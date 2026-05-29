Solidaritate cu România, dar cu rezerve. Mesajul fostului premier maghiar după incidentul din Galați

Viktor Orbán a transmis un mesaj de solidaritate după incidentul în care o dronă a lovit teritoriul României, subliniind că războiul din regiune reprezintă un pericol direct pentru statele vecine. El a solicitat guvernului maghiar o politică de neutralitate.

Politicianul maghiar a făcut apel la menținerea unei politici de neutralitate și a avertizat împotriva implicării în ceea ce el numește o direcție „pro-război” promovată în unele părți ale Europei.

„Ne exprimăm simpatia față de cei răniți în atacul cu dronă îndreptat împotriva României vecine. Acest incident întărește ideea că războiul reprezintă o amenințare directă pentru țările vecine. Prin urmare, solicităm guvernului ungar să mențină politica de neutralitate stabilită de guvernul anterior și să se abțină de la orice pas către politica pro-război promovată de anumite părți ale Europei”, a declarat fostul premier.

Cei mai importanți lideri europeni și nu numai au transmis mesaje de solidaritate cu România și au condamnat atacul brutal al Rusiei, motiv pentru care au întreprins mai multe demersuri.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.