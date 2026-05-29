Vineri, 29 Mai 2026
Putin, informat despre incidentul cu dronă din România

Publicat:
Ultima actualizare:
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că liderul de la Moscova a fost informat cu privire la incidentul din România. Întrebat de agenția TASS dacă i s-a adus la cunoștință președintelui rus această situație, Peskov a răspuns pe un ton vădit ironic: „Dar dumneavoastră ce credeți? Că i s-a ascuns?”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinuui, Dmitri Peskov/FOTO:Profimedia
Peskov a subliniat că șeful statului lucrează în prezent la Astana și este concentrat pe deplin pe relațiile ruso-kazahe. „Ceea ce s-a întâmplat acolo (în România n.r ) nu se încadrează în niciuna dintre categorii”, a subliniat purtătorul de cuvânt de la Kremlin.

El a menționat că informația a fost transmisă în mod oficial. Detaliile incidentului, inclusiv ora exactă și circumstanțele prăbușirii aparatului, rămân deocamdată în afara discuțiilor publice.

Reprezentantul Kremlinului a subliniat caracterul prompt al raportului și a informat că președintele a primit toate informațiile disponibile. Nu au fost primite instrucțiuni suplimentare din partea șefului statului.

În timp ce Ministerul Apărării de la Moscova a preferat să păstreze tăcerea, oficialii din Duma de Stat au respins rapid acuzațiile, susținând că nu există dovezi clare privind proveniența rusească a aparatului de zbor. Mai mult, în mass-media de stat din Rusia au apărut imediat versiuni alternative, un general rus afirmând, fără a prezenta dovezi, că incidentul ar fi o „provocare planificată de Ucraina”. Moscova a precizat că în acest context nu are de ce să-și ceară scuze Bucureștiului.

România a anunțat deja măsuri diplomatice ferme împotriva Moscovei, iar procurorii militari au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate circumstanțele impactului.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova a declarată că măsurile Rusiei ca răspuns la declararea de către România a consulului general al Federației Ruse drept persona non grata și la închiderea consulatului general din Constanța nu vor întârzia să apară

Efectele incidentului de la Galați au rezonat imediat în marile capitale europene, readucând în discuție vulnerabilitatea spațiului aerian al Alianței Nord-Atlantice în proximitatea zonei de conflict.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reacționat prompt, declarând că lovirea unui edificiu rezidențial de pe teritoriul României demonstrează, fără echivoc, necesitatea consolidării imediate a prezenței militare a NATO pe Flancul Estic.

„Acest incident arată clar că securitatea aliaților noștri estici necesită măsuri suplimentare de protecție”, a lăsat să se înțeleagă șeful guvernului de la Berlin.

Conform publicației germane Bild, Alianța Nord-Atlantică se pregătește să analizeze situația în cadrul unei reuniuni de urgență. Informația a fost confirmată parțial și de președintele Finlandei, Alexander Stubb, care a precizat pe platforma X că evenimentul extrem de grav din România va fi inclus pe agenda discuțiilor aliate.

Deși Moscova, prin vocea ministrului de Externe Serghei Lavrov, a susținut în repetate rânduri că nu vizează statele membre NATO sau UE, resturile de drone și rachete căzute succesiv în regiunea de frontieră a României arată că riscul de escaladare prin accident rămâne la cote alarmante.

