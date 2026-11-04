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Lovitură pentru Trump. Democrații răstoarnă districte considerate imposibil de câștigat

Alegeri intermediare SUA 2026
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Pe măsură ce secțiile de votare se închid și în statele vestice, rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului conturează o seară favorabilă Partidului Democrat. Mai mulți candidați susținuți de Donald Trump au suferit înfrângeri importante, în timp ce democrații au obținut victorii în state considerate dificile și au bifat mai multe premiere istorice.

Donald Trump
Donald Trump Foto: AFP

Democrații au câștigat două mandate importante în Senat, prin victoriile lui Roy Cooper în Carolina de Nord și Annie Andrews în Carolina de Sud. Pentru Carolina de Nord, este prima dată din 2008 când alegătorii trimit un democrat în Senatul SUA, în timp ce Carolina de Sud va avea pentru prima dată din 1998 un senator democrat, potrivit The Guardian.

Hakeem Jeffries este pe cale să devină primul afro-american care va ocupa funcția de președinte al Camerei Reprezentanților, dacă democrații își vor confirma majoritatea în camera inferioară a Congresului.

În Florida, democrații Kathy Castor, Jared Moskowitz și Pia Dandiya au reușit să își adjudece mandate în circumscripții redesenate recent într-un mod considerat avantajos pentru republicani.

Democratul Zach Dembo, fost procuror federal, a câștigat alegerile pentru Camera Reprezentanților în cel de-al șaselea district din Kentucky, după ce l-a învins pe republicanul Ralph Alvarado.

O altă victorie importantă pentru democrați a venit în Pennsylvania, unde liderul sindical Bob Brooks l-a învins pe republicanul Ryan Mackenzie și a readus în tabăra democrată cel de-al șaptelea district congresional al statului.

În New Jersey, democrata Rebecca Bennett a câștigat alegerile în districtul 7 congresional, răsturnând controlul republican exercitat timp de trei mandate de Tom Kean.

În Georgia, senatorul democrat Jon Ossoff și-a păstrat mandatul după ce l-a învins pe republicanul Mike Collins.

Tot în Senat, democratul Chris Pappas a câștigat cursa din New Hampshire, reușind să păstreze pentru democrați un loc considerat vulnerabil în fața provocării lansate de republicanul John Sununu.

Senatorul democrat Mark Warner a obținut un nou mandat în Virginia, după ce l-a învins pe republicanul Bert Mizusawa.

Printre cele mai importante victorii republicane ale serii se numără cea a congresmanului Byron Donalds, care a fost ales guvernator al Floridei. Susținut de Donald Trump, acesta l-a învins pe democratul David Jolly și îi va succeda lui Ron DeSantis.

Un indicator relevant pentru influența lui Trump în aceste alegeri îl reprezintă rezultatele candidaților pe care i-a susținut pentru Senat. Până acum, trei dintre candidații sprijiniți de președinte au pierdut în New Hampshire, Carolina de Nord și Georgia, în timp ce patru au câștigat în Kentucky, Virginia de Vest, Wyoming și Florida.

Seara a adus și rezultate istorice. Keisha Lance Bottoms a câștigat funcția de guvernator al Georgiei și a devenit „prima femeie de culoare aleasă vreodată guvernator în istoria Statelor Unite”.

Stacey Plaskett a devenit prima femeie de culoare aleasă să conducă un teritoriu american, după victoria din Insulele Virgine Americane.

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