 Alegeri de la jumătatea mandatului în SUA: ce miză au Trump, republicanii și democrații? | adevarul.ro
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Ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat la „Interviurile Adevărul” de la ora 14:00

Alegeri de la jumătatea mandatului în SUA: ce miză au Trump, republicanii și democrații?

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Americanii votează pe 3 noiembrie pentru a decide cine controlează Congresul. Rezultatul ar putea schimba capacitatea lui Trump de a adopta legi, de a obține confirmarea numirilor și de a face față anchetelor.

Trump luptă ca republicanii să nu piardă majoritatea în Congres
Componența noului Congres va marca ultimii doi ani ai mandatului lui Trump. Foto: AFP

Donald Trump va fi în continuare președinte după ce americanii vor termina de votat, pe 3 noiembrie. Ce se poate schimba este cât sprijin va primi din partea celor care scriu legile țării și aprobă cheltuielile statului.

Alegerile de la jumătatea mandatului (midterms) vor stabili cine controlează Congresul în următorii doi ani. Republicanii dețin acum ambele camere, Camera Reprezentanților și Senatul. Democrații vor să câștige cel puțin una dintre ele, ceea ce le-ar da mai multă putere să conteste administrația.

Pentru a înțelege tot ce urmează, merită reținută o diferență față de sistemele parlamentare: președintele american nu are nevoie de o majoritate parlamentară ca să rămână în funcție. Pierderea Congresului îi poate slăbi mandatul, dar nu i-l încheie, scrie openthemagazine.com.

Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului?

Americanii aleg președintele din patru în patru ani și membrii Congresului din doi în doi ani. Alegerile pentru Congres organizate la mijlocul mandatului prezidențial se numesc „midterms“.

Congresul este legislativul federal. Cele două camere adoptă legi naționale, aprobă cheltuielile statului și controlează ramura executivă. Alegătorii își aleg propriii reprezentanți și senatori, iar rezultatele însumate stabilesc ce partid controlează fiecare cameră.

Cine este ales pe 3 noiembrie?

Sunt puse în joc toate cele 435 de locuri cu drept de vot din Camera Reprezentanților. Reprezentanții au mandate de doi ani și sunt aleși în circumscripții electorale.

Senatul are 100 de membri, câte doi din fiecare stat, indiferent de numărul de locuitori. Senatorii au mandate eșalonate de șase ani, așa că la fiecare scrutin se alege doar o parte din cameră.

În acest an sunt disputate 35 de locuri în Senat: 33 de curse programate în mod obișnuit și alegeri speciale în Florida și în Ohio. Acestea din urmă acoperă restul mandatelor deținute anterior de Marco Rubio și de JD Vance.

În multe state se aleg și guvernatori și legislaturi locale. Aceste scrutine stabilesc cine conduce administrațiile statale, cu consecințe pentru școli, poliție, sistemul de sănătate și organizarea alegerilor.

Ce cifre trebuie urmărite?

Într-o Cameră cu toate locurile ocupate, majoritatea este de 218 locuri.

Potrivit situației oficiale a Camerei, sunt în prezent 218 republicani, 214 democrați, un independent și două locuri vacante. Republicanii au, așadar, o marjă foarte mică de pierderi.

În Senat, republicanii au 53 de locuri. Democrații au 45, iar doi independenți votează alături de ei, ceea ce formează un grup de 47 de membri apropiați de democrați.

Democrații ar avea nevoie, așadar, de un câștig net de patru locuri pentru a ajunge la 51 și a prelua controlul, dacă independenții rămân aliniați cu ei. La egalitate, 50 la 50, vicepreședintele republican JD Vance ar putea departaja voturile.

De ce contează atât de mult câștigarea unei camere?

Pentru că un proiect de lege federală are nevoie, în mod obișnuit, de aprobarea ambelor camere, înainte să ajungă la președinte.

O Cameră controlată de democrați ar putea bloca legile adoptate de un Senat republican. Un Senat democrat ar putea face același lucru cu proiectele venite de la o Cameră republicană. Controlul dă unui partid și mai multă influență asupra comisiilor, audierilor și agendei legislative.

Chiar și așa, o victorie în Congres nu le-ar permite democraților să-și pună în aplicare întregul program. Trump ar putea folosi dreptul de veto. Pentru a anula un veto prezidențial, este nevoie de două treimi din voturi în fiecare cameră.

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Nici controlul republican nu este fără limite. Potrivit regulilor Senatului, încheierea dezbaterilor pe majoritatea legilor cere, de regulă, 60 de voturi, deși unele excepții permit adoptarea anumitor măsuri cu majoritate simplă.

O victorie în Cameră și una în Senat le-ar da democraților aceleași puteri?

Fiecare ar crea o problemă diferită pentru Trump.

O majoritate în Cameră le-ar da democraților controlul comisiilor care pot investiga deciziile guvernului, pot cere informații și pot organiza audieri publice. Le-ar da și pârghii în negocierile privind legislația și cheltuielile. Atribuțiile de control ale Congresului se exercită în limitele legale și procedurale.

O majoritate în Senat ar adăuga controlul asupra procesului de confirmare a judecătorilor federali și a multor înalți oficiali ai administrației. Democrații ar putea bloca sau respinge numiri care cer aprobarea Senatului. Camera Reprezentanților nu are un rol similar în confirmări.

O victorie în ambele camere i-ar pune pe democrați într-o poziție mai puternică în ce privește legislația, cheltuielile și controlul asupra executivului.

Ce îi preocupă pe alegători?

Economia domină.

Într-un sondaj al Centrului de Cercetare Pew, realizat între 28 septembrie și 4 octombrie, 84% dintre alegătorii înregistrați au spus că economia este foarte importantă pentru votul lor. Sănătatea a obținut 68%, imigrația 59%, iar politica externă 57%.

Inteligența artificială face și ea parte din dezbaterea electorală: 44% au numit-o foarte importantă. Pew a constatat totuși că se situează sub mai multe preocupări consacrate ale alegătorilor.

Aceste teme au greutăți diferite în cele două tabere. Susținătorii republicani au pus mai mult accent pe imigrație și pe criminalitatea violentă decât cei democrați. Susținătorii democrați au fost mai preocupați de sănătate și de anchetele privind administrația.

Cine pare mai bine plasat?

Un sondaj Pew din octombrie arăta că alegătorii înregistrați preferau candidații democrați pentru Cameră în fața celor republicani, cu 44% față de 36%. Restul au ales alt candidat sau erau indeciși. Cifrele indica un climat național favorabil democraților în acel moment al campaniei.

Ele nu se traduc însă direct într-un număr de locuri.

Camera este formată din 435 de dispute separate în circumscripții. Cursele pentru Senat sunt alegeri la nivel de stat, iar în acest an sunt în joc doar 35 de locuri. Forța candidaților, prezența la vot și locul în care este concentrat sprijinul influențează rezultatul.

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Un partid își poate îmbunătăți scorul național și poate rata totuși victoria exact în locurile de care are nevoie.

Poate pierderea alegerilor să-l scoată pe Trump din funcție?

O înfrângere în Congres nu l-ar înlătura automat.

Președintele american are un mandat electoral separat de cel al Congresului. Un Congres controlat de opoziție îi poate bloca planurile legislative, dar el își exercită în continuare puterile prezidențiale, în limitele stabilite de Constituție și de lege.

Destituirea (impeachment) este o procedură distinctă. Camera Reprezentanților poate formula acuzațiile împotriva unui președinte, iar Senatul conduce procesul. Condamnarea cere votul a două treimi dintre senatorii prezenți. Dacă participă toți cei 100, asta înseamnă 67 de voturi. O majoritate democrată îngustă ar fi departe de acest prag, singură.

Ce se întâmplă după alegeri?

Congresul nou ales intră în funcție pe 3 ianuarie 2027. Componența lui va marca ultimii doi ani ai mandatului lui Trump.

Rezultatul va influența și lupta pentru succesiunea sa. Constituția interzice alegerea cuiva de mai mult de două ori în funcția de președinte, ceea ce îl împiedică pe Trump să candideze într-un nou scrutin prezidențial după regula actuală.

Deocamdată, alegătorii decid cine va ocupa locurile din Congres care îl pot ajuta să-și ducă la capăt agenda rămasă, să negocieze modificări ale ei sau să o blocheze.

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