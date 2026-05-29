Oana Țoiu, după incidentul din Galați: „Este nevoie de creșterea presiunii asupra Rusiei”. Ce spune despre activarea Articolului 4 NATO

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat, după ce o dornă s-a prăbușit peste un bloc la Galați, că autoritățile române au informat aliații și pe secretarul general al NATO cu privire la situație.

„Am informat aliații și pe secretarul general al NATO. Avem certitudinea că vorbim despre o dronă a Rusiei”, a afirmat Oana Țoiu, într-o intervenție la Antena 3.

Șefa diplomației române a calificat incidentul drept inacceptabil, subliniind că nu este vorba doar despre o încălcare a spațiului aerian al României, ci și despre un risc direct la adresa cetățenilor români.

Oana Țoiu a precizat că România va continua demersurile diplomatice și va discuta cu partenerii din NATO și din Uniunea Europeană pentru întărirea securității pe flancul estic.

„Este nevoie de creșterea presiunii asupra Rusiei și de fermitatea răspunsului diplomatic. Vor urma discuții, atât cu aliații, cât și în Uniunea Europeană, pentru a ne asigura că întărirea flancului estic rămâne o prioritate”, a declarat Oana Țoiu.

Întrebată dacă se impune activarea articolului 4 din Tratatul NATO, ministrul de Externe a spus că incidentul este unul de gravitate majoră, iar Președintele Nicușor Dan va face precizări astăzi.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.