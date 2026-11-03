Candidații care ar putea decide alegerile intermediare din SUA

Alegerile intermediare din 2026 aduc în prim-plan progresiști intransigenți care încearcă să câștige teren nou, republicani moderați aflați în umbra lui Donald Trump și o serie de scandaluri care au făcut cursele mai strânse decât ar fi fost de așteptat.

Americanii își aleg congresmanii Foto: Getty Images

Acești candidați ar putea influența nu doar echilibrul de putere de la Washington, ci și felul în care sunt înțelese public și politic strategiile care funcționează și câștigă voturi în diferite regiuni ale țării, scrie The Guardian.

Abdul El-Sayed, candidat democrat la Senat în Michigan

Democratul El-Sayed Foto: X

Fost oficial din sănătatea publică, aflat pe aripa stângă a Partidului Democrat, El-Sayed a învins un congresman moderat și a câștigat nominalizarea pentru Senat, într-o cursă marcată de zeci de milioane de dolari cheltuiți de grupuri externe. El îl înfruntă pe fostul congresman republican Mike Rogers, într-una dintre cele mai urmărite curse din țară.

Michigan este un stat-pendulă. Locul din Senat pentru care se luptă ei este deținut de un democrat de 12 ani, dar statul l-a susținut la limită pe Trump la prezidențialele din 2024. Discursul dur al lui El-Sayed și simplitatea sloganului său (bani scoși din politică, bani în buzunarul oamenilor, Medicare pentru toți) l-au transformat într-o vedetă a progresiștilor. L-au făcut și o țintă frecventă pentru dreapta, unde figuri proeminente, în frunte cu președintele, au recurs la islamofobie pentru a-l critica.

Susan Collins, senatoare republicană din Maine

Susan Collins, republicană Foto: X@sambrodey

Collins nu este nouă în Senat. Ea ocupă funcția din 1997 și caută acum un al șaselea mandat. Republicană moderată, face parte dintr-o specie pe cale de dispariție în Washingtonul influențat de mișcarea MAGA din al doilea mandat al lui Trump.

Maine este un stat disputat: Kamala Harris a câștigat aici clar în fața lui Trump în 2024. Collins, în vârstă de 73 de ani, încearcă acum să-și păstreze locul într-o cursă pe care democrații o văd drept cheie pentru recâștigarea majorității în Senat. Inițial ea îl avea ca adversar pe democratul Graham Platner, care s-a retras din cursă după ce a fost acuzat de viol. Acum, Troy Jackson, fost tăietor de lemne și fost membru al legislativului statului, încearcă să o răstoarne pe senatoarea cu state vechi.

Adam Hamilton, candidat democrat la Senat în Kansas

Adam Hamilton, democrat Foto: X@Hamilton4Kansas

La începutul anului, cursa pentru Senat din Kansas nu figura pe radarul național ca fiind competitivă. De altfel, nici nu avea de ce: locuitorii statului nu au trimis un democrat în Senat din 1932. Pastorul unei biserici uriașe, Adam Hamilton, a câștigat însă primarele și a transformat cursa într-una de urmărit.

Kansasul înclină de obicei spre dreapta, dar alegătorii și-au arătat nemulțumirea față de senatorul republican Roger Marshall, pe care îl acuză că este inaccesibil și aliniat lui Trump. Ei se confruntă cu scumpirea carburanților și a alimentelor și cu o instabilitate economică persistentă. În plus, s-a aflat că Marshall, care a practicat medicina timp de 25 de ani, a dat în judecată sute de pacienți pentru facturi neplătite, iar zeci dintre ei au fost arestați. În acest context apare Hamilton, care cere frecvent o politică bipartizană, cu Kansasul pe primul loc, chiar dacă asta înseamnă să i se opună lui Trump.

Jon Ossoff, senator democrat din Georgia

Jon Ossoff, democrat Foto: X@Oct7NeverForget

Ossoff, cel mai tânăr senator, la 39 de ani, caută un al doilea mandat într-o cursă care ar fi trebuit să fie strânsă în Georgia, stat sudic și pendulă. Sondajele sugerează însă că nu va fi așa.

Transformarea politică a democratului și abilitățile sale oratorice, surprinse în clipuri video menite să atragă atenția alegătorilor online, i-au făcut realegerea să pară aproape sigură. Au alimentat și zvonurile aproape constante că va candida la președinție în 2028, cu comparații dese cu Barack Obama, ca ton și ca tinerețe. Cei doi au participat împreună la un miting în Georgia săptămâna trecută. Ossoff l-a acuzat pe adversarul său, congresmanul republican Mike Collins, că este aliniat cu suprematiști albi. Collins a negat vehement.

James Talarico, candidat democrat la Senat în Texas

James Talarico, democrat Foto: X@foxnewspolitics

Ar putea Texasul să se întoarcă în sfârșit împotriva republicanilor, și ar putea câștiga un democrat cu discurs teologic? James Talarico, parlamentar în vârstă de 37 de ani, stârnește interes și strânge sume record în cursa pentru Senat, notează The Guardian.

După ce a învins în alegerile primare pe congresmana democrată Jasmine Crockett, o politiciană combativă, îl înfruntă acum la alegerile generale pe procurorul general republican al statului, Ken Paxton, aflat în dificultate. Cu sprijinul lui Trump, Paxton l-a învins în primarele republicane pe senatorul în funcție John Cornyn.

Nominalizarea lui Paxton, care a avut de-a face cu numeroase scandaluri de fraudă și abuz în timpul mandatelor sale, i-a determinat pe republicani să investească zeci de milioane de dolari pentru a apăra un loc pe care de obicei îl câștigă cu marjă clară. Talarico, poreclit „Talafreako“ de Trump și de aliații lui, încearcă să atragă independenții și republicanii din acest stat conservator apelând la credința lor și criticând corupția din politică.

Max Miller, congresman republican din Ohio

Max Miller, republican Foto: U.S. representative for Ohio

LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. În timp ce unii prevăd că Trump „va fi zdrobit”, alții „se pregătesc pentru ce e mai rău”

Districtul 7 din Ohio nu ar fi în mod normal competitiv: Trump l-a câștigat cu 11 puncte în 2024. Acuzațiile grave la adresa lui Max Miller, republicanul aflat în funcție, le-au dat însă speranțe democraților că ar putea răsturna acest loc, considerat sigur pentru republicani.

Miller, în vârstă de 37 de ani, a lucrat la prima campanie prezidențială a lui Trump și a fost ales în 2022. Fosta lui soție, Emily Moreno, fiica senatorului republican Bernie Moreno, a susținut că Miller a abuzat-o fizic pe ea și pe fiica lor. El a negat. O altă fostă parteneră, Stephanie Grisham, fostă purtătoare de cuvânt a lui Trump, l-a acuzat și ea de abuz fizic. Și această acuzație a fost negată de el. Acuzațiile apar des în reclamele îndreptate împotriva lui Miller în district. Contracandidatul democrat, Brian Poindexter, este sudor-montator sindicalizat și se concentrează pe costul vieții.

Mary Peltola, candidată democrată la Senat în Alaska

Mary Peltola, democrtă Foto: X@OpenSourceZone

Peltola este una dintre puținele democrate de seamă considerate o posibilă amenințare pentru senatorul republican în funcție Dan Sullivan. Ea a intrat în cursă sperând să profite de tendința recentă de independență a Alaskăi și de sentimentele anti-Trump larg răspândite.

În ultima parte a campaniei a fost acuzată că și-a maltratat angajații, folosind insulte și împingând un membru al echipei. Campania ei a minimalizat acuzațiile, atribuind comportamentul stresului.

Campania a fost acuzată și de manevre pentru a aglomera buletinul de vot, prin recrutarea unui alt candidat pe nume Dan J. Sullivan. The New York Times a relatat că angajații lui Peltola au colaborat cu Comitetul Democrat pentru Campania Senatorială (DSCC) pentru a adăuga pe buletin un al doilea Dan Sullivan, care să ia voturi de la senatorul republican. Peltola a spus că nu știa nimic despre plan. Campania ei a negat și că ar fi recrutat candidați.

Angie Nixon, candidată democrată la Senat în Florida

Angie Nixon, democrată Foto: X@DemzDeliver

Trecerea lui Marco Rubio din Senat în funcția de secretar de stat al lui Trump, în 2025, a lăsat liber un loc în Florida, ocupat apoi de republicana Ashley Moody. Acum, în cursa pentru un mandat întreg, Moody o înfruntă pe Angie Nixon, progresistă și socialistă democrată, care a câștigat surprinzător primarele democrate.

Cursa din Florida nu este considerată foarte competitivă și nici o victorie probabilă a democraților. Nixon, proprietară de afacere mică și parlamentară statală, a atras totuși atenția. În campania ei au venit figuri importante ale stângii, printre care congresmana Alexandria Ocasio-Cortez și senatorul Bernie Sanders. Progresiștii speră că Nixon poate demonstra că și candidații lor, nu doar moderații, pot avea atractivitate în state conservatoare precum Florida. Moody a fost procuror general al statului înainte de a fi numită în Senat.

Darline Graham, senatoare republicană din Carolina de Sud

Darline Graham, republicană Foto: X@KalshiPolitics

Darline Graham a avut o implicare minimă în politică și nu candidase și nu ocupase nicio funcție publică până anul acesta, când a fost numită în locul din Senat al Carolinei de Sud după moartea fratelui ei. Lindsey Graham a reprezentat statul la Washington zeci de ani, mai întâi în Camera Reprezentanților, apoi în Senat.

După ce Trump a încurajat-o, ea a decis să candideze pentru un mandat întreg și a câștigat primarele republicane. Lipsa ei de experiență, atât în funcție, cât și în ce privește politicile publice, a ieșit însă puternic în evidență. Nemulțumirea alegătorilor față de dinastiile politice a făcut ca, potrivit sondajelor, cursa din acest stat de obicei republican să fie echilibrată. Dr. Annie Andrews, pediatră, candidează împotriva ei, după o încercare de a ajunge în Camera Reprezentanților în 2022.

Anthony Scaramucci: Trump va fi „zdrobit“ la alegerile intermediare și știe asta. Preconizează și un „război civil“ printre republicani

Juan Ciscomani, congresman republican din Arizona

Juan Ciscomani, republican Foto: X@PunchbowlNews

Ciscomani, republican latino de 44 de ani și fost consilier al guvernatorului, a avut curse strânse la fiecare alegeri pentru locul său din Camera Reprezentanților. El și-a învins la limită adversarul democrat în 2022 și în 2024 în districtul 6, din sudul Arizonei, aflat în echilibru.

Născut în Sonora, Mexic, și crescut în Tucson, Ciscomani a încercat să se distanțeze de Trump. Campania lui de realegere este un test: vor rămâne latinii, dintre care unii au înclinat spre Trump în 2024 și l-au ajutat să obțină al doilea mandat, alături de președinte sau vor merge cu democrații, mai ales după politica agresivă a lui Trump privind deportările? JoAnna Mendoza, veterană a Corpului Pușcașilor Marini și contracandidata democrată, pune accent pe rădăcinile ei locale și îi reproșează lui Ciscomani că votează în mare parte conform agendei lui Trump.

Rebecca Bennett, candidată democrată la Camera Reprezentanților în New Jersey

Rebecca Bennett, democrată Foto: X@TheCalvinCooli1

Șansele Rebeccăi Bennett de a câștiga acest loc disputat au crescut după ce adversarul ei, republicanul în funcție Tom Kean Jr., a dispărut luni de zile din funcția publică. Kean, în vârstă de 58 de ani, a lipsit peste trei luni de la locul de muncă în care reprezintă districtul 7. El și biroul lui au refuzat să explice motivul până la întoarcere, când le-a spus oamenilor că a fost internat în spital pentru depresie.

Înainte de această absență prelungită, Bennett trecuse neobservată. Bennett, democrată moderată de 39 de ani, fostă pilot de elicopter și comandant de aeronavă în marina americană, speră să atragă alegătorii nemulțumiți de absența lui Kean și de agenda lui Trump.

Districtul este cunoscut pentru votul „împărțit“: alegătorii susțin candidați din partide diferite la funcții diferite în același scrutin. Bennett, mamă a doi copii, vorbește și despre felul în care costul vieții, inclusiv cel al îngrijirii copiilor, le afectează propria gospodărie.