Ministerul de Externe al Rusiei a transmis un avertisment dur Estoniei, acuzând autoritățile de la Tallinn de acțiuni provocatoare care ar putea duce la un conflict militar direct. Declarația vine după ce Estonia a anunțat că va închide, începând cu 1 decembrie, punctele de trecere a frontierei cu Federația Rusă, pentru o perioadă de cel puțin șase luni.

Rusia lansează un avertisment dur la adresa Estoniei. Foto: Shutterstock

Tensiunile au crescut după ce autoritățile estoniene au acuzat serviciile de securitate ruse că ar fi organizat o tentativă de incendiere a unei companii din industria de apărare. Moscova a negat orice implicare în incident, notează Reuters.

În acest context, Ministerul rus de Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Estoniei la Moscova și a formulat un protest oficial față de decizia privind închiderea frontierei.

„Diplomatului estonian i s-a spus încă o dată că astfel de acţiuni provocatoare şi extrem de periculoase sunt pe punctul de a declanşa un război deschis cu Rusia”, a transmis diplomația rusă.

Rusia a formulat și alte acuzații la adresa Estoniei. Moscova susține că Tallinn ar fi permis Ucrainei să utilizeze în secret spațiul aerian estonian pentru atacuri asupra unor obiective rusești. De asemenea, autoritățile ruse acuză Estonia că încearcă să blocheze circulația navelor comerciale rusești în Marea Baltică, să interzică tranzitul cerealelor din Rusia și Belarus, să restricționeze folosirea limbii ruse și să închidă Biserica Ortodoxă Rusă.

Diplomația rusă a avertizat că își rezervă dreptul de a reacționa prin măsuri diplomatice și politice.

„Partea rusă îşi rezervă dreptul de a lua măsuri politice şi diplomatice cuprinzătoare menite să protejeze interesele naţionale ale Rusiei şi drepturile legitime ale cetăţenilor săi”, a precizat Ministerul rus de Externe.

Estonia respinge acuzațiile Moscovei

Autoritățile estoniene au respins acuzațiile referitoare la presupusa utilizare a spațiului aerian național de către Ucraina în scopuri militare.

„Deşi, în general, nu comentăm şi nu ne implicăm în naraţiunile de propagandă ruseşti, în acest caz putem reitera faptul că Estonia nu a permis niciodată şi nu va permite niciodată ca teritoriul său să fie folosit pentru operaţiuni militare de către o altă ţară”, a transmis Ministerul de Externe de la Tallinn.

Instituția a adăugat că și alte state din regiune au exprimat aceeași poziție.

Rusia acuză de mai mult timp Estonia și alte țări NATO din regiunea baltică că ar permite dronelor ucrainene să traverseze spațiul lor aerian în timpul atacurilor asupra teritoriului rus. În schimb, statele membre ale Alianței au respins în repetate rânduri acuzațiile privind facilitarea intenționată a acestor operațiuni și au pus incidentele pe seama bruiajului provocat de Rusia.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, la Berlin, că Alianța urmărește evoluțiile din Estonia și Polonia, după incidentele recente care au implicat spațiul aerian al celor două state.

„Observăm situaţii în Polonia şi Estonia etc.”, a afirmat Rutte, precizând că NATO își va adapta măsurile de apărare și descurajare în funcție de evoluția situației.

„În ceea ce priveşte domeniul militar, vom evalua întotdeauna capacităţile noastre de descurajare şi apărare şi vom face ajustări acolo unde este necesar”, a adăugat secretarul general al Alianței.

MAE avertizează românii: Estonia închide cinci puncte de frontieră cu Rusia

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare pentru cetățenii români care intenționează să călătorească în sau dinspre Federația Rusă pe cale rutieră.

Autoritățile estoniene au anunțat închiderea completă, atât pentru traficul auto, cât și pentru cel pietonal, a cinci puncte de trecere a frontierei: Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa și Saatse. Restricțiile intră în vigoare la 1 decembrie și vor fi aplicate timp de șase luni, urmând ca ulterior să fie reevaluate și, în funcție de situația de securitate, prelungite sau ridicate.

MAE menține recomandarea adresată românilor de a evita deplasările în Federația Rusă. Cetățenii care se confruntă cu situații dificile sau urgențe pot apela numărul de permanență al Ambasadei României în Estonia: +372 556 114 72.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-urile www.mae.ro și tallinn.mae.ro, precum și prin intermediul aplicației „Călătorește informat”.