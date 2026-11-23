Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv, dar nu și de restricții. După decizia definitivă a Curții de Apel București, fostul candidat la prezidențiale se întoarce acasă, însă va fi monitorizat permanent și nu va putea participa la adunări publice.

Călin Georgescu, plasat în arest la domiciliu Foto: Mediafax

Potrivit hotărârii instanței, Călin Georgescu nu poate părăsi locuința fără permisiunea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată. În plus, fostul candidat trebuie să poarte permanent o brățară electronică de supraveghere, prin intermediul căreia va fi monitorizat 24 de ore din 24. DETALII AICI

Ce nu are voie să facă Călin Georgescu în arest la domiciliu

Pe durata măsurii preventive, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească imobilul în care locuiește fără aprobarea organului judiciar competent.

De asemenea, acesta nu poate participa la adunări publice, manifestări sportive sau culturale și nu are voie să dețină, să folosească sau să poarte arme. O altă interdicție vizează comunicarea cu anumite persoane. Călin Georgescu nu poate lua legătura, direct sau indirect, cu omul de afaceri Răzvan Liviu Leu și membrii familiei acestuia, cu Ionel Rusen și cu martorii din dosar.

Ce obligații trebuie să respecte

Pe lângă interdicțiile privind deplasările și comunicarea cu anumite persoane, Călin Georgescu trebuie să respecte mai multe obligații.

Acesta este obligat să poarte permanent dispozitivul electronic de supraveghere, care permite monitorizarea respectării măsurii arestului la domiciliu.

Totodată, trebuie să comunice periodic instanței informații relevante despre mijloacele sale de existență și să se prezinte în fața judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemat.

Codul de procedură penală prevede, la articolul 221, că persoana aflată în arest la domiciliu poate părăsi locuința în anumite situații, cu aprobarea judecătorului.

Astfel, la cererea scrisă și motivată a inculpatului, instanța îi poate permite să meargă la locul de muncă, la cursuri de învățământ sau de pregătire profesională, să își procure mijloacele esențiale de existență ori să desfășoare alte activități similare.

Permisiunea poate fi acordată și în alte situații temeinic justificate, pentru o perioadă determinată, dacă deplasarea este necesară pentru exercitarea unor drepturi sau interese legitime.

Călin Georgescu nu scapă deocamdată de arestul preventiv. Contestația ajunge la Curtea de Apel București. Precizările acestuia

Există și o excepție pentru cazurile urgente și motivele întemeiate. În asemenea împrejurări, inculpatul poate părăsi locuința fără o aprobare prealabilă, însă trebuie să informeze imediat instituția responsabilă cu supravegherea sa și organul judiciar care a dispus măsura.

Codul de procedură penală mai prevede că persoanele desemnate să supravegheze respectarea arestului la domiciliu verifică periodic dacă inculpatul respectă obligațiile impuse.

Pentru efectuarea acestor verificări, polițiștii pot pătrunde în imobil fără acordul persoanei supravegheate sau al celor care locuiesc împreună cu aceasta.

Ce riscă dacă nu respectă măsurile impuse

Nerespectarea cu rea-credință a obligațiilor stabilite de instanță poate duce la înlocuirea arestului la domiciliu cu arestarea preventivă.

Aceeași măsură poate fi dispusă și dacă există suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune, iar împotriva sa a fost pusă în mișcare acțiunea penală, în condițiile prevăzute de lege.

Prin urmare, deși va părăsi Arestul Central și se va întoarce acasă, Călin Georgescu va trebui să respecte un regim strict de supraveghere și toate restricțiile stabilite de judecători.

Acuzațiile procurorilor DIICOT

Potrivit procurorilor DIICOT, Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen ar fi pus la punct o schemă prin care l-ar fi determinat pe un alt om de afaceri, Răzvan Leu, să plătească 1,1 milioane de euro, în schimbul promisiunii obținerii unei finanțări de șase milioane de euro.

Anchetatorii susțin că banii ar fi fost solicitați sub forma unor garanții pentru un împrumut care nu a mai fost acordat, iar prejudiciul nu ar fi fost recuperat. O parte din sumă ar fi urmat să fie folosită inclusiv pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.

Cei doi au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În dosar, Ionel Rusen se află în arest preventiv, în timp ce Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu. Instanța i-a interzis fostului candidat să ia legătura, direct sau indirect, cu Ionel Rusen, Răzvan Leu și membrii familiei acestuia, precum și cu martorii din dosar.