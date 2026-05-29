search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Băiat de 14 ani rămas pe drumuri după ce o dronă i-a distrus locuința din Galați: se pregătea pentru Evaluarea Națională. Mama este internată în spital

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O mamă și fiul ei de 14 ani trec prin momente cumplite după ce o dronă rusească a căzut peste blocul în care locuiau. Cei doi au rămas fără adăpost și fără bunurile agonisite de o viață, în timp ce adolescentul se află în plină pregătire pentru Evaluarea Națională (examenul de capacitate).

Apartamentul distrusde dronă FOTO: FB
Apartamentul distrusde dronă FOTO: FB

Potrivit informațiilor transmise de o apropiată a familiei, cei doi au fost transportați de urgență la spital, după ce au suferit arsuri. Mama este internată la Spitalul Județean, iar băiatul la Spitalul de Pediatrie. 

Tragedia este cu atât mai grea cu cât adolescentul se pregătește în această perioadă pentru examenul de Evaluare Națională, un moment important în parcursul său școlar, acum umbrit de pierderea locuinței și de suferința prin care trece familia.

„Cele două victime de azi-noapte sunt colega mea de birou și băiatul ei de 14 ani, care în puțin timp are examenul de capacitate. Din fericire, au scăpat cu arsuri ușoare. Ea este la Spitalul Județean, băiatul este la Spitalul de Copii. Din apartamentul distrus nu cred că își va mai recupera ceva. Acesta este luat cu credit imobiliar, ratele la credit trebuie să și le achite în continuare. Prin urmare, au rămas fără casă, haine, masă. Nu știu în ce măsură va primi ceva de la autoritățile locale, încă e proaspătă informația. Dacă, dintre voi, sunt persoane care doresc și pot ajuta, vă rămân recunoscătoare!”, a transmis Cristina Pănaite pe Facebook.

În prezent, nu există informații suplimentare privind sprijinul imediat oferit de autorități, însă comunitatea începe să se mobilizeze pentru a ajuta familia rămasă fără adăpost.

„Orice sumă, oricât de mică, poate aduce un strop de speranță. Dacă nu puteți dona, vă rugăm să distribuiți acest mesaj pentru a ajunge la cât mai mulți oameni”, este un mesaj transmis pe rețelele de socialziare.

În urma tragediei, au apărut și mesaje de solidaritate din partea oamenilor. „Dacă are nevoie de un loc unde să locuiască, îi pot oferi gratuit o garsonieră timp de 3 luni, fără nicio pretenție, în afară de a o întreține și a plăti utilitățile”, a transmis o persoană.

De asemenea, un alt mesaj de sprijin a venit din comunitate: „Donat. Dacă are nevoie de un loc unde să stea, avem o căsuță disponibilă în Văcăreni.”

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. 

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul, cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului, a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
digi24.ro
image
VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Drobul de sare s-a prăbușit pe un bloc din Galați
gandul.ro
image
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
mediafax.ro
image
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
fanatik.ro
image
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
libertatea.ro
image
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
digisport.ro
image
Andreea Marin, pusă la zid de Ciucă în emisiunea lui Măruță. Răspunsul care l-a lăsat mască pe prezentator: „Așa mi se pare”
click.ro
image
Racheta lui Jeff Bezos a explodat pe rampa de lansare. O anomalie a precedat deflagrația uriașă. Reacția lui Elon Musk
antena3.ro
image
Ce se întâmplă cu apartamentele din Galaţi lovite de drona rusească. Sunt sau nu despăgubiţi proprietarii?
zf.ro
image
Cod galben de vânt şi vijelii în mai multe regiuni din țară. Rafale de până la 90 km/h la munte
observatornews.ro
image
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
cancan.ro
image
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Ce îi face pe români să dea click pe un anunț imobiliar. Cuvintele care atrag cel mai mult atenția cumpărătorilor și chiriașilor
playtech.ro
image
Ce face Ana Bărbosu după ce a fost suspendată. Gimnasta a luat pe toată lumea prin surprindere
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian restricţionat!"
digisport.ro
image
Reîntâlnire cu „Mama Natură”, după 23 de ani! Cât contează bustul de infarct în televiziune: „Marilyn Monroe e bunica frumoaselor care cuceresc ecranul.” Revin cu „Ciao, Darwin?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Mariana Bitang, de nerecunoscut! Doamna de Aur a gimnasticii românești, tunsă scurt, alături de Octavian Bellu prin Herăstrău FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
click.ro
image
Facultatea din România unde aproape toți absolvenții își găsesc imediat job. A intrat în elita universităților din Europa
click.ro
image
Christian Sabbagh vorbește despre perioada de după AVC. Ce s-a schimbat în viața lui și cum se simte în prezent: „Sunt mai atent”. Meniul prezentatorului într-o zi obișnuită
click.ro
Emma Morano, Profimedia (2) jpg
Femeia care a trăit 117 ani a explicat secretul longevității, printre care să stai single și să fii independentă. Ce mânca, de fapt, italianca
okmagazine.ro
JLo foto Profimedia jpg
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar

OK! Magazine

image
Femeia care a trăit 117 ani a explicat secretul longevității, printre care să stai single și să fii independentă. Ce mânca, de fapt, italianca

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul