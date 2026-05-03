Alertă în nordul țării: dronă descoperită de un localnic pe un câmp din judeţul Suceava

Un nou incident cu dronă a fost semnalat, de data aceasta în nordul României, după ce un localnic din județul Suceava a descoperit un aparat de zbor pe un câmp și a alertat autoritățile.

Un nou incident care implică o dronă a fost semnalat duminică, 3 mai, în apropierea graniței României cu Ucraina, de această dată în județul Suceava. Aparatul de zbor a fost descoperit pe un câmp din localitatea Șerbăuți, situată la aproximativ 20-25 de kilometri de frontieră/

Potrivit primelor informații, drona ar fi fost observată în jurul prânzului de un localnic din Şerbăuţi, care a alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112. La fața locului au fost direcționate echipaje de poliție, care au început verificările pentru a stabili natura dispozitivului și circumstanțele în care acesta a ajuns pe teritoriul României.

Ancheta este în desfășurare, iar una dintre principalele întrebări este dacă este vorba despre o dronă militară sau un alt tip de aparat de zbor.

Din datele preliminare, nu ar exista indicii că dispozitivul ar avea încărcătură explozivă, însă autoritățile tratează cazul cu prudență.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale și ai serviciilor de informații așteaptă rezultatele verificărilor efectuate de polițiști, urmând să decidă dacă este necesară deplasarea unor echipe specializate pentru preluarea și analiza dronei.

Descoperirea vine în contextul unei serii de incidente similare înregistrate tot mai des în ultimele zile în apropierea graniței de est a României, ultimul de acest fel fiind cel de la Chitila, de sâmbătă dimineaţă.