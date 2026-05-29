Universitatea Craiova domină ECHIPA SEZONULUI! Lista completă a celor mai buni jucători din Superliga, ediția 2025/2026

Liga Profesionistă de Fotbal a prezentat echipa ideală a sezonului 2025-2026 din Superliga, iar Universitatea Craiova este clubul cu cea mai mare reprezentare. Campioana României are patru jucători incluși în primul 11 și îl dă și pe antrenorul sezonului, portughezul Filipe Coelho.

Formația din Bănie a avut un an excelent, reușind să câștige titlul după o așteptare de 35 de ani. Pe lângă succesul din campionat, oltenii și-au trecut în palmares și Cupa României, obținută după finala cu U Cluj, decisă la loviturile de departajare, la Sibiu.

Pentru evoluțiile din acest sezon, Carlos Mora, Oleksandr Romanchuk, Anzor Mekvabishvili și Assad Al-Hamlawi au fost aleși în echipa sezonului. Dinamo și U Cluj au câte trei fotbaliști în formula ideală, în timp ce FCSB, care a terminat în play-out, nu are niciun reprezentant.

Echipa sezonului în Superliga, ediția 2025/2026

Portar: Edvinas Gertomonas (Universitatea Cluj / 24 jocuri);

Fundași: Carlos Mora (Universitatea Craiova / 29 jocuri), Kennedy Boateng (Dinamo / 38 jocuri), Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova / 32 jocuri), Raul Opruț (Dinamo / 39 jocuri);

Mijlocași: Issouf Macalou (Universitatea Cluj / 37 jocuri), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova / 33 jocuri), Cătălin Cîrjan (Dinamo / 38 jocuri), Meriton Korenica (CFR 1907 Cluj / 39 jocuri);

Atacanți: Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova / 33 jocuri), Jovo Lukic (Universitatea Cluj / 32 jocuri);

Antrenorul sezonului: Filipe Coelho (Universitatea Craiova).

Criteriile după care a fost aleasă echipa sezonului

LPF a explicat că selecția jucătorilor incluși în echipa ideală a sezonului s-a făcut pe baza mai multor criterii. Au contat statisticile individuale din campionat, precum numărul de meciuri disputate, golurile, pasele decisive și alte date importante din evoluțiile fotbaliștilor.

În același timp, au fost luate în calcul și aparițiile jucătorilor în echipa etapei de-a lungul sezonului, punctele obținute în fiecare rundă, dar și nominalizările făcute de televiziunile care transmit meciurile din Superliga pentru titlul de „Jucătorul meciului”.