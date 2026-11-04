 Alegerile de la mijlocul mandatului din 2026, marcate de premiere istorice în politica americană | adevarul.ro
search
Miercuri, 4 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Alegerile de la mijlocul mandatului din 2026, marcate de premiere istorice în politica americană

Alegeri intermediare SUA 2026
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Alegerile de la mijlocul mandatului din 2026 vor aduce mai multe premiere istorice în politica americană, potrivit estimărilor CNN Decision Desk. Printre acestea se numără alegerea primei femei afro-americane în funcția de guvernator și a primului senator american care se declară deschis homosexual.

Congresul SUA primește noi membri
Congresul SUA Foto: Shutterstock

În contextul în care președintele Donald Trump se apropie de jumătatea celui de-al doilea său mandat, ambele partide se pregătesc să primească în rândurile lor o nouă generație de aleși, atât la nivel federal, cât și la nivelul statelor americane.

Iată cine sunt candidații care urmează să intre în istorie prin victoriile lor electorale.

Prima femeie afro-americană aleasă guvernator

Keisha Lance Bottoms, aleasă guvernator
Keisha Lance Bottoms Foto: X@JasADRxquisites

Keisha Lance Bottoms este creditată cu victoria în Georgia și urmează să devină prima persoană de culoare care conduce acest stat, prima femeie care ocupă funcția de guvernator al Georgiei și prima femeie afro-americană aleasă guvernator în istoria Statelor Unite.

Bottoms a fost primar al orașului Atlanta în perioada 2018-2022 și s-a numărat printre femeile luate în calcul de președintele Joe Biden pentru funcția de vicepreședinte în alegerile din 2020. Ulterior, ea s-a alăturat administrației Biden.

În cursa electorală, Bottoms l-a învins pe Rick Jackson, candidatul susținut de Donald Trump. Campania sa s-a concentrat asupra extinderii accesului la programul Medicaid, reducerii impozitelor pentru proprietarii de locuințe și creșterii finanțării sistemului de educație.

Odată cu preluarea mandatului de către Bottoms, Statele Unite vor avea trei guvernatori de culoare. Printre aceștia se numără și democratul Wes Moore, guvernatorul statului Maryland, creditat cu șanse de a obține un nou mandat.

Prima femeie aleasă senator în Carolina de Sud

Annie Andrews, aleasă senator
Annie Andrews Foto: X@AnnieAndrewsMD

Annie Andrews este creditată cu victoria în Carolina de Sud și urmează să devină prima femeie aleasă prin vot în funcția de senator al Statelor Unite din acest stat.

Ea a învins-o pe senatoarea Darline Graham, numită în funcție, într-o cursă electorală care pune capăt unei dominații republicane de aproape trei decenii asupra acestui mandat.

Graham a fost numită în funcție cu sprijinul lui Donald Trump, după ce postul a devenit vacant în urma morții subite, în luna iulie, a fratelui său, fostul senator Lindsey Graham. Decizia președintelui de a susține o candidată fără experiență politică semnificativă a provocat controverse în Carolina de Sud, un stat tradițional republican.

În scurta sa carieră politică, Graham a încercat să se poziționeze la dreapta fratelui său în privința unor teme importante, precum eliminarea procedurii obstrucționării legislative și înăsprirea politicilor privind imigrația, aliniindu-se astfel pozițiilor lui Trump.

De cealaltă parte, Andrews s-a prezentat drept o candidată moderată, independentă, preocupată în special de costul vieții, calitatea vieții și combaterea corupției.

Primul guvernator de origine hispanică al statului Texas

Gina Hinojosa, guvernator
Gina Hinojosa Foto: XAL AIRE @AlAireNews

Gina Hinojosa este creditată cu victoria în Texas, unde urmează să devină primul guvernator de origine hispanică din istoria statului. Ea îl învinge pe republicanul Greg Abbott, care s-a aflat la conducerea Texasului timp de aproape 12 ani.

Cei doi candidați au avut confruntări dure în timpul campaniei, în special pe teme sociale și culturale, inclusiv în privința dreptului la avort.

În vârstă de 52 de ani, Hinojosa este membră a legislativului statului Texas și avocat. Victoria sa marchează și revenirea democraților la conducerea statului, pentru prima dată din 1990, când guvernator era Ann Richards. Hinojosa va fi totodată doar a treia femeie care ocupă această funcție.

Prima femeie afro-americană din Colorado aleasă în Camera Reprezentanților

Melat Kiros este avocată și se identifică drept socialistă democrată
Melat Kiros Foto: XCBSColorado @CBSNewsColorado

Melat Kiros este creditată cu victoria în circumscripția electorală 1 din Colorado și urmează să devină prima femeie afro-americană din acest stat aleasă în Camera Reprezentanților a Congresului SUA.

În vârstă de 29 de ani, Kiros este avocată și se identifică drept socialistă democrată. Odată cu intrarea sa în Congres, ea se va alătura și generației Z, devenind unul dintre cei mai tineri membri ai Camerei Reprezentanților.

Trump se declară dispus să colaboreze cu democrații, dar îi amenință cu veto: „Aș respinge totul”

Primul membru musulman al Congresului ales în New Jersey

Adam Hamawy, fost chirurg militar în armata americană
Adam Hamawy Foto: X@RamAbdu

Adam Hamawy este creditat cu victoria în circumscripția electorală 12 din New Jersey și urmează să devină primul musulman din acest stat ales în Congresul Statelor Unite.

Fost chirurg militar în armata americană, specializat în medicina de luptă, Hamawy este cunoscut pentru criticile sale ferme la adresa Israelului și face parte din aripa progresistă a Partidului Democrat.

Printre propunerile sale se numără introducerea unui sistem de asigurări medicale universale, cunoscut sub numele de Medicare for All, precum și anularea datoriilor medicale și a împrumuturilor pentru studii.

Prima femeie amerindiană aleasă în Congres din statul New York

Claire Valdez aflată la primul mandat în legislativul statului
Claire Valdez Foto: X@haaretzcom

Claire Valdez urmează să devină prima femeie de origine amerindiană din statul New York aleasă în Congresul SUA.

Valdez, aflată la primul mandat în legislativul statului, este creditată cu victoria în circumscripția electorală 7.

Rezultatul reprezintă o nouă victorie pentru aripa progresistă a Partidului Democrat, a cărei influență a crescut în ultimii ani, inclusiv pe fondul popularității primarului orașului New York, Zohran Mamdani, care și-a exprimat sprijinul pentru candidatura lui Valdez.

Primul membru al Congresului din Michigan care se declară deschis homosexual

Jeremy Moss, primul membru al Congresului din acest stat care se declară public homosexual
Jeremy Moss Foto: X@DSA_Watch

Jeremy Moss este creditat cu victoria în circumscripția electorală 11 din Michigan și urmează să devină primul membru al Congresului din acest stat care se declară public homosexual.

Înainte de alegerea sa în Camera Reprezentanților, Moss a fost senator în legislativul statului Michigan.

El va ocupa locul rămas vacant după plecarea democratei Haley Stevens, care a renunțat la mandat pentru a candida la Senatul SUA, dar a pierdut alegerile primare.

Prima femeie aleasă guvernator al statului Ohio

Amy Acton,medic de profesie
Amy Acton Foto: X@AFpost
Barack Obama, mesaj după victoria democraților: „Să facem schimbări și să prevenim noi pagube”

Amy Acton este creditată cu victoria în Ohio, unde urmează să devină prima femeie aleasă guvernator în istoria statului. Victoria sa marchează, de asemenea, revenirea democraților la conducerea Ohio, pentru prima dată din 2006.

Acton, medic de profesie, l-a învins pe republicanul Vivek Ramaswamy, într-o competiție care a atras atenția la nivel național, inclusiv din cauza unei reclame electorale controversate îndreptate împotriva sa.

Campania sa s-a concentrat asupra costului vieții. Printre propunerile sale s-au numărat reducerea impozitelor pe proprietate pentru persoanele cu venituri medii și pentru vârstnici, precum și instituirea unui moratoriu asupra construirii centrelor de date, cu excepția cazurilor în care operatorii își asumă integral costurile cu utilitățile.

Primul guvernator de origine latino-americană ales în California

Xavier Becerra, procuror general al Californiei
Xavier Becerra Foto: X@AdamSchiff

Xavier Becerra este creditat cu victoria în California și urmează să devină primul guvernator de origine latino-americană ales în acest stat, menținând totodată controlul democraților asupra celui mai populat stat american.

Fost membru al Camerei Reprezentanților, procuror general al Californiei și secretar pentru Sănătate și Servicii Umane în administrația Joe Biden, Becerra s-a impus într-o competiție electorală primară aglomerată și tensionată, în urma căreia a fost desemnat succesor al actualului guvernator, Gavin Newsom.

Victoria sa a fost favorizată de orientarea politică predominant liberală a electoratului californian și de contextul politic favorabil democraților în alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial.

Pe parcursul campaniei, Becerra l-a asociat în repetate rânduri pe contracandidatul său republican, Steve Hilton, cu Donald Trump. El a criticat sprijinul acordat de președinte rivalului său și le-a cerut alegătorilor democrați să transmită, prin vot, un mesaj de opoziție față de actuala administrație de la Washington.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a unui șef de la Garda de Coastă
digi24.ro
image
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile
stirileprotv.ro
image
LIVE! Alegeri în Statele Unite. Democrații au preluat controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților. Victorie istorică a democraților în Kansas. Adam Hamilton pune capăt dominației republicane de 94 de ani
gandul.ro
image
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
mediafax.ro
image
Cornel Dinu, acuze-șoc împotriva lui Ionuț Chirilă în cazul morții lui Cătălin Hîldan!
fanatik.ro
image
Firmele și sinecurile familiei Sorinei Docuz, partenera de viață a lui Marcel Ciolacu: funcții bănoase la stat și contractele cu bani publici
libertatea.ro
image
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Irina Begu s-a ”transformat” în Celine Dion: ”E fix ceea ce mi-am dorit”
digisport.ro
image
Apa Nova pregătește modernizarea rețelelor din București. Cum va fi influențat prețul apei
click.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de €
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi
observatornews.ro
image
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale
cancan.ro
image
Senatul a aprobat reducerea vârstei de pensionare pentru 2 categorii de români. „Uzura fizică e foarte mare”
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Ce mai face Roberta Anastase în 2026. Totul despre venituri şi avere, a ajuns să ocupe o funcţie importantă la BNR
playtech.ro
image
Fostul finanţator de la Dinamo, lovitură de 80.000.000 de euro!
fanatik.ro
image
PSD a cooptat la susținerea guvernării parlamentari din partide în disoluție: „Caută să se baricadeze politic”
ziare.com
image
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
digisport.ro
image
Matt Damon, apariție surprinzătoare pe covorul roșu alături de fiica sa! Cum arată Isabella, la 20 de ani, și ce carieră și-a ales
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicușor Dan a promulgat legea, o nouă zi naţională pentru români
romaniatv.net
image
Primele declarații ale președintelui Donald Trump, după ce democrații au preluat controlul Congresului.
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Nicușor Stan, nuntă cu fast și momente spectaculoase! Detaliile care au transformat petrecerea într-un eveniment de poveste
click.ro
image
Ioana Maria Moldovan, vacanță de vis cu fiul la Valencia: „Așa a început escapada noastră!” Ce activități au făcut
click.ro
image
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
click.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
O hartă care arată altitudinea orașului Tell Buto și a celor trei movile principale ale sale - Movila Nordică (Kom A), Zona Templului (Kom B) și Movila Sudică (Kom C), unde cercetătorii au efectuat studiile geofizice și săpăturile
O structură monumentală, îngropată timp de 2.600 de ani sub nămolul Nilului, descoperită din satelit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Midterms 2026: Reacția lui Donald Trump după victoria democraților: „Nu am fost pe buletinul de vot”
image
Nicușor Stan, nuntă cu fast și momente spectaculoase! Detaliile care au transformat petrecerea într-un eveniment de poveste

OK! Magazine

image
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui