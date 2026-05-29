Analiză Dispută pe drona de la Galați. Politicienii vorbesc de un atac, generalul Grecu îi contrazice: „A fost deturnată electronic”

Generalul (r) Dan Grecu susține că drona care s-a prăbușit peste un bloc în Galați a fost deviată accidental în România și că nu suntem atacați militar. Reacția vine după ce un politician a afirmat că suntem atacați de Rusia.

O dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați. FOTO: Facebook

Mai exact, deputatul PNL Alexandru Muraru a afirmat în cursul dimineții că România a fost atacată pentru prima dată după 82 de ani, referindu-se la drona care a lovit un bloc din centrul orașului Galați.

Generalul (r) Dan Grecu consideră că politicienii ar trebui să se abțină să inflameze spiritele în astfel de momente și să arate echilibru. 

„Astea sunt tâmpenii. Nu, nu am fost atacați noi. Asta este o dronă care în mod cert a fost deturnată prin mijloace radioelectronice dinspre Ucraina spre noi. Nu au făcut-o intenționat ucrainenii, în sensul că nu au vrut să o trimită spre noi, ci au făcut-o ca să se apere, să protejeze obiectivul lor. Nici rușii nu au vizat România cu drona asta. Ei au vrut să lovească o anumită țintă sau anumite ținte din Ucraina, nu le-a păsat de noi”, spune generalul Dan Grecu.

În opinia sa, evenimentul putea lua o turnură gravă. „Am avut noroc și de data asta că a dat în casa liftului, n-a dat în două etaje mai jos, că atunci discutam despre altceva. La polonezi a fost un caz mult mai grav, o rachetă a provocat victime. Din fericire, dacă se poate spune așa, la noi nu a fost chiar atât de grav, în sensul că nu au fost victime”, mai spune generalul Dan Grecu.

Generalul (r) Dan Grecu este unul dintre cei mai experimentați generali români. El este președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. A fost în Afganistan, Irak, Eritreea și Etiopia și a fost decorat pe rând de Statele Unite ale Americii, ONU și NATO.

Ce a spus deputatul Muraru

„România, atacată prima data in 82 de ani: invocarea articolului 4 NATO și expulzarea ambasadorului Rus, primele măsuri. Astăzi asistăm la un fapt de o gravitate excepțională: pentru prima dată după 1944, teritoriul României este lovit de un aparat militar provenit dintr-un stat aflat într-un război de agresiune la granițele noastre. Indiferent de explicațiile care vor urma, un asemenea incident nu poate fi tratat ca o simplă eroare tehnică”, a transmis acesta. În egală măsură, ambasadorul Federației Ruse trebuie declarat persona non grata și expulzat de îndată până la clarificarea completă a circumstanțelor acestui incident”, a spus deputatul Muraru.

Și NATO a reacționat, după incidentul cu drona care s-a prăbușit peste un bloc în Galați, rănind două persoane.

„În această dimineață devreme, un bloc de apartamente din România a fost lovit de o dronă în timp ce Rusia ataca infrastructura ucraineană din apropierea graniței. Secretarul general NATO este în contact cu autoritățile române. Condamnăm imprudența Rusiei, iar NATO va continua să își consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor”, se arată în mesajul de pe X al purtătorului de cuvânt al NATO.  

Cine e generalul Dan Grecu

Generalul (r) Dan Grecu are o experiență internațională ce este reliefată cel mai bine prin cele trei misiuni în afara teritoriului național ca observator militar în Misiunea ONU din Etiopia și Eritreea (UNMEE), șef al Echipei Naționale la Comandamentul Central American (US CENTCOM) pentru operațiile din Irak și Afganistan și șef al Echipei Române de Legătură la Comandamentul Regional Sud al ISAF din Kandahar, Afganistan. Toate au însumat trei ani în aceste activități, fiind astfel recunoscut și ca ,,Militar veteran".

Generalul Dan Grecu

Însă experiența sa este importantă și în plan academic. Generalul Dan Grecu a absolvit o serie de cursuri importante în țară și străinătate. A urmat, spre exemplu, cursul „Cooperare interdisciplinară în operațiile de menținere a păcii” la Centrul Lester B. Pearson, Cornwallis, Canada, cursul „Managementul crizelor” organizat de Stafful Internațional al NATO de la Bruxelles și Colegiul NATO de Apărare de la Roma. De asemenea, generalul Grecu deține diploma de master la Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și titlul de doctor în științe militare și informații la Universitatea Națională de Apărare.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Ulterior, Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă.

Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român”, a transmis șeful statului.

