dată programarea, xTool mBot2 V1.0 se adresează celor care vor să meargă mai departe. Acest robot educațional oferă mai multe posibilități de experimentare cu senzori, electronică și programare, fiind potrivit pentru copiii și adolescenții curioși să înțeleagă cum funcționează roboții și să creeze propriile proiecte. Este un cadou cu valoare educațională reală, care poate evolua odată cu nivelul de experiență al utilizatorului.

FOR FUTURE PROGRAMMERS xTool mBot2 V1.0 – robot educațional programabil Programare vizuală prin blocuri și Python, cu posibilitatea de a controla și personaliza comportamentul robotului. Include senzori de lumină, sunet, orientare și mișcare, baterie reîncărcabilă cu autonomie declarată de aproximativ 5 ore și compatibilitate cu peste 500 de componente Makeblock și cărămizi LEGO. Vezi prețul și alte detalii

De ce îl recomandăm: Robotul mBot2 V1.0 este o alegere inspirată pentru copiii și adolescenții care au depășit etapa primelor experimente cu programarea și vor să descopere mai mult din lumea roboticii. Spre deosebire de un robot educațional simplu, acesta oferă posibilitatea de a construi proiecte mai complexe, în care programarea se îmbină cu electronica și interacțiunea cu mediul înconjurător. Prin intermediul platformei mBlock, utilizatorii pot începe cu instrucțiuni vizuale, folosind blocuri pe care le combină pentru a controla robotul, iar ulterior pot trece la Python.

Unul dintre principalele sale avantaje este varietatea senzorilor integrați. Robotul poate detecta lumina, sunetele, obstacolele și culorile, poate urmări trasee și poate reacționa la schimbările din mediul înconjurător. În plus, compatibilitatea cu numeroase componente Makeblock și cărămizi LEGO permite extinderea proiectelor și experimentarea cu noi construcții. Producătorul pune la dispoziție lecții, tutoriale și exemple de programare, astfel încât mBot2 poate deveni un instrument de învățare pe termen lung, nu doar o jucărie folosită ocazional.

Un avantaj suplimentar este posibilitatea de a progresa de la exerciții simple la proiecte care implică senzori, automatizare și concepte introductive de inteligență artificială. Platforma Makeblock oferă inclusiv resurse pentru recunoașterea obiectelor și gesturilor, prin proiecte și echipamente compatibile. Totuși, aceste funcții avansate pot necesita accesorii suplimentare, precum camera AI, și nu trebuie confundate cu inteligența artificială autonomă integrată într-un robot de companie. Există și câteva aspecte de luat în calcul: mBot2 necesită asamblare înainte de prima utilizare, un computer sau o tabletă compatibilă pentru programare și puțină răbdare pentru familiarizarea cu platforma. Este recomandat începând cu vârsta de 8 ani, fiind mai potrivit copiilor care au deja curiozitate pentru tehnologie decât celor care caută doar o jucărie simplă, gata de utilizare.

Per ansamblu, mBot2 este un cadou educațional cu potențial real pentru viitorii programatori și pasionații de robotică. Dacă Codey Rocky îi ajută pe cei mici să descopere primele noțiuni de programare, mBot2 le oferă ocazia să aprofundeze, să experimenteze și să transforme ideile proprii în proiecte funcționale.

4. Kit de robotică avansată: construiește și programează 10 roboți diferiți

Pentru cei care nu se mulțumesc doar să programeze un robot, ci vor să descopere și cum este construit, un kit modular de robotică poate fi un cadou cu adevărat special. xTool Ultimate Robot Kit V2.0 este destinat pasionaților de tehnologie care vor să experimenteze cu mecanisme, motoare, senzori și componente electronice, oferindu-le posibilitatea de a construi mai multe tipuri de roboți pornind de la același set. Este o alegere potrivită pentru cei care au deja un interes pentru robotică și sunt pregătiți să treacă la proiecte mai complexe.

FOR ROBOTICS ENTHUSIASTS xTool Ultimate Robot Kit V2.0 – kit modular de robotică Peste 160 de piese mecanice și module electronice, trei motoare cu encodere, placă de control MegaPi și senzori ultrasonici, de urmărire a liniilor și de orientare. Permite construirea a 10 configurații diferite și programarea prin blocuri vizuale, Arduino și Python, cu posibilități de integrare cu Raspberry Pi. Vezi prețul și alte detalii

De ce îl recomandăm: Ultimate Robot Kit V2.0 este un cadou potrivit pentru cei care vor să descopere nu doar cum se programează un robot, ci și cum este construit. Principalul său avantaj este versatilitatea: folosind același set, utilizatorii pot construi 10 tipuri diferite de roboți, de la un tanc cu braț robotic și un robot de servire a băuturilor până la un model cu șase picioare, inspirat de mișcarea unei furnici. Fiecare configurație oferă o experiență diferită și îi încurajează să experimenteze cu mecanisme, mișcare și automatizare.

După asamblare, roboții pot fi programați prin blocuri vizuale, o variantă accesibilă pentru începători, sau prin Arduino și Python, pentru cei care vor să aprofundeze. În funcție de configurație, aceștia pot detecta obstacole, urmări trasee și executa mișcări controlate. Makeblock pune la dispoziție instrucțiuni de asamblare, lecții și exemple de programare, astfel încât utilizatorii să poată învăța treptat și să dezvolte propriile proiecte.

Trebuie însă menționat că nu este un cadou care oferă satisfacție imediată, fără implicare. Asamblarea necesită răbdare și atenție, iar unele proiecte mai avansate presupun cunoștințe de programare și echipamente suplimentare, precum un Raspberry Pi. De asemenea, varietatea funcțiilor poate fi copleșitoare pentru cineva care nu a mai avut contact cu robotica. În lipsa unor recenzii independente sau a unui feedback consistent din partea cumpărătorilor, nu ar fi corect să prezentăm popularitatea sau performanțele sale ca fiind confirmate prin evaluări externe.

Per ansamblu, Ultimate Robot Kit este un cadou cu adevărat interesant pentru adolescenții mai mari și adulții pasionați de tehnologie, construcții și experimente. Nu este cea mai simplă alegere pentru un începător, dar pentru cineva dispus să investească timp în învățare oferă un avantaj greu de ignorat: posibilitatea de a construi și programa 10 roboți diferiți folosind același kit.

5. Robot inteligent pentru casă: asistent premium cu AI, Alexa și cameră 4K

Dacă celelalte recomandări au pus accentul pe joacă, învățare și experimentare, Enabot EBO X Family Robot Companion duce ideea de robot de companie într-o zonă mult mai ambițioasă. Conceput ca un asistent robotic pentru întreaga familie, acesta combină supravegherea mobilă a locuinței cu funcții de comunicare, divertisment și monitorizare inteligentă. Este genul de gadget care atrage imediat atenția, dar care încearcă să ofere și utilitate practică: poate patrula prin casă, poate facilita comunicarea cu cei dragi și poate interacționa vocal, inclusiv prin integrarea ChatGPT și Amazon Alexa.

FOR SMART HOME ENTHUSIASTS Enabot EBO X – robot inteligent pentru întreaga familie Cameră stabilizată 4K UHD de 8 MP, navigare autonomă V-SLAM, senzori pentru evitarea obstacolelor și revenire automată la stația de încărcare. Integrează GPT-4o mini, Amazon Alexa, comunicare audio-video bidirecțională și funcții inteligente de monitorizare a locuinței. Vezi prețul și alte detalii

De ce îl recomandăm: Enabot EBO X este recomandarea premium a selecției și unul dintre cele mai interesante cadouri pentru cei care își doresc un robot inteligent cu adevărat multifuncțional. Spre deosebire de celelalte produse din selecție, care sunt concepute în principal pentru educație, programare, construcție sau supravegherea animalelor, EBO X face parte dintr-o categorie diferită: cea a roboților-asistent pentru locuință. Este gândit pentru întreaga familie și combină mai multe funcții într-un singur dispozitiv mobil, de la monitorizarea casei și comunicarea de la distanță până la interacțiunea vocală cu ajutorul inteligenței artificiale. Practic, nu este doar un robot care execută anumite comenzi, ci un asistent care se poate deplasa autonom prin locuință și poate îndeplini mai multe roluri.

Cu ajutorul sistemului de navigare V-SLAM, își cartografiază spațiul, își stabilește traseele, se deplasează prin casă, evită obstacolele și revine automat la stația de încărcare. Camera stabilizată 4K permite monitorizarea locuinței și a animalelor de companie de la distanță, în timp ce aplicația EBO HOME oferă posibilitatea comunicării audio-video cu membrii familiei. Așadar, combinația dintre comunicare și inteligență artificială este un alt atu. Integrarea Amazon Alexa adaugă funcții de asistent pentru locuința inteligentă, iar suportul GPT-4o mini permite conversații vocale cu ajutorul inteligenței artificiale. Robotul include și funcții de monitorizare a familiei, precum detectarea căderilor persoanelor în vârstă, recunoașterea plânsului copiilor și transmiterea unor memento-uri personalizate, precum cele pentru administrarea medicamentelor.

Experiența de utilizare nu este însă lipsită de compromisuri. Într-o recenzie publicată de TechRadar, camera 4K, designul și integrarea Alexa au fost remarcate, dar aplicația și configurarea funcțiilor inteligente au fost considerate puncte slabe. Testele au evidențiat și dificultăți la deplasarea peste covoare și praguri. O perspectivă mai recentă de la Android Central, într-un articol din aprilie 2026, aprecia în continuare camera, funcțiile de monitorizare și integrarea Alexa, considerând EBO X cel mai complet model din gama Enabot.

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Înainte de cumpărare, trebuie luate în calcul și câteva aspecte practice: robotul necesită cartografierea inițială a locuinței, iar navigarea depinde de configurația spațiului. Unele funcții presupun configurare suplimentară, iar comenzile Alexa și disponibilitatea serviciilor asociate trebuie verificate pentru regiunea de utilizare. De asemenea, funcțiile de detectare a căderilor și a situațiilor de urgență sunt instrumente suplimentare de monitorizare, nu înlocuiesc supravegherea umană sau dispozitivele medicale dedicate.

Per ansamblu, Enabot EBO X este un cadou premium spectaculos pentru pasionații de tehnologie și automatizarea locuinței, dar și pentru familiile care vor să combine supravegherea, comunicarea și divertismentul într-un singur dispozitiv, pentru toți cei care își doresc mai mult decât un robot educațional sau o cameră de supraveghere mobilă. Este un asistent robotic multifuncțional, conceput să aducă împreună supravegherea, comunicarea, inteligența artificială și funcțiile smart home. Îl recomandăm familiilor care vor să își transforme locuința într-un spațiu ceva mai apropiat de universul SF și sunt dispuse să accepte un preț ridicat și câteva compromisuri de utilizare.

Bonus: mici upgrade-uri tech pentru un Crăciun și mai futurist

Pe lângă cei cinci roboți selectați pentru recomandările principale, am inclus și două produse complementare care merită atenția pasionaților de tehnologie. Nu sunt roboți independenți și nu încearcă să concureze cu modelele din top, ci accesorii și extensii care îmbogățesc experiența de utilizare și adaugă noi posibilități de joacă sau de experimentare. Le-am ales și pentru că pot reprezenta cadouri mai accesibile, idei inspirate pentru cei care dețin deja roboți compatibili sau mici surprize care pot însoți un cadou tehnologic mai consistent.

Foto: Makeblock mBot Ultimate: de la primele construcții la proiecte avansate de robotică

Accesorii pentru Enabot ROLA Mini: mai multă joacă pentru pisici

Un cadou mic, dar potrivit pentru cei care au deja un robot ROLA Mini și vor să-i ofere pisicii mai multe motive să interacționeze cu robotul. Setul Enabot ROLA Mini Cat Teaser include accesorii de tip teaser, cu forme inspirate de mici animale și insecte, concepute pentru a stimula instinctul natural de vânătoare și curiozitatea pisicilor. Este o completare simplă a experienței de joacă, fără să fie nevoie de achiziționarea unui alt robot sau a unui sistem electronic suplimentar. Îl recomandăm în special ca mic dar tematic pentru proprietarii de pisici care folosesc deja ROLA Mini: un upgrade accesibil, care diversifică activitățile și face robotul mai interesant pentru companionul necuvântător. Accesoriile sunt destinate modelelor compatibile și nu reprezintă un robot de sine stătător.

Foto: Toytag Accesorii interactive pentru Enabot ROLA Mini și pisici curioase

Extensie pentru Makeblock mBot2: noi proiecte de robotică pentru copii

Pentru copiii care au deja un mBot2 și au început să descopere programarea, extensia xTool Smart World este o modalitate interesantă de a transforma proiectele inițiale în experimente de robotică mai complexe. Setul permite modificarea robotului în trei configurații principale, printre care un braț robotic, un vehicul pentru transportul obiectelor și un robot de explorare. Astfel, cei mici pot trece de la exercițiile obișnuite de deplasare și evitare a obstacolelor la activități care presupun manipularea obiectelor, recunoașterea culorilor, urmărirea traseelor și transportul unor mici încărcături. Extensia deschide posibilități suplimentare de programare prin platforma mBlock, încurajând dezvoltarea logicii, a gândirii algoritmice și a abilităților de rezolvare a problemelor. O apreciem ca bonus deoarece oferă o continuare firească pentru experiența educațională începută cu un robot programabil, fără să fie nevoie de achiziționarea unui alt kit complet. Este un cadou potrivit pentru copiii pasionați de tehnologie, care au deja un mBot2 și vor să experimenteze cu proiecte STEM mai ambițioase. Important: extensia nu include robotul mBot2, acesta fiind necesar pentru utilizare și achiziționat separat.

Foto: Makeblock mBot2 Smart World: extensii pentru noi experimente robotice

Crăciunul viitorului începe cu un cadou inspirat

Fie că alegem un robot care ține companie animalelor de acasă, unul care îi ajută pe copii să descopere programarea sau un asistent inteligent care transformă locuința într-un spațiu mai conectat, cadourile tehnologice pot însemna mult mai mult decât un simplu gadget. Cele cinci recomandări principale și cele două bonusuri din acest ghid demonstrează cât de variată a devenit lumea roboticii și câte experiențe diferite pot oferi aceste produse.

Unele sunt concepute pentru joacă și divertisment, altele încurajează creativitatea și învățarea, iar cele mai ambițioase aduc inteligența artificială și automatizarea mai aproape de viața de zi cu zi. Important este să alegem un robot care se potrivește personalității, intereselor și nevoilor celui care îl va primi.

Dacă vrei să oferi anul acesta un cadou cu adevărat diferit, explorează recomandările noastre, verifică detaliile și disponibilitatea produselor în magazinele partenere și alege experiența care crezi că va aduce cel mai mult entuziasm sub brad. Până la urmă, cel mai frumos cadou din viitor este cel care transformă curiozitatea de astăzi într-o experiență memorabilă.