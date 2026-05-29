Nemulțumire în una dintre cele mai profitabile bănci din România. Angajații pregătesc proteste

Sindicatul reprezentativ al angajaților BRD pregătește o acțiune de protest în fața sediului central al băncii din București, după ce negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă au intrat în impas, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”.

Protestul ar urma să aibă loc pe 2 iunie, chiar în ziua în care expiră actualul contract colectiv de muncă.

Sindicatul a respins cea mai recentă ofertă înaintată de conducerea băncii, apreciind că aceasta ar conduce la diminuarea unor beneficii și protecții sociale de care beneficiază în prezent salariații.

Printre drepturile aflate în discuție se numără tichetele de masă, voucherele de vacanță, contribuția angajatorului la Pilonul III de pensii, primele de loialitate, anumite beneficii acordate angajaților cu copii și decontarea transportului pentru navetiști.

În locul unei părți dintre aceste beneficii, banca ar propune acordarea unor sume printr-o platformă de beneficii flexibile, variantă considerată dezavantajoasă pentru o parte dintre angajați.

Potrivit estimărilor reprezentanților salariaților, pentru un angajat care beneficiază în prezent de toate facilitățile prevăzute în CCM, pierderea anuală ar putea ajunge la aproximativ 6.000 de lei, în funcție de vechime și de situația individuală.

Nemulțumirile apar într-un context marcat de reorganizări interne și reducerea numărului de angajați în ultimii ani. Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, personalul BRD s-a redus cu peste 15% în ultimele 15 luni, în timp ce banca a raportat un profit net cumulat de peste 6 miliarde de lei în perioada 2022-2025 și dividende distribuite sau aprobate de aproape 3 miliarde de lei.

Nemulțumirile apar într-un context marcat de reorganizări interne și reducerea numărului de angajați în ultimii ani. Reprezentanții salariaților susțin că volumul de muncă a fost redistribuit către personalul rămas, în timp ce banca a continuat să raporteze rezultate financiare solide.

La nivelul organizației sindicale există disponibilitate pentru continuarea protestelor dacă negocierile nu vor avansa în perioada următoare.