Dezastrul pe care l-ar fi putut provoca drona prăbușită la Galați dacă încărcătura exploda. Care ar fi fost raza distrugerilor

Specialiștii consultați de TVR Info în urma incidentului de la Galați afirmă că drona militară cu explozibil, prăbușită într-un cartier al orașului, ar fi putut provoca consecințe grave dacă încărcătura ar fi explodat necontrolat. Potrivit experților, aparatul de zbor se deplasa cu peste 200 km/h, iar muniția transportată prezenta un risc major pentru populație.

Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, a explicat că o încărcătură de aproximativ 90 de kilograme, ca în cazul dronei prăbușite la Galați, poate produce efecte letale pe o rază de zeci de metri și distrugeri semnificative pe o distanță mult mai mare, în special în mediul urban.

„Geran 2 este una dintre dronele cu care rușii bombardează zilnic. O încărcătură de 90 kg prezintă pericol mortal pe 25-30 m şi până la 100-200 m distrugere”, a atras atenția Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă.

Federația Rusă utilizează în atacurile asupra Ucrainei inclusiv drone echipate cu muniție neconvențională, ceea ce justifică măsurile stricte de precauție luate la Galați, au mai precizat experții.

„Mai ales într-un spaţiu urban, unde ai spaţii închise, clădiri, efectul este de 2-3 ori mai mare decât al unei încărcături obişnuite”, a adăugat Sandu Valentin Mateiu.

Intervenția s-a încheiat fără victime sau pagube materiale, iar restricțiile din zonă au fost ridicate după detonarea controlată. Ancheta continuă pentru identificarea exactă a tipului de muniție transportat de dronă.

Amintim că, la Galați, forțele de intervenție au izolat complet zona și au evacuat locuitorii din perimetrul apropiat. Autoritățile au stabilit un traseu de siguranță de aproximativ doi kilometri pentru transportul încărcăturii până pe malul lacului Brateș, unde aceasta a fost distrusă controlat, la circa 200 de metri de cele mai apropiate locuințe.

Reprezentanții IGSU au precizat că evacuarea s-a făcut casă cu casă, pentru a se asigura că nicio persoană nu rămâne în zona de risc.