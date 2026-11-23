România are la dispoziție mai puțin de șase săptămâni pentru a adopta bugetul pe 2027, înainte de o evaluare decisivă a agenției Fitch, care ar putea coborî țara în categoria nerecomandată investitorilor. Întârzierea ar afecta nu doar credibilitatea financiară a statului, ci și deciziile privind salariul minim, pensiile și veniturile bugetarilor, pentru care sindicatele cer majorări începând cu 1 ianuarie.

Guvernul Niculescu, obligat de împrejurări să prioritizeze negocierile privind bugetul pentru 2027 Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

În ianuarie 2027, Fitch va reevalua ratingul suveran al României, aflat la „BBB minus”, ultima treaptă din categoria „investment grade”, cu perspectivă negativă. Agenția a avertizat încă din septembrie 2026 că blocajul politic prelungit pune sub presiune ratingul și că un buget credibil pentru 2027 este unul dintre criteriile decisive pentru menținerea calificativului.

Amânarea adoptării bugetului până în 2027, așa cum s-a întâmplat în 2026, când legea a intrat în vigoare abia în aprilie, ar transmite piețelor exact semnalul pe care Fitch îl așteaptă pentru a justifica o retrogradare: că statul român nu își poate planifica cheltuielile și nu își asumă un calendar fiscal predictibil.

Ce verifică Fitch în ianuarie și de ce un buget amânat este un semnal greșit

Fitch a menținut ratingul României la „BBB minus” cu perspectivă negativă în august 2026 și a programat următoarea evaluare pentru ianuarie 2027. Într-o analiză publicată în septembrie, agenția a avertizat că România „e pe cale de a pierde cursa” pentru a evita o retrogradare la junk, iar continuarea crizei politice pune în pericol credibilitatea fiscală.

Chiar dacă criza politică s-a încheiat, iar cifra deficitului ne poate da speranțe pentru evitarea unei retrogradări, criteriile pe care Fitch le va cântări nu se limitează la aceste două aspecte: stabilitatea guvernamentală, un buget credibil pentru 2027, respectarea țintelor fiscale în execuție, absorbția fondurilor europene și traiectoria datoriei publice sunt menționate explicit ca factori importanți în evaluările viitoare.

Un buget adoptat la timp, cu ținte asumate și cu un calendar de execuție clar, este cel mai direct răspuns la aceste criterii. Un buget amânat până în primăvara lui 2027, dimpotrivă, ar lăsa agenția fără un document fiscal pe baza căruia să evalueze intențiile Guvernului și ar confirma suspiciunea că executivul nu poate sau nu vrea să își asume prioritățile înainte de a fi presat de termene.

Executivul are în lucru un calendar care ar putea evita scenariul intrării în noul an fără buget. Premierul Luca Niculescu ar urma să își angajeze răspunderea în Parlament pentru bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2027 în perioada 14–18 decembrie 2026.

O primă variantă a proiectului de buget și calendarul de adoptare au fost analizate în ședința de Guvern din 20 noiembrie, iar ministrul Finanțelor a indicat că majoritatea ministerelor și-au transmis deja solicitările bugetare pentru 2027.

Procedura are avantajul că scurtează dezbaterea parlamentară și reduce riscul unor amendamente care să deturneze țintele fiscale, dar are și un cost politic: angajarea răspunderii transformă votul pe buget într-un vot de încredere pentru Guvern.

Dacă acest calendar este respectat, România intră în ianuarie cu un buget adoptat și cu un document fiscal pe baza căruia Fitch să poată evalua credibilitatea angajamentelor. Dacă nu, scenariul se repetă: un început de an cu cheltuieli în sistemul provizoriu, cu investiții blocate și cu o evaluare de rating care se pronunță asupra unei țări fără buget.

Întârzierea din 2026, când legea bugetului a intrat în vigoare abia în aprilie, este cel mai relevant precedent: ea a fost cauzată de conflicte în coaliție și de contestații la Curtea Constituțională, iar efectul a fost o execuție bugetară întârziată și o percepție de instabilitate care a însoțit România în toate evaluările ulterioare.

Așteptările populației de la noul buget

Adoptarea la timp a bugetului nu este doar o condiție pentru rating, ci și pentru gestionarea presiunilor salariale care s-au acumulat în 2026. Veniturile bugetarilor nu au mai crescut din vara anului 2024, iar sindicatele din Sănătate au anunțat că sunt dispuse să reia greva generală de la 1 ianuarie 2027 dacă nu se aplică o creștere salarială.

Federația Sanitas cere o majorare de aproximativ 16% pentru medici și procente mai mari pentru asistente și infirmieri, argumentând că o simplă indexare cu rata inflației nu este suficientă pentru angajații cu venituri mici, iar protestul anterior a fost suspendat, nu închis oficial.

Pe masa Guvernului se află și cererea sindicatelor ca salariul minim brut să crească de la 4.325 de lei la 5.000 de lei, o majorare de 675 de lei brut, de la 1 ianuarie 2027.

Pensiile au fost înghețate în 2025 și 2026, iar pentru 2027 discuțiile se concentrează pe o indexare de 7,3%, care ar aduce un plus de aproximativ 219 lei la o pensie medie de 3.000 de lei și ar avea un impact bugetar de circa 10 miliarde de lei.

Premierul Luca Niculescu a garantat creșterea, dar nu și procentul, iar ministrul Muncii a pledat pentru o indexare care să acopere inflația, fără ca povara economiilor să cadă din nou pe pensionari. Toate aceste angajamente - salariul minim, creșterile din Sănătate și indexarea pensiilor - trebuie să fie finanțate din același buget care trebuie să respecte ținta de deficit convenită cu Comisia Europeană.