Video Nicușor Dan anunță măsuri împotriva Moscovei: Consulul general al Federației Ruse la Constanța, declarat „persona non-grata”, Consulatul se închide

Președintele Nicușor Dan a anunțat expulzarea consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea consulatului, în urma incidentului grav de la Galați, unde o dronă rusească Gheran-2 a lovit un bloc de locuințe și a rănit doi civili. Șeful statului a atribuit întreaga responsabilitate Moscovei, a condamnat liderii politici români care încearcă să scuze Rusia și a anunțat măsuri urgente pentru accelerarea programelor de apărare antiaeriană și antidronă în parteneriat cu NATO, SUA și Ucraina.

Șeful statului a afirmat că întreaga responsabilitate pentru incident aparține Moscovei.

„Am avut noaptea trecută un incident grav, în care doi cetățeni români au fost răniți, și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a anunțat măsurile diplomatice luate de România împotriva Federației Ruse.

„Față de această situație, Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a spus președintele.

Nicușor Dan i-a criticat dur pe liderii politici și vocile publice care au încercat să minimizeze responsabilitatea Rusiei.

„Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia față de acest incident. Și acum cetățenii români pot să vadă cine e pro-occidental și cine mimează pro-occidentalismul”, a afirmat acesta.

Președintele a oferit și detalii despre drona care a lovit blocul din Galați.

„Am avut o dronă rusă, Gheran-2, plecată din Rusia. Cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a mulțumit partenerilor din NATO și Uniunea Europeană pentru sprijinul acordat României după incident.

„Vreau să mulțumesc pentru solidaritate partenerilor, manifestată atât individual, cât și în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO. Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euroatlantică”, a spus acesta.

Nicușor Dan a precizat că România accelerează programele de înzestrare pentru apărarea antiaeriană și anti-dronă.

„În cadrul SAFE, avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea, și livrarea o să o avem într-un an sau doi”, a explicat președintele.

Acesta a amintit și de parteneriatul cu Ucraina privind producția comună de drone.

„Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu trei luni pe producția comună de drone, și aceste două programe, SAFE și Ucraina, au o parte comună”, a afirmat șeful statului.

Președintele a mai spus că România are acorduri cu aliații pentru aducerea de echipamente suplimentare de apărare pe teritoriul țării.

„Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident, antidrone. (...) Unele au venit, altele urmează să vină”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, subiectul a fost discutat inclusiv cu secretarul general al NATO.

„În discuția pe care am avut-o cu Secretarul General NATO, am insistat pentru urgentare și a fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a afirmat că în ședința CSAT a fost analizată și componenta de apărare civilă.

„Reacția pe zona de apărare civilă de azi noapte a fost una foarte rapidă”, a spus acesta, adăugând că autoritățile au suplimentat efectivele și măsurile de protecție pentru zonele considerate vulnerabile.

Premierul Ilie Bolojan nu a fost prezent, întrucât se afla într-o vizită oficială în Republica Moldova, unde se va întâlni președintele țării, Maia Sandu, și cu șeful Guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.

Locuitorii blocului din centrul orașului Galați, afectat după prăbușirea unei drone, vor beneficia de cazare temporară pusă la dispoziție de autorități. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.