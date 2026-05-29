Video Ce a împiedicat o tragedie la Galați. General MApN: „Bilanțul putea fi mult mai grav”.

Generalul de brigadă Gheorghe Maxim a declarat că drona care s-a prăbușit pe un bloc din Galați putea provoca o tragedie mult mai mare, dacă impactul ar fi avut loc câțiva metri mai jos.

În timpul conferinței de presă organizate la Ministerul Apărării Naționale după incident, un jurnalist l-a întrebat direct pe oficialul armatei cum ar fi arătat blocul dacă drona nu ar fi lovit casa liftului.

„Din comunicatul dumneavoastră am văzut că e o dronă Geran 2, asta înseamnă cel puțin 40-50 de kilograme de explozibil. Dacă n-ar fi lovit casa liftului (...) și ar fi lovit puțin mai jos, 2, 3, 4 metri, puteți să ne spuneți (...) cam cum ar fi arătat blocul acela?”, a întrebat reporterul.

Răspunsul generalului a fost direct.

„Încărcătura de luptă de pe Geran variază între 2 kg și 40-50 de kilograme, cum aţi precizat dumneavoastră. Probabil cel puțin un apartament distrus”, a afirmat Gheorghe Maxim.

Întrebat imediat dacă ar fi existat mai multe victime, oficialul MApN a răspuns simplu: „Da.”

Potrivit autorităților, drona a lovit acoperișul unui bloc de locuințe din Galați și a provocat un incendiu la un apartament aflat la etajul 10.

Maiorul Bogdan Toma, purtătorul de cuvânt al DSU, a precizat că două persoane au fost rănite și transportate la spital.

„Din nefericire, două persoane au avut de suferit. Din fericire, rănile au fost unele superficiale”, a declarat acesta.

Alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit atacuri de panică.

Potrivit DSU, în jurul orei 02.07, ISU Galați a primit aproximativ 50 de apeluri la 112 care semnalau o explozie în zona blocului lovit.

Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție la doar un minut după sosirea primelor echipaje.

Generalul Maxim a explicat că armata nu a decis doborârea dronei deasupra zonei urbane deoarece riscul pentru populație putea fi și mai mare.

„O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine”, a spus acesta.

Oficialii au precizat că drona a fost urmărită radar după intrarea în spațiul aerian românesc, însă timpul de reacție a fost foarte scurt, iar traiectoria acesteia nu a permis o intervenție în condiții considerate sigure.

Conferința vine după ce o dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.