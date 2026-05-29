PSD, după incidentul cu drona din Galați: „Forțele politice să înceteze confruntările interne și să acționeze unitar, în interesul național”

PSD face apel vineri, 29 mai, către toate forțele politice din România „să înceteze confruntările interne și să acționeze unitar, în interesul național”. Mesajul vine după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc din municipiul Galați, după care a explodat.

„PSD condamnă ferm încălcarea inacceptabilă a suveranității României de către Federația Rusă. Un astfel de comportament al unui stat arată nu numai disprețul la adresa dreptului internațional, cât și față de siguranța cetățenilor unui stat membru NATO.

În aceste condiții, PSD face apel către toate forțele politice din România să înceteze confruntările interne și să acționeze unitar, în interesul național. În acest caz, agresorul este Federația Rusă, iar toate partidele au datoria de a lăsa orgoliile politice de-o parte și să acționeze unitar pentru a înlătura urgent riscurile de securitate la care sunt expuși cetățenii români”, transmite partidul într-un comentariu.

PSD spune că respinge acuzațiile venite din partea lui Ilie Bolojan și a unor reprezentanți USR, care au sugerat că sesizarea la Curtea Constituțională privind legislația SAFE ar fi afectat capacitatea României de a răspunde incidentului din Galați.

Social-democrații susțin că sesizarea a fost făcută pentru a clarifica probleme și incertitudini legislative din ordonanță și afirmă că această procedură va grăbi decizia Curții Constituționale.

„Incidentul de la Galați a evidențiat o serie de carențe grave ale sistemului de apărare național, care reclamă decizii și acțiuni rapide de remediere. Scandalul și orgoliile politice sau pasarea responsabilităților la alții trebuie să înceteze! România are nevoie de formarea rapidă a unui guvern funcțional care să instaleze profesioniști în structurile de conducere ale sistemului de apărare.

Indiferent de conflictele politice din ultima perioadă, PSD a acționat responsabil și a susținut în Parlament toate actele normative necesare pentru accesarea cât mai rapidă a fondurilor europene pentru creșterea capacității de apărare a României.”

Partidul încheie prin a transmite că este „pregătit să susțină instalarea rapidă a unui guvern funcțional și responsabil, care să asigure funcționarea eficientă a statului și a instituțiilor din sistemul de securitate națională.”

Anterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că România „are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”.

„România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă. Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale”, a transmis președintele Camerei Deputaților.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Ministerul Apărării spune că drona rusească de tip Geran 2 a explodat complet la impact în Galați, iar două persoane rănite au fost duse la spital. Instituția condamnă ferm Rusia și afirmă că incidentul reprezintă o amenințare la adresa securității regionale, a cetățenilor români și a NATO.