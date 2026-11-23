România se apropie de un moment în care tot mai puțini salariați vor trebui să susțină pensiile unui număr tot mai mare de beneficiari. Profesorul de economie Radu Nechita avertizează că sistemul public este deja în deficit și că pensiile vor putea fi plătite în continuare prin impozite tot mai mari sau prin redirecționarea banilor de la investiții și alte servicii publice.

Tot mai puțini salariați vor trebui să susțină pensiile unui număr tot mai mare de pensionari Foto: arhivă

Raportul dintre salariați și pensionari s-a deteriorat puternic în ultimele decenii. Dacă în 1990 existau aproximativ trei salariați la un pensionar, în prezent România a ajuns la circa un contribuabil pentru fiecare beneficiar de pensie.

„Deja sistemul este în deficit, este ținut sub perfuzii de la bugetul de stat. Pensiile nu vor putea fi plătite decât prin impozite tot mai apăsătoare, prin deturnare de bani de la investiții, de la alte cheltuieli publice”, a declarat Radu Nechita, într-un interviu acordat Adevărul Financiar.

Generația decrețeilor va pune și mai multă presiune pe sistem

Economistul atrage atenția că situația se va înrăutăți pe măsură ce generațiile numeroase născute în perioada comunistă vor ieși la pensie. În același timp, natalitatea este în scădere, iar populația activă nu crește suficient pentru a compensa numărul tot mai mare de pensionari.

„Natalitatea scade, pensionările speciale și anticipate cresc, numărul pensionarilor crește și el și încă nu au ieșit la pensie generațiile mari, celebrii decreței. Raportul dintre salariați și pensionari se deteriorează și se va deteriora de la an la an”, spune profesorul.

Sistemul public de pensii din România funcționează pe principiul repartiției: contribuțiile angajaților de astăzi finanțează pensiile celor retrași din activitate. Modelul a funcționat mai ușor atunci când numărul celor care munceau era mult mai mare decât cel al pensionarilor.

Radu Nechita spune că schimbările demografice și creșterea speranței de viață pun sub presiune acest mecanism, iar problema nu este specifică doar României, ci afectează și alte state dezvoltate.

Pensiile vor concura cu investițiile și serviciile publice

În condițiile în care sistemul înregistrează deja un deficit, diferența trebuie acoperită din bugetul de stat. Asta înseamnă că banii destinați pensiilor concurează cu resursele pentru infrastructură, sănătate, educație și alte cheltuieli publice.

Profesorul consideră că statul ar trebui să reducă alte cheltuieli, începând cu aparatul bugetar și companiile de stat care acumulează pierderi.

Potrivit lui Nechita, România are peste 1,3 milioane de bugetari, față de aproximativ 800.000 în anul 2000, deși populația țării a scăzut în acest interval. El indică reducerea aparatului administrativ, închiderea sau privatizarea companiilor de stat neperformante și eliminarea privilegiilor drept posibile surse de economii.

Fără schimbări în structura cheltuielilor publice, presiunea asupra contribuabililor va crește, iar finanțarea pensiilor va deveni tot mai dificilă.