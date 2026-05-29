Vineri, 29 Mai 2026
Asiguratorul apartamentului lovit de dronă la Galați analizează dacă locuința poate fi despăgubită

Compania de asigurări Generali România a anunțat că este în contact cu autoritățile pentru evaluarea pagubelor produse în urma incidentului petrecut în noaptea de joi spre vineri la Galați, când o dronă a căzut pe un bloc de 10 etaje de pe strada Brăilei și a provocat avarii grave unui apartament. Două persoane aflate înăuntru, mamă și fiu, au fost rănite ușor și transportate la spitale.

Apartamentul este asigurat printr-o poliță facultativă de locuință. FOTO: Inquam Instant

Reprezentanții companiei au precizat că apartamentul grav afectat de explozie este asigurat printr-o poliță facultativă de locuință emisă de Generali România.

„În acest moment, colegii noştri sunt în legătură cu autorităţile relevante pentru a putea evalua pagubele produse, atunci când acest lucru va fi posibil. Vom efectua toate evaluările necesare cu responsabilitate, transparenţă şi rapiditate maxime şi vom comunica actualizări ulterioare în conformitate cu cadrul legal şi contractual aplicabil. (...) Apartamentul cel mai grav avariat de explozie, din blocul de la adresa str. Brăilei 50, este asigurat la compania noastră printr-o poliţă facultativă de locuinţă”, au transmis reprezentanții companiei, potrivit News.ro.

Aceștia au subliniat că situația este una excepțională, iar acoperirea asigurării depinde de termenii și condițiile contractuale privind riscul de război.

„Într-o situaţie de acest tip, acoperirea asigurării este supusă unor termeni şi condiţii contractuale derivate din riscul de război, petrecut pe teritoriul României sau al altor ţări, care vor trebui evaluate cu atenţie odată ce toate informaţiile relevante sunt disponibile. Având în vedere natura excepţională şi complexă a acestui incident, este prematur să tragem concluzii asupra unei potenţiale acoperiri înainte de finalizarea unei evaluări complete”, se arată în comunicatul transmis de Generali România.

Compania a transmis și un mesaj de solidaritate pentru persoanele afectate de incident.

„Gândurile noastre sunt alături de toți cei afectați”, au mai transmis reprezentanții asigurătorului.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului și apoi au fost transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT. Mai multe detalii pe acest subiect pot fi citite AICI.

