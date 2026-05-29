Video Momente de groază la Galați. Locuitorii, șocați de explozia dronei rusești în mijlocul orașului: „A fost ceva groaznic... criminalul Putin trebuie arestat”

Gălățenii s-au declarat înspăimântați după incidentul de vineri dimineață, 29 mai, când o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din municipiu și a explodat. Oficialii au anunțat că două persoane au fost rănite, iar zeci de locatari au fost evacuați.

Cetățenii din apropierea locului unde s-a produs incidentul spun că impactul a fost puternic și s-a auzit foarte tare. Unii s-au arătat revoltați că drona nu a fost doborâtă din timp.

Sursă video: Cornelia Mazilu

„A fost ceva groaznic”, a declarat o femeie, care a spus că locuiește la două blocuri distanță de cel unde s-a prăbușit drona. Incidentul a avut loc în cartierul Mazepa din municipiu.

Un alt locatar a spus că explozia s-a auzit foarte puternic, iar impactul a fost resimțit ca un mic cutremur. „Simțeam că se hâțână tot”, a mărturisit bărbatul.

„S-a făcut liniște preț de câteva minute, au început sirenele, s-au auzit avioane, un elicopter”, a povestit acesta.

Bărbatul adaugă că locuiește la aproximativ un kilometru de locul unde a avut loc incidentul.

„De la două n-am mai dormit”, a spus o femeie, care s-a declarat totuși ușurată că în urma exploziei nu au căzut bucăți din clădire.

O altă femeie a spus că o cunoștință de-a ei locuiește în blocul unde a avut loc incidentul, iar ea în cel de vizavi.

„Dimineață, am găsit ghena de la etajul șase plină de geamuri sparte”, a spus aceasta.

Doi bărbați au povestit cum au resimțit impactul, iar unul dintre ei a declarat că „securitatea noastră este destul de slăbuță”, spunând că se simte în pericol tot timpul și cerând o intervenție mai promptă a armatei.

Un alt cetățean consideră că președintele rus Vladimir Putin, „care este un criminal”, ar trebui arestat, amintind de mandatul emis pe numele său de Curtea Penală Internațională în 2023.

Nicușor Dan a convocat CSAT în urma incidentului

Până acum, președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca vineri, 29 mai, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). În mesajul său publicat pe Facebook, șeful statului a transmis că gândurile sale se îndreaptă către „persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case”.

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă.”

În urma incidentului, două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate.

Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate.

Cătălin Sion, reprezentant ISU Galați, a declarat că în urma incidentului au fost patru victime: două persoane cu traumatisme ușoare au fost transportate la spital, iar alte două, care au suferit atacuri de panică, au primit îngrijiri la fața locului.

El a precizat că 70 de persoane au fost evacuate din bloc și că, potrivit verificărilor făcute de Serviciul Român de Informații, încărcătura explozivă a dronei a detonat la impact. Revenirea locatarilor în apartamente va fi decisă după evaluările echipelor specializate. De asemenea, alimentarea cu energie electrică și gaze a fost oprită în scara afectată.