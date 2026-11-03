Mesajul lui Trump pentru americani, în ziua alegerilor: „Suntem grozavi astăzi. Acum doi ani, ne aflam într-o situație catastrofală”

Cu câteva ore înainte ca voturile americanilor să înceapă să contureze noul raport de forțe din Congres, Donald Trump a intrat în direct la Fox News pentru a-și susține realizările de la revenirea la Casa Albă.

Donald Trump le cere americanilor să sprijine în continuare politicile administraţiei sale. Foto: AFP

Cu câteva ore înainte de deschiderea urnelor în alegerile pentru Congres, Donald Trump a acordat un interviu telefonic postului Fox News, în care a vorbit despre măsurile luate de administrația sa în domeniul economiei, imigrației și politicii externe.

Președintele le-a cerut americanilor să susțină în continuare direcția guvernării sale, în condițiile în care rezultatul scrutinului poate schimba majoritățile din legislativ.

Donald Trump a prezentat un „bilanţ” al administraţiei sale şi a comparat situația actuală a Statelor Unite cu cea de la începutul mandatului, susţinând că țara a făcut progrese în ultimii doi ani.

„Suntem grozavi astăzi. Acum doi ani, ne aflam într-o situație catastrofală”, a declarat președintele, îndemnându-i pe alegători să „păstreze măreția Americii”.

În interviu, președintele a încercat să înlăture criticile legate de costul vieții și de conflictul din Iran. Astfel, Donald Trump a susținut că economia se află într-o situație bună și a invocat ieftinirea petrolului, precum și blocada din Strâmtoarea Ormuz.

„Inflaţia este rezolvată. Aţi văzut că petrolul a scăzut cu 10 dolari, un record minim ieri. Iar în legătură cu Strâmtoarea Ormuz: avem control total asupra ei cu ajutorul blocadei”, a afirmat Donald Trump.

Un alt subiect abordat a fost controlul imigrației, una dintre principalele promisiuni electorale ale lui Donald Trump.

„Când am ajuns, graniţele erau deschise. Veneau milioane şi milioane de oameni, mulţi infractori şi ucigaşi (…) Şi i-am expulzat pe mulţi dintre ei”, a declarat preşedintele american.

Interviul a avut loc în ziua în care americanii votează pentru alegerea noii componențe a Congresului, un scrutin care va stabili dacă republicanii își păstrează majoritățile și cât sprijin legislativ va avea Trump în a doua parte a mandatului.