Băiat de 14 ani rămas pe drumuri după ce o dronă i-a distrus locuința din Galați: se pregătea pentru Evaluarea Națională. Mama este internată în spital

O mamă și fiul ei de 14 ani trec prin momente cumplite după ce o dronă rusească a căzut peste blocul în care locuiau. Cei doi au rămas fără adăpost și fără bunurile agonisite de o viață, în timp ce adolescentul se află în plină pregătire pentru Evaluarea Națională (examenul de capacitate).

Potrivit informațiilor transmise de o apropiată a familiei, cei doi au fost transportați de urgență la spital, după ce au suferit arsuri. Mama este internată la Spitalul Județean, iar băiatul la Spitalul de Pediatrie.

Tragedia este cu atât mai grea cu cât adolescentul se pregătește în această perioadă pentru examenul de Evaluare Națională, un moment important în parcursul său școlar, acum umbrit de pierderea locuinței și de suferința prin care trece familia.

„Cele două victime de azi-noapte sunt colega mea de birou și băiatul ei de 14 ani, care în puțin timp are examenul de capacitate. Din fericire, au scăpat cu arsuri ușoare. Ea este la Spitalul Județean, băiatul este la Spitalul de Copii. Din apartamentul distrus nu cred că își va mai recupera ceva. Acesta este luat cu credit imobiliar, ratele la credit trebuie să și le achite în continuare. Prin urmare, au rămas fără casă, haine, masă. Nu știu în ce măsură va primi ceva de la autoritățile locale, încă e proaspătă informația. Dacă, dintre voi, sunt persoane care doresc și pot ajuta, vă rămân recunoscătoare!”, a transmis Cristina Pănaite pe Facebook.

În prezent, nu există informații suplimentare privind sprijinul imediat oferit de autorități, însă comunitatea începe să se mobilizeze pentru a ajuta familia rămasă fără adăpost.

„Orice sumă, oricât de mică, poate aduce un strop de speranță. Dacă nu puteți dona, vă rugăm să distribuiți acest mesaj pentru a ajunge la cât mai mulți oameni”, este un mesaj transmis pe rețelele de socialziare.

În urma tragediei, au apărut și mesaje de solidaritate din partea oamenilor. „Dacă are nevoie de un loc unde să locuiască, îi pot oferi gratuit o garsonieră timp de 3 luni, fără nicio pretenție, în afară de a o întreține și a plăti utilitățile”, a transmis o persoană.

De asemenea, un alt mesaj de sprijin a venit din comunitate: „Donat. Dacă are nevoie de un loc unde să stea, avem o căsuță disponibilă în Văcăreni.”

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul, cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului, a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.