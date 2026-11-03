 Pe măsură ce se încheie scrutinul pe Pământ, Trump revendică explorarea și dezvoltarea spațiului cosmic în numele întregii umanități | adevarul.ro
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Pe măsură ce se încheie scrutinul pe Pământ, Trump revendică explorarea și dezvoltarea spațiului cosmic în numele întregii umanități

Alegeri intermediare SUA 2026
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Președintele american a semnat, în ziua alegerilor de la jumătatea mandatului, o proclamație prin care declară spațiul cosmic „domeniul tuturor oamenilor”. Documentul reafirmă ambiția Statelor Unite de a conduce explorarea Sistemului Solar și a altor galaxii și stabilește obiectivul revenirii pe Lună până în 2028.

Liderul de la Casa Albă a semnat o proclamație prin care declară întregul spațiu cosmic „domeniul tu
Președintele SUA,Donald Trump Foto: AFP

În timp ce alegătorii americani se prezentau marți la urne, președintele Donald Trump și-a îndreptat atenția dincolo de granițele Pământului. Liderul de la Casa Albă a semnat o proclamație prin care declară întregul spațiu cosmic „domeniul tuturor oamenilor”, revendicând dreptul de a explora și dezvolta Sistemul Solar și alte galaxii.

„Ne reînnoim misiunea solemnă și dreaptă de a împinge omenirea către cele mai îndepărtate regiuni ale universului. Reafirmăm că Statele Unite vor conduce acest demers îndrăzneț”, a scris Trump în documentul publicat ulterior de Casa Albă.

Proclamația susține că această declarație, făcută în numele întregii umanități, se bazează pe atribuțiile conferite președintelui de Constituția Statelor Unite.

Trump nu a explicat imediat de ce a ales să semneze documentul chiar în ziua alegerilor, în care votul americanilor urma să determine cât de multă putere va păstra asupra țării pe care o conduce.

Documentul angajează, de asemenea, Statele Unite să revină pe Lună până în 2028 și să continue demersurile pentru trimiterea unui american pe Marte. Ambele obiective au fost prezentate de Trump în discursul său inaugural, la scurt timp după revenirea la Casa Albă.

„Națiunea care va conduce în spațiu va modela viitorul omenirii, iar acea națiune vor fi Statele Unite ale Americii”, se arată în proclamație.

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