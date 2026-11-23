Tunelul Momaia, construit pe Autostrada Sibiu–Pitești, este pregătit pentru deschiderea circulației, după aproape trei ani de lucrări. Cele două galerii ale sale, denumite Daniela și Alina și săpate prin Dealul Momaia, au o istorie aparte.

Tunelul Momaia Foto: Captură Video CNAIR

Tunelul Momaia, primul tunel forat pe o autostradă din România ar putea fi deschis circulației în 3 decembrie 2026, cu aproape trei luni înaintea termenului contractual, odată cu secțiunea Tigveni - Curtea de Argeș, a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești.

„Cei 10 km ai Secțiunii 4 (Tigveni-Curtea de Argeș) din autostrada Sibiu-Pitești vor putea fi dați în circulație din 3 decembrie! Am identificat o soluție temporară, alături de constructor, pentru a putea constitui echipe de monitorizare, mentenanță și intervenție în tunel”, a transmis recent ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, într-o postare pe Facebook.

Tunelul Momaia, pregătit de inaugurare

Noul tunel traversează Dealul Momaia, din județul Argeș, pe o lungime de aproximativ 1,35 kilometri. Galeria Daniela are 1.350 de metri și deservește sensul Sibiu–Pitești, iar Alina, lungă de 1.342 de metri, sensul opus. Fiecare are câte două benzi de circulație, acostamente și instalații moderne de siguranță.

La sfârșitul lunii octombrie 2026, lucrările pe secțiunea de 9,86 kilometri ajunseseră la un stadiu fizic de 99,22%. Infrastructura era aproape finalizată, însă deschiderea circulației depindea de verificarea sistemelor de siguranță și de finalizarea conexiunii cu rețeaua rutieră existentă.

„Peste 2.500 de puncte de monitorizare — senzori și camere inteligente, fixe și mobile — permit identificarea incidentelor și a obiectelor de pe carosabil. În funcție de situație, sistemele pot declanșa automat măsuri de siguranță, inclusiv închiderea uneia dintre benzi sau a întregii galerii”, informa Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, în octombrie 2026.

Potrivit acestuia, o altă lucrare importantă era amenajarea descărcării din autostradă spre DN73G, fostul drum județean preluat în administrarea CNAIR, care asigură legătura cu DN73C.

Video: CNAIR

„Deschiderea unei secțiuni de autostradă nu se încheie odată cu asfaltul. Pe Secțiunea 4 depinde de două etape: testele finale ale tunelului, programate împreună cu ISU în luna noiembrie, și finalizarea descărcării către DN73G. Toate sistemele trebuie verificate, iar condițiile pentru circulație în siguranță trebuie îndeplinite”, declara Cristian Pistol.

La 17 noiembrie, directorul CNAIR a anunțat finalizarea testelor sistemelor tunelului. Pentru funcționarea permanentă a instalațiilor, administratorul drumului a constituit o echipă provizorie, formată din angajați CNAIR și tehnicieni ai constructorului PORR.

Trei zile mai târziu, Guvernul a aprobat un memorandum care permite angajarea a 14 persoane pentru monitorizarea, întreținerea și intervențiile în tunel. Autoritățile estimează că traficul ar putea fi deschis în 3 decembrie, dacă vor fi îndeplinite toate condițiile de siguranță.

Tunelul Momaia seara. Foto: CNAIR

După inaugurarea celor aproape 10 kilometri dintre Curtea de Argeș și Tigveni, șoferii vor avea la dispoziție 40 de kilometri neîntrerupți de autostradă între Pitești și Tigveni.

De ce au fost botezate galeriile Daniela și Alina

Numele celor două galerii au fost alese de constructorul austriac PORR încă din octombrie 2023, când au început lucrările de excavare prin Dealul Momaia. Galeria Daniela a primit numele directoarei departamentului Economic, iar Alina a fost botezată după șefa departamentului de Achiziții.

Video: CNAIR

Povestea a fost explicată în martie 2024 de inginerul Constantin Cârstoiu, responsabil cu asigurarea calității la PORR.

„Managerul economic se numește Daniela, iar managerul de la Achiziții se numește Alina. Sunt colegele noastre, sunt foarte comunicative și țin foarte mult la noi. Întotdeauna când avem nevoie de bănuți, ele ne susțin”, declara acesta, pentru Știrile ProTV.

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Numele au fost păstrate și în comunicările oficiale despre evoluția lucrărilor și au devenit familiare pasionaților de infrastructură care au urmărit construirea tunelurilor.

Cum a fost construit tunelul Momaia

Construcția celor două galerii ale tunelului Momaia a început în octombrie 2023 și a fost o premieră pentru infrastructura rutieră din România. Tunelurile au fost excavate simultan din ambele capete ale dealului, atât dinspre nord, cât și dinspre sud, până la întâlnirea echipelor în interior.

Galeriile tunelului Momaia. Foto: CNAIR

Constructorul austriac PORR a folosit metoda NATM (New Austrian Tunneling Method), cunoscută drept noua metodă austriacă de construire a tunelurilor. Aceasta presupune excavarea treptată a terenului și consolidarea pereților și a bolții pe măsură ce lucrările avansează, prin structuri de sprijin și beton torcretat, pulverizat sub presiune.

Una dintre dificultăți a fost structura geologică a Dealului Momaia. Tunelurile traversează marne nisipoase, nisipuri și argile slab consolidate, materiale care pot deveni instabile în timpul excavării. Pentru a preveni prăbușirea bolții, proiectanții au prevăzut trei tipuri de sprijin, adaptate în funcție de caracteristicile terenului întâlnit. Una dintre soluții a constat în realizarea preliminară a unui spațiu în formă de arc, în fața zonei care urma să fie excavată, și umplerea acestuia cu beton torcretat. După întărire, betonul forma o structură de protecție, sub care muncitorii puteau continua săpăturile în condiții de siguranță.

Intrarea în tunel. Foto: Agenda Construcțiilor

„Spațiul betonat formează o structură arcuită ce acționează ca sprijin temporar, evitând destabilizarea solului în timpul săpăturii. Această metodă poate fi aplicată acolo unde solul este suficient de stabil pentru a menține deschis spațiul până la întărirea betonului torcretat (de exemplu, în marne nisipoase). Ea permite un avans relativ rapid, are costuri reduse și, prin urmare, va fi folosită ori de câte ori condițiile o permit”, arătau proiectanții.

Excavarea a avut loc cu utilaje specializate, fără folosirea unor mașini de forat de tip TBM, dotate cu capete circulare uriașe. Pe șantier s-a lucrat permanent, cu specialiști austrieci și muncitori români. La 3 martie 2025, constructorii au străpuns galeria Daniela, iar la 16 aprilie 2025 au finalizat excavarea galeriei Alina. Au urmat lucrările de hidroizolare, realizarea căptușelii definitive din beton, amenajarea carosabilului și instalarea echipamentelor de siguranță.

Între cele două galerii au fost amenajate trei legături transversale, destinate evacuării și intervențiilor de urgență. Tunelul a fost dotat cu sisteme de ventilație, iluminat, supraveghere video, comunicații și detectare a incidentelor, conectate la un centru de monitorizare.

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Construcția tunelului Momaia face parte dintr-un contract de aproximativ 1,68 miliarde de lei, fără TVA, pentru secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș, finanțată prin Programul Transport 2021–2027. Pe cei aproape zece kilometri ai tronsonului au fost construite și 12 poduri, pasaje și viaducte.

Lucrările la Autostrada A1 au început în anii ‘60

Autostrada A1 București–Nădlac, cea mai lungă din România, are o istorie de aproape șase decenii. Primele lucrări au început la 4 februarie 1967, pe traseul București–Pitești, după ce autoritățile comuniste au decis construirea unei șosele de mare viteză care să preia traficul tot mai intens de pe DN7. Primul tronson, de aproximativ 95 de kilometri, a fost inaugurat după cinci ani de lucrări.

„La 1 iulie 1972 a fost dată în folosință prima autostradă din țara noastră. Iată câteva date mai importante: 100 kilometri lungime, cu două sensuri de circulație de câte 7 metri lățime, despărțite de o zonă verde de 4 metri. Fiecare sens este constituit din două benzi de circulație de câte 3,5 metri. Spațiul verde central, ce se va completa cu vegetație pitică, are rolul de a forma un ecran protector împotriva orbirii cu farurile autovehiculelor ce vin din sens contrar. În total, platforma autostrăzii are 24 de metri”, informa revista Almanah Auto, în 1973.

Extinderea rețelei a continuat însă cu mari întârzieri. În următorii 15 ani, România nu a mai inaugurat niciun sector de autostradă, iar cele mai importante investiții în A1 au fost realizate după anul 2000.

Din cei aproximativ 578 de kilometri ai Autostrăzii A1, 491 sunt deschiși circulației în toamna anului 2026. Finalizarea secțiunii Tigveni–Curtea de Argeș, care include tunelurile Daniela și Alina, va adăuga aproape zece kilometri și va permite circulația neîntreruptă pe aproximativ 54 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Un alt sector important, așteptat să fie finalizat în 2027, este Margina–Holdea, de pe Autostrada Lugoj–Deva. Aici sunt construite două tuneluri, cu patru galerii care însumează aproape 4,6 kilometri, pe o porțiune nouă de 9,13 kilometri. Deschiderea acestui sector va elimina ultima întrerupere a A1 dintre Boița și Nădlac, permițând circulația continuă pe peste 360 de kilometri de autostradă.

Cele mai dificile lucrări rămân pe sectoarele montane Boița–Cornetu și Cornetu–Tigveni, care traversează Carpații Meridionali și însumează aproape 70 de kilometri. Finalizarea lor este așteptată în perioada 2028–2029, iar odată cu ele România va avea o autostradă continuă între București și frontiera cu Ungaria de la Nădlac.