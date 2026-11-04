 Rezultate alegeri intermediare 2026. Elon Musk ironizează înfrângerile republicanilor, după ce a cheltuit sute de milioane de dolari pentru campania electorală | adevarul.ro
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Rezultate alegeri intermediare 2026. Elon Musk ironizează înfrângerile republicanilor, după ce a cheltuit sute de milioane de dolari pentru campania electorală

Alegeri intermediare SUA 2026
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Elon Musk a reacționat ironic la pierderile suferite de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite, în ciuda sumelor record pe care le-a investit pentru susținerea candidaților Partidului Republican.

Elon Musk cel mai mare donator în alegerile intermediare
Elon Musk a cheltuit aproximativ 445 de milioane de dolari în acest ciclu electoral Foto: EPA/EFE

Miliardarul a cheltuit aproximativ 445 de milioane de dolari în acest ciclu electoral, pentru a sprijini candidații republicani în mai multe curse electorale importante. Suma îl transformă în cel mai mare finanțator individual al alegerilor, depășind cu mult contribuțiile externe destinate susținerii democraților.

„Se pare că laserele mele spațiale cu care am interferat în alegeri nu au funcționat de data aceasta”, a scris Musk pe platforma X, într-un mesaj ironic referitor la acuzațiile și teoriile conspiraționiste care l-au vizat în trecut.

Fondatorul Tesla și SpaceX a fost unul dintre cei mai influenți susținători financiari ai republicanilor în actuala campanie electorală.

În același timp, mai mulți lideri democrați au promis că vor declanșa investigații privind activitatea lui Musk și implicarea sa în așa-numitul Departament pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), după ce partidul va prelua controlul asupra Congresului.

Structura coordonată de Musk a fost implicată în restructurarea administrației federale americane și în reducerea drastică a activității mai multor agenții guvernamentale.

Victoria istorică a democraților în Texas, o lovitură pentru Elon Musk

Victoria categorică lui James Talarico în alegerile pentru Senatul SUA din Texas, prima a democraților în acest stat după mai bine de 30 de ani, a reprezentat o lovitură nu doar pentru candidatul republican Ken Paxton, ci și pentru Elon Musk, care a investit zeci de milioane de dolari în campania acestuia.

Miliardarul Elon Musk, care și-a concentrat o parte importantă a afacerilor în Texas după ce a mutat sediul Tesla în acest stat, și-a folosit resursele financiare împotriva lui James Talarico, în timp ce pe platforma sa X a alimentat teorii ale conspirației despre candidatul democrat, scrie Financial Times.

La începutul lunii octombrie, pe fondul unei teorii a conspirației promovate de utilizatori conservatori pe rețelele sociale, potrivit căreia Talarico ar fi fost internat într-o instituție din Ohio după ce dispăruse temporar din campania electorală, Musk a scris pe X: „Este ceva profund în neregulă cu Talarico”.

Candidatul în vârstă de 37 de ani a ripostat: „Este ceva profund în neregulă cu un sistem politic care îi permite unui singur om cu o avere de un trilion de dolari să își cumpere propriul senator în SUA”.

Cursa pentru Senat din Texas a fost a doua cea mai costisitoare din țară

Confruntarea dintre Paxton și Talarico a implicat cheltuieli de peste 430 de milioane de dolari, cea mai mare parte a banilor fiind cheltuită de republicani, potrivit companiei AdImpact, care monitorizează publicitatea electorală.

Numai comitetul de acțiune politică (PAC) al lui Musk a contribuit cu 47 de milioane de dolari la campania republicană pentru Senat din Texas și cu 158 de milioane de dolari, în septembrie, la Senate Leadership Fund, principalul Super PAC al republicanilor din Senat.

În discursul său de după victorie, Talarico a declarat: „Tocmai am transmis un mesaj fiecărui mare donator miliardar… fiecărui mare donator trilionar”.

După mutarea sediului Tesla în Texas, Musk și-a extins imperiul de afaceri în acest stat, construindu-și propriul oraș în sudul Texasului, numit Starbase, unde se află un centru de lansare a rachetelor și sediul SpaceX.Sprijinul lui Musk a fost esențial pentru Paxton, după ce republicanii din Senat cheltuiseră deja milioane de dolari pentru a-l susține pe senatorul veteran John Cornyn în alegerile primare. Aceștia au refuzat apoi să îl sprijine pe noul candidat, chiar și după ce Trump și-a anunțat susținerea pentru Paxton.

Fondurile oferite de Musk i-au permis fostului procuror general să lanseze, în ultimele săptămâni ale campaniei, o serie de reclame electorale împotriva lui Talarico.

Brandon Rottinghaus, profesor de științe politice la Universitatea din Houston, a explicat că, deși sprijinul lui Musk l-a ajutat pe Paxton să rămână în cursă, acesta i-a oferit și lui Talarico argumente pentru a-și critica adversarul, implicat în numeroase scandaluri.

„Faptul că Musk încerca să cumpere locul din Senat a devenit un subiect de discuție pentru Talarico”, a declarat Rottinghaus.

Victoria lui James Talarico este prima obținută de un democrat în alegerile pentru Senatul SUA din Texas din 1988 încoace.

Democraţii au preluat marţi controlul asupra ambelor camere ale Congresului, potrivit proiecţiilor mass-media americane, provocând o înfrângere zdrobitoare republicanilor preşedintelui Donald Trump în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial. După ce iniţial a fost clar că preiau controlul asupra Camerei Reprezentanţilor, democraţii au câştigat locuri de senatori în mai multe bastioane republicane, precum Kansas şi Texas, şi vor putea limita considerabil puterile preşedintelui american până la sfârşitul mandatului său.

Numărătoarea voturilor continuă în Statele Unite, iar democrații au ajuns la 225 de mandate confirmate în Camera Reprezentanților, față de 129 pentru republicani. În Senat, democrații și independenții aliați au 53 de mandate, iar republicanii 42.

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