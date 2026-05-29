Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
O dronă s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Impactul a fost urmat de o explozie şi un incendiu. Sunt persoane rănite și zeci de evacuați

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi.

Drona s-a prăbușit pe un bloc din Galați
UPDATE ora 5.30: Planul Roșu de Intervenții a fost dezactivat

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. ”Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă, la acest moment, nu sunt persoane relocate. Pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului și continuă verificările”, anunță Ministerul Afacerilor Interne”

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea, în jurul orei 2.00, pe un bloc din Galaţi, în Cartierul Mazepa, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. 

Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate.

Potrivit lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galaţi, în total au fost patru victime - două persoane transportate la spital cu traumatisme uşoare şi două, cu atacuri de panică, au primit îngrijiri la faţa locului.

"Din blocul respectiv au fost evacuate un număr total de 70 de persoane. Nu sunt alte probleme şi, în urma efectuării cercetărilor de către specialiştii SRI, încărcătura explozivă a dronei a explodat la impact. În funcţie de evaluarea echipelor specializate, se va hotărî timpul când locatarii se vor întoarce în locuinţele lor", a mai transmis Sion Cătălin, reprezentantul ISU Galaţi.

Acesta a explicat că au fost întrerupte alimentarea cu energie electrică şi alimentarea cu gaze naturale a scării respective.

Specialişti în construcţii urmează, de asemenea, să evalueze dacă este afectată structura de rezistenţă sau alte elemente de construcţie.

Dronă căzută la Galați FOTO: ISU Galați
Situație ciudată în zona dronei prăbușite la Galați. Angajat la salubritate: „Am venit să iau drona”

A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

O echipă de cercetare, specializată în explozii, formată din poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale şi Institutului Naţional de Criminalistică, din cadrul IGPR, s-a deplasat la locul exploziei.

"Din cercetările efectuate de specialiştii SRI de la faţa locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat", menţionează IGSU.

”Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, precizează MApN.

 "În cursul nopţii de 28 spre 29 mai, Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre aceste drone a intrat în spaţiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi şi s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de un incendiu", informează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

Poliţia Galaţi anunţă că, până la finalizarea cercetărilor la faţa locului, în zona în care o dronă a căzut pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, traficul rutier este restricţionat pe ambele sensuri de deplasare ale străzii Brăilei, între intersecţiile cu străzile Roşiori şi Traian.

”Recomandăm participanţilor la trafic să utilizeze rute alternative pentru evitarea zonei afectate”, transmit oficialii IPJ Galaţi.

"Autorităţile au identificat o locaţie pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate. Pentru siguranţa cetăţenilor, forţele MAI, MAPN şi echipele specializate ale SRI sunt în continuare la faţa locului şi continuă verificările", anunţă IGSU.

