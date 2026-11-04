Alegerile de la mijlocul mandatului din 2026, marcate de premiere istorice în politica americană

Alegerile de la mijlocul mandatului din 2026 vor aduce mai multe premiere istorice în politica americană, potrivit estimărilor CNN Decision Desk. Printre acestea se numără alegerea primei femei afro-americane în funcția de guvernator și a primului senator american care se declară deschis homosexual.

Congresul SUA Foto: Shutterstock

În contextul în care președintele Donald Trump se apropie de jumătatea celui de-al doilea său mandat, ambele partide se pregătesc să primească în rândurile lor o nouă generație de aleși, atât la nivel federal, cât și la nivelul statelor americane.

Iată cine sunt candidații care urmează să intre în istorie prin victoriile lor electorale.

Prima femeie afro-americană aleasă guvernator

Keisha Lance Bottoms Foto: X@JasADRxquisites

Keisha Lance Bottoms este creditată cu victoria în Georgia și urmează să devină prima persoană de culoare care conduce acest stat, prima femeie care ocupă funcția de guvernator al Georgiei și prima femeie afro-americană aleasă guvernator în istoria Statelor Unite.

Bottoms a fost primar al orașului Atlanta în perioada 2018-2022 și s-a numărat printre femeile luate în calcul de președintele Joe Biden pentru funcția de vicepreședinte în alegerile din 2020. Ulterior, ea s-a alăturat administrației Biden.

În cursa electorală, Bottoms l-a învins pe Rick Jackson, candidatul susținut de Donald Trump. Campania sa s-a concentrat asupra extinderii accesului la programul Medicaid, reducerii impozitelor pentru proprietarii de locuințe și creșterii finanțării sistemului de educație.

Odată cu preluarea mandatului de către Bottoms, Statele Unite vor avea trei guvernatori de culoare. Printre aceștia se numără și democratul Wes Moore, guvernatorul statului Maryland, creditat cu șanse de a obține un nou mandat.

Prima femeie aleasă senator în Carolina de Sud

Annie Andrews Foto: X@AnnieAndrewsMD

Annie Andrews este creditată cu victoria în Carolina de Sud și urmează să devină prima femeie aleasă prin vot în funcția de senator al Statelor Unite din acest stat.

Ea a învins-o pe senatoarea Darline Graham, numită în funcție, într-o cursă electorală care pune capăt unei dominații republicane de aproape trei decenii asupra acestui mandat.

Graham a fost numită în funcție cu sprijinul lui Donald Trump, după ce postul a devenit vacant în urma morții subite, în luna iulie, a fratelui său, fostul senator Lindsey Graham. Decizia președintelui de a susține o candidată fără experiență politică semnificativă a provocat controverse în Carolina de Sud, un stat tradițional republican.

În scurta sa carieră politică, Graham a încercat să se poziționeze la dreapta fratelui său în privința unor teme importante, precum eliminarea procedurii obstrucționării legislative și înăsprirea politicilor privind imigrația, aliniindu-se astfel pozițiilor lui Trump.

De cealaltă parte, Andrews s-a prezentat drept o candidată moderată, independentă, preocupată în special de costul vieții, calitatea vieții și combaterea corupției.

Primul guvernator de origine hispanică al statului Texas

Gina Hinojosa Foto: XAL AIRE @AlAireNews

Gina Hinojosa este creditată cu victoria în Texas, unde urmează să devină primul guvernator de origine hispanică din istoria statului. Ea îl învinge pe republicanul Greg Abbott, care s-a aflat la conducerea Texasului timp de aproape 12 ani.

Cei doi candidați au avut confruntări dure în timpul campaniei, în special pe teme sociale și culturale, inclusiv în privința dreptului la avort.

În vârstă de 52 de ani, Hinojosa este membră a legislativului statului Texas și avocat. Victoria sa marchează și revenirea democraților la conducerea statului, pentru prima dată din 1990, când guvernator era Ann Richards. Hinojosa va fi totodată doar a treia femeie care ocupă această funcție.

Prima femeie afro-americană din Colorado aleasă în Camera Reprezentanților

Melat Kiros Foto: XCBSColorado @CBSNewsColorado

Melat Kiros este creditată cu victoria în circumscripția electorală 1 din Colorado și urmează să devină prima femeie afro-americană din acest stat aleasă în Camera Reprezentanților a Congresului SUA.

În vârstă de 29 de ani, Kiros este avocată și se identifică drept socialistă democrată. Odată cu intrarea sa în Congres, ea se va alătura și generației Z, devenind unul dintre cei mai tineri membri ai Camerei Reprezentanților.

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Primul membru musulman al Congresului ales în New Jersey

Adam Hamawy Foto: X@RamAbdu

Adam Hamawy este creditat cu victoria în circumscripția electorală 12 din New Jersey și urmează să devină primul musulman din acest stat ales în Congresul Statelor Unite.

Fost chirurg militar în armata americană, specializat în medicina de luptă, Hamawy este cunoscut pentru criticile sale ferme la adresa Israelului și face parte din aripa progresistă a Partidului Democrat.

Printre propunerile sale se numără introducerea unui sistem de asigurări medicale universale, cunoscut sub numele de Medicare for All, precum și anularea datoriilor medicale și a împrumuturilor pentru studii.

Prima femeie amerindiană aleasă în Congres din statul New York

Claire Valdez Foto: X@haaretzcom

Claire Valdez urmează să devină prima femeie de origine amerindiană din statul New York aleasă în Congresul SUA.

Valdez, aflată la primul mandat în legislativul statului, este creditată cu victoria în circumscripția electorală 7.

Rezultatul reprezintă o nouă victorie pentru aripa progresistă a Partidului Democrat, a cărei influență a crescut în ultimii ani, inclusiv pe fondul popularității primarului orașului New York, Zohran Mamdani, care și-a exprimat sprijinul pentru candidatura lui Valdez.

Primul membru al Congresului din Michigan care se declară deschis homosexual

Jeremy Moss Foto: X@DSA_Watch

Jeremy Moss este creditat cu victoria în circumscripția electorală 11 din Michigan și urmează să devină primul membru al Congresului din acest stat care se declară public homosexual.

Înainte de alegerea sa în Camera Reprezentanților, Moss a fost senator în legislativul statului Michigan.

El va ocupa locul rămas vacant după plecarea democratei Haley Stevens, care a renunțat la mandat pentru a candida la Senatul SUA, dar a pierdut alegerile primare.

Prima femeie aleasă guvernator al statului Ohio

Amy Acton Foto: X@AFpost

Barack Obama, mesaj după victoria democraților: „Să facem schimbări și să prevenim noi pagube”

Amy Acton este creditată cu victoria în Ohio, unde urmează să devină prima femeie aleasă guvernator în istoria statului. Victoria sa marchează, de asemenea, revenirea democraților la conducerea Ohio, pentru prima dată din 2006.

Acton, medic de profesie, l-a învins pe republicanul Vivek Ramaswamy, într-o competiție care a atras atenția la nivel național, inclusiv din cauza unei reclame electorale controversate îndreptate împotriva sa.

Campania sa s-a concentrat asupra costului vieții. Printre propunerile sale s-au numărat reducerea impozitelor pe proprietate pentru persoanele cu venituri medii și pentru vârstnici, precum și instituirea unui moratoriu asupra construirii centrelor de date, cu excepția cazurilor în care operatorii își asumă integral costurile cu utilitățile.

Primul guvernator de origine latino-americană ales în California

Xavier Becerra Foto: X@AdamSchiff

Xavier Becerra este creditat cu victoria în California și urmează să devină primul guvernator de origine latino-americană ales în acest stat, menținând totodată controlul democraților asupra celui mai populat stat american.

Fost membru al Camerei Reprezentanților, procuror general al Californiei și secretar pentru Sănătate și Servicii Umane în administrația Joe Biden, Becerra s-a impus într-o competiție electorală primară aglomerată și tensionată, în urma căreia a fost desemnat succesor al actualului guvernator, Gavin Newsom.

Victoria sa a fost favorizată de orientarea politică predominant liberală a electoratului californian și de contextul politic favorabil democraților în alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial.

Pe parcursul campaniei, Becerra l-a asociat în repetate rânduri pe contracandidatul său republican, Steve Hilton, cu Donald Trump. El a criticat sprijinul acordat de președinte rivalului său și le-a cerut alegătorilor democrați să transmită, prin vot, un mesaj de opoziție față de actuala administrație de la Washington.